Nowe zasady wakacji składkowych dla przedsiębiorcy w sporze z ZUS, w związku z Małym ZUS Plus. Trzeba wybrać odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia

Są już nowe zasady wakacji składkowych dla właścicieli firm pozostających w sporze z ZUS, w związku z Małym ZUS Plus. ZUS wskazuje, że przedsiębiorcy korzystający z wakacji składkowych będą mogli wybrać odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia, np. 05-14, 05-74 lub 05-94, zależnie od podstawy wymiaru składek.

Od 1 listopada 2024 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące tzw. wakacji składkowych, które mogą stanowić istotne wsparcie dla przedsiębiorców pozostających w sporze z ZUS w sprawie Małego ZUS Plus. Przewidują one możliwość zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za jeden miesiąc w roku, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. ZUS wydał wytyczne dotyczące kodów ubezpieczeń i zasad ich stosowania.

Nowe zasady wakacji składkowych dla właścicieli firm pozostających w sporze z ZUS dotyczącym z Małego ZUS Plus

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Agnieszka Majewska, informuje o ważnych wytycznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dotyczących korzystania z tzw. wakacji składkowych dla właścicieli firm pozostających w sporze z ZUS dotyczącym z Małego ZUS Plus. Zalecenia te mają znaczenie dla przedsiębiorców prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

„Otrzymaliśmy oficjalne stanowisko ZUS w sprawie wakacji składkowych, które mogą być istotnym wsparciem finansowym dla wielu przedsiębiorców. Nowe przepisy, obowiązujące od 1 listopada 2024 r., pozwalają na zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za jeden miesiąc w roku dla osób, które spełniają wymagane warunki” – mówi Agnieszka Majewska.

ZUS: przedsiębiorcy korzystający z wakacji składkowych będą mogli wybrać odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia

ZUS precyzuje, że przedsiębiorcy korzystający z wakacji składkowych będą mogli wybrać odpowiedni kod tytułu ubezpieczenia, np. 05-14, 05-74 lub 05-94, zależnie od podstawy wymiaru składek. Podstawy te różnią się w zależności od wybranej ulgi: 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, 30% minimalnego wynagrodzenia lub indywidualnie ustalona podstawa w przypadku ulgi Mały ZUS Plus. Składki te pokrywa budżet państwa, co znacząco odciąży przedsiębiorców w ich działalności gospodarczej.

„Nowe przepisy stanowią wsparcie dla małych firm, zapewniając im większą swobodę finansową w wymagających czasach. Zachęcam wszystkich przedsiębiorców, by dokładnie zapoznali się z wytycznymi i w razie potrzeby skontaktowali się z naszym biurem, aby uzyskać dodatkowe informacje i pomoc” – dodaje Minister Agnieszka Majewska.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców podkreśla, że pozostaje do dyspozycji przedsiębiorców. W celu zapewnienia im opieki w dostosowaniu się do nowych przepisów oraz w sprawnym rozliczeniu składek ZUS.



Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa

Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa. Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki prawu do inicjowania postępowań administracyjnych i składania skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA i skarg nadzwyczajnych do SN. Działając w ramach Konstytucji Biznesu, Rzecznik promuje i chroni zasadę wolności gospodarczej, dążąc do tworzenia przyjaznych warunków dla polskich