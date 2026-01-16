Nowość dla firm w ZUS w 2026 roku: bieżące, bezkosztowe powiadomienia o zaległościach płatniczych na PUE/eZUS

Oddział ZUS w Białymstoku, jako jeden z pierwszych w Polsce wprowadza nowy sposób informowania przedsiębiorców o ewentualnym zadłużeniu. Jeśli masz trudności w prowadzeniu działalności i przez to nie opłacasz składek na bieżąco, ZUS na „miękko” przypomni Ci, jakie działania możesz podjąć.

Kluczowa informacja na PUE/eZUS

Opóźnienia w bieżącym regulowaniu należności w ZUS mogą zdarzyć się każdemu. Na ich wystąpienie wpływ mogą mieć zatory płatnicze, brak lub opóźnienia w dostawach czy utrata płynności finansowej przedsiębiorcy. – Ważne jest, aby przedsiębiorca nie wpadł w spiralę zadłużenia. Dlatego Oddział ZUS w Białymstoku, jako jeden z pierwszych w kraju będzie na bieżąco informował płatników o zaległościach na ich kontach – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.



Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie z wyprzedzeniem informować płatników o zadłużeniu, ponieważ tradycyjne upomnienia wysyłane do klientów generują dodatkowe koszty, które obciążają przedsiębiorców. Stawiamy na skuteczną komunikację polegającą na krótkim, ale treściwym przypomnieniu, że na koncie płatnika w ZUS-ie jest zaległość. Takie działanie ma na celu jak najszybsze przekazanie informacji przedsiębiorcy, dlatego zachęcamy płatników do regularnego przeglądania swojego profilu na PUE/eZUS. To właśnie tam będą zamieszczane powiadomienia o zaległych składkach.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

ABC dla płatnika w jednym dokumencie

Informacja ta będzie skierowana do klientów, którzy mają zaległości za ostatni miesiąc rozliczeniowy. Dodatkowo przypomnienie w formie wezwania na PUE/eZUS będzie wysyłane do płatników, którzy nie złożyli wniosku o układ ratalny.

Jakie informacje znajdą się w dokumencie udostępnionym na profilu PUE/eZUS płatnika?

W powiadomieniu zostanie wskazany miesiąc rozliczeniowy objęty zaległością, termin płatności oraz kwota do zapłaty. Podany będzie również indywidualny numer rachunku składkowego NRS, na który należy dokonać wpłaty. Płatnik otrzyma także informację, w jaki sposób i gdzie może dowiedzieć się o saldzie swojego konta w ZUS-ie.



Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego