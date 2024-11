PFRON: nie będzie refundacji składek ZUS w miesiącu korzystania z wakacji składkowych. Zwolnienie ze składek to pomoc de minimis

Refundacja składek ZUS przez PFRON - zasady

Na podstawie art. 25a-25b i art. 25d ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r., poz. 44, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1502, ze zm.), przedsiębiorca spełniający poniższe warunki możesz uzyskać z PFRON refundację składek na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe). Taką możliwość ma osoba prowadząca działalność gospodarczą, która:

posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

opłaca (zawsze przed złożeniem wniosku Wn-U-G) obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne w całości i w terminie lub z uchybieniem terminu nie większym niż 14 dni;

nie ma zaległości wobec PFRON większych niż 100 zł;

złoży wniosek Wn-U-G (wraz z załącznikiem INF-O-PdM lub INF-O-PdR, o ile jest wymagany w danym miesiącu) w odpowiednim terminie za każdy miesiąc, za który chce otrzymać refundację.

Prezes Zarządu PFRON wydaje decyzję o wstrzymaniu refundacji składek na ubezpieczenia społeczne, gdy taki przedsiębiorca posiada zaległości w zobowiązaniach wobec PFRON, które przekraczają ogółem kwotę 100 zł. Decyzja jest ważna z dniem wydania. Refundacja jest wstrzymana do czasu zapłacenia przez przedsiębiorcę zaległości. Przedsiębiorca musi spłacić zaległość najpóźniej do 31 stycznia roku następnego po roku, za który przysługuje mu refundacja.

Jeżeli nie spłaci zobowiązania w tym okresie, Prezes Zarządu PFRON wyda decyzję o odmowie wypłaty refundacji za okres wskazany w decyzji o wstrzymaniu refundacji składek. Prezes Zarządu PFRON odmówi wypłaty refundacji, jeśli przedsiębiorca nie spełnia innych warunków koniecznych do otrzymania pomocy. Może to być opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne z opóźnieniem powyżej 14 dni, a także w przypadku złożenia wniosku przed opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne.

PFRON refunduje w części lub w całości obowiązkowe składki emerytalne i rentowe. Wysokość refundacji zależy od stopnia niepełnosprawności przedsiębiorcy oraz od wielkości składek, które przedsiębiorca opłaca do ZUS.



Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych określa wysokość składek, które przedsiębiorca musi opłacić oraz termin do ich opłacenia. Dlatego składki na ubezpieczenia społeczne trzeba naliczać i opłacać według tych przepisów. Składki za dany miesiąc trzeba zapłacić w terminie. Za składki opłacone terminowo uznajemy składki opłacone w terminie określonym przez ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych lub składki opłacone z opóźnieniem nie dłuższym niż 14 dni. Wniosek o refundację składek za dany miesiąc można złożyć dopiero po opłaceniu składek za ten miesiąc. Zatem składki muszą być opłacone najpóźniej w dniu złożenia wniosku o refundację. Z refundacji wyłączone są kwoty składek sfinansowane ze środków publicznych.

Wniosek Wn-U-G za 12/2024 r. a wakacje składkowe