Składki ZUS w 2025 r. - zwykłe i obniżone (działalność gospodarcza). Wysokość składek i podstaw wymiaru

W ślad za wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz prognozowanym przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem, w 2025 roku zwiększyły się także składki na ubezpieczenia społeczne. ZUS podał kwoty tych składek i podstaw ich wymiaru.

Składki ZUS 2025 (zwykłe): działalność gospodarcza

Przedsiębiorca, który nie korzysta z ulg w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, ma obowiązek płacenia składek ZUS od podstawy, która nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.



W 2025 roku ta prognozowana kwota przeciętnego wynagrodzenia wynosi 8673 zł, co oznacza, że dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które nie korzystają z żadnych ulg, minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wynosi 5203,80 zł (60% z 8673 zł).



W związku z tym składka na ubezpieczenia społeczne z dobrowolnym chorobowym, którą przedsiębiorca będzie musiał opłacić w 2025 roku, wraz ze składką na Fundusz Pracy, wyniesie 1773,96 zł. To o 173,64 zł więcej niż w roku 2024 – informuje Krystyna Michałek, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie kujawsko-pomorskim.



Deklarując minimalną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy za okres styczeń-grudzień 2025 r., składki kształtują się następująco:

1 015,78 zł – na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),

416,30 zł – na ubezpieczenie rentowe (8%),

127,49 zł – na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),

86,90 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%) – wysokość tej składki obowiązuje do 31 marca 2025 r.,

127,49 zł – na Fundusz Pracy (2,45%).



Łącznie daje to kwotę 1 773,96 zł (bez składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Preferencyjne składki ZUS dla przedsiębiorców w 2025 roku (tzw. mały ZUS)

Prowadzący działalność gospodarczą przedsiębiorca, który opłaca preferencyjne składki na ubezpieczenia społeczne, oblicza je od podstawy, która nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia.



W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4666 zł, co oznacza, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być niższa niż 1399,80 zł. W związku z tym składki na ubezpieczenia społeczne, w tym dobrowolne ubezpieczenie chorobowe (z wyłączeniem ubezpieczenia zdrowotnego), wyniosą 442,90 zł, co stanowi wzrost o 34,74 zł w porównaniu do dotychczasowej kwoty.



Składki na ubezpieczenia społeczne w 2025 roku nie mogą być niższe od następujących kwot:

273,24 zł – na ubezpieczenie emerytalne (19,52%),

111,98 zł – na ubezpieczenie rentowe (8%),

34,30 zł – na ubezpieczenie chorobowe (2,45%),

23,38 zł – na ubezpieczenie wypadkowe (1,67%) – wysokość tej składki obowiązuje do 31 marca 2025 r.



Łącznie wynoszą one 442,90 zł (bez składki na ubezpieczenie zdrowotne).

Mały ZUS plus

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na mniejszą skalę, które korzystają z ulgi „mały ZUS plus”, opłacają składki na ubezpieczenia społeczne od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z poprzedniego roku kalendarzowego. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia ani wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.



A zatem w 2025 roku podstawa wymiaru składek w przypadku osób korzystających z ulgi „mały ZUS plus” musi mieścić się w przedziale od 1399,80 zł do 5203,80 zł.



Ponadto ZUS informuje, że kwota rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2025 wynosi 260 190 zł.



Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie kujawsko-pomorskim