Praca zdalna 2023 - czy pracodawca musi zapewnić zdalnemu pracownikowi biurko i krzesło?

Praca zdalna - czy pracodawca musi zapewnić zdalnemu pracownikowi biurko i krzesło?

Jak zaznacza PIP, odpowiedź na pytanie uzależniona jest przede wszystkim od rozstrzygnięcia, czy biurko i krzesło stanowią narzędzie pracy, czy wyposażenie stanowiska pracy. Zgodnie z art. 6724 Kodeksu pracy obowiązkiem pracodawcy jest:



- zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;



- zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej lub pokrycie niezbędnych kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, a także pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej;



- pokrycie innych kosztów, niż wymienione powyżej, bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeżeli zwrot takich kosztów został określony w porozumieniu, o którym mowa w art. 6720 § 1 i 2 KP, regulaminie, o którym mowa w art. 6720 § 3 i 4 KP, poleceniu, o którym mowa w art. 6719 § 3 KP, albo porozumieniu, o którym mowa w art. 6720 § 5 zdanie drugie KP.



W ocenie Głównego Inspektoratu Pracy ani biurko, ani krzesło nie są narzędziami pracy zdalnej, stanowią one wyposażenie stanowiska pracy. Niemniej strony mogą ustalić między sobą, że pracodawca pokryje koszty związane z zapewnieniem pracownikowi wykonującemu pracę zdalną w miejscu wykonywania tej pracy np. biurka i krzesła. Jeżeli zobowiązanie to zostanie zawarte w ww. dokumentach, tj. w porozumieniu, regulaminie, poleceniu, porozumieniu z pracownikiem – stanie się obligatoryjne.