Czym różni się wiza Schengen od wizy krajowej?

Wiza to pisemne zezwolenie na przekroczenie granicy lub pobyt na terenie obcego państwa wystawiane cudzoziemcom przez przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne tego państwa. W pewnych przypadkach można otrzymać wizę na granicy. Wiza ma zazwyczaj postać naklejki umieszczonej w paszporcie lub innym dokumencie podróży. Może też mieć postać stempla lub wpisu. Jakie są najpopularniejsze rodzaje wiz wydawanych przez polskie uprawnione organy? Do czego uprawniają?

Aktualnie polskie przedstawicielstwa dyplomatyczne lub konsularne wydają dwa główne rodzaje wiz:

1) Wiza Schengen, oznaczona literą „C”.

2) Wiza krajowa, oznaczona literą „D”.



Podstawową różnicą między wizą Schengen a wizą krajową jest okres uprawniający do pobytu na terenie RP.

Do czego uprawnia wiza Schengen (C)?

Wiza Schengen jest nazywana wizą krótkoterminową, ponieważ w ramach swojej ważności uprawnia do wjazdów i pobytów (jednego lub większej liczby) nieprzekraczających łącznie 90 dni w każdym 180 – dniowym okresie. Okres dozwolonego pobytu na wizie Schengen oblicza się biorąc pod uwagę liczbę dni dozwolonego pobytu, okres ważności wizy oraz liczbę dozwolonych wjazdów do strefy Schengen. Na stronie internetowej Straży Granicznej czytamy, że: „w praktyce kontrola dni dopuszczalnego pobytu na podstawie wizy C polega na cofnięciu się o 180 dni (od dnia dokonywania kontroli) i obliczenia, np. na podstawie odcisków stempli kontroli granicznej, liczby dni, które cudzoziemiec już wykorzystał w tym 180-dniowym okresie.”



Wiza Schengen jest ważna na obszarze strefy Schengen i uprawnia do pobytu na terytorium wszystkich państw tej strefy przez okres nie przekraczający 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Do czego uprawnia wiza krajowa (D)?

Wiza krajowa („D”) jest wizą długoterminową. Uprawnia, w okresie swojej ważności, do wjazdu lub wjazdów na terytorium RP i pobytu lub pobytów trwających łącznie dłużej niż 90 dni, ale krócej niż rok. Dokładna dopuszczalna liczba dni pobytu możliwa do wykorzystania każdorazowo jest wskazana na naklejce wizowej w rubryce „czas pobytu”.



Wjazd na podstawie wizy krajowej jest możliwy do ostatniego dnia ważności wizy, o ile nie został wyczerpany wskazany okres pobytu (ilość dni).



W okresie ważności wizy krajowej cudzoziemiec może również podróżować po całej strefie Schengen. Jego pobyt poza granicami Polski może trwać do 90 dni w ciągu 180 dni (pobyt krótkoterminowy).

Jakie informacje widnieją na naklejce wizowej?

Na naklejce wizowej zarówno wizy Schengen („C”), jak i wizy krajowej („D”) w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” oraz oznaczenia (od 1 do 23) tych celów. O celach wydania wiz czytamy w ustawie o cudzoziemcach (art. 60) oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wiz dla cudzoziemców. Jest to o tyle istotne, że niektóre rodzaje wiz (z określonym celem) nie uprawniają do podjęcia pracy w Polsce. Takimi wizami są te wydane w celu turystycznym (cel wydania: 01) oraz w celu korzystania z ochrony czasowej (cel wydania: 20).

O jaką wizę powinien się ubiegać cudzoziemiec?

Na stronie internetowej Urzędu ds. Cudzoziemców czytamy: „co do zasady, typ wizy, o którą powinien ubiegać się cudzoziemiec zależy od długości planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – jeśli cudzoziemiec planuje pobyt dłuższy niż 90 dni w ciągu roku, powinien ubiegać się o wizę krajową; jeśli krótszy – o wizę Schengen. Od tej zasady wprowadza się następujące wyjątki:

wizy w celu tranzytu lub tranzytu lotniczego wydaje się wyłącznie jako wizy Schengen;

wizy w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, odbycia stażu, udziału w programie wolontariatu europejskiego, repatriacji, przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny repatrianta, korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka, przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka oraz korzystania z ochrony czasowej wydaje się wyłącznie jako wizy krajowe.”

Konsulem właściwym do rozpatrzenia wniosku wizowego jest zawsze konsul tego państwa strefy Schengen, które stanowi główny cel podróży. Jeżeli takiego państwa nie da się wskazać, wizę wydaje konsul tego państwa, w którym cudzoziemiec zamierza przebywać najdłużej.

Nie ma możliwości złożenia wniosku wizowego w polskiej placówce konsularnej, jeżeli planowana podróż nie będzie obejmowała terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że Rzeczpospolita Polska występuje jako kraj reprezentujący wizowo inne państwo strefy Schengen.

Ważne Wniosek wizowy można złożyć nie wcześniej niż 6 miesięcy i nie później niż 15 dni przed datą planowanego wjazdu.

Wojciech Napora (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

