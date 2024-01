8032,96 zł to średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Według aktualnych danych GUS

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw według najnowszych danych GUS wynosi 8032,96 zł.

Wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw - dane GUS za grudzień 2023 roku

GUS zaprezentował dane o zatrudnieniu i płacach w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 roku. Wynika z nich, że przeciętne uposażenie uległo zwiększeniu o 362,77 PLN do 8032,96 PLN tj. o 4,7%. Grudzień zazwyczaj przynosi bardzo duży wzrost płac (zazwyczaj w przedziale 6-8%), po i tak dobrym listopadzie. W płacach widoczne są bowiem wypłaty ruchomych części wynagrodzeń takich jak premie i nagrody, ale również wyższe kwoty wypłacane w tzw. akordzie. Tegoroczny wzrost był mniejszy od typowego (w dodatku po słabszym od typowego wzroście notowanym w listopadzie), mniejszy też od oczekiwanego przez rynek i przez nas.

Autopromocja

Przeciętne uposażenie w grudniu okazało się o 703,00 PLN i 9,6% wyższe niż przed rokiem. Roczna dynamika płacy zmniejszyła się z 11,8% w listopadzie i 12,8% w październiku. W okresie I – XII przeciętne uposażenie było wyższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego o 11,9%. Wypada przypomnieć, że w okresie I – XII 2022 płace były przeciętnie o 13,0% wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw

Zatrudnienie w grudniu okazało się o 1,3 tys. osób wyższe niż przed miesiącem i wyniosło 6495,3 tys. osób. W porównaniu do stanu sprzed roku, zatrudnienie było niższe o 9,4 tys. osób tj. o 0,14%. Wzrost zatrudnienia w grudniu nie jest typowy. W poprzednich dwóch latach obserwowane były tu spadki i taka też zmiana była zakładana przez część analityków. Zwłaszcza, że w kilku poprzednich miesiącach zatrudnienie (wbrew typowej tendencji sezonowej) spadało. Natomiast od grudnia w statystykach widoczne jest zazwyczaj stopniowe zmniejszanie zatrudnienia pracowników sezonowych – głównie w obszarach takich jak budownictwo, rolnictwo, usługi turystyczne. Ostatni nietypowy wzrost z grudnia ma jednak niewielkie rozmiary.

Roczna dynamika zatrudnienia w grudniu uległa poprawie z ujemnych -0,21% w listopadzie do ujemnych -0,14%. W okresie I – XII 2023 zatrudnienie było wyższe niż przed rokiem o 0,3%. Wypada przypomnieć, że w całym roku 2022 poziom zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw okazał się przeciętnie o 2,6% wyższy od notowanego w roku 2021.

Jakie będą płace w styczniu 2024 roku?

W styczniu 2024 roku płace są zazwyczaj wyraźnie niższe od grudniowych, wypadają z nich bowiem ruchome części. W tegorocznym styczniu płace spadną mocno, choć nieco mniej niż w latach poprzednich. W konsekwencji dwunastomiesięczna dynamika płac może ulec lekkiej poprawie i wynieść 10,6%.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Natomiast w przypadku poziomu zatrudnienia po styczniu zazwyczaj oczekuje się wyraźnego wzrostu. Trzeba jednak pamiętać, iż w mniejszym stopniu wynika on z faktycznego wzrostu zatrudnienia w firmach sektora, a bardziej jest pochodną dopisania do badanej grupy dodatkowych firm, które w poprzednim roku jeszcze nie klasyfikowały się do grona firm sektora przedsiębiorstw. Te styczniowe wzrosty prezentowały się w poszczególnych latach bardzo różnie – od 25 do nawet 160 tys. osób. Tym razem oczekujemy wzrostu o 30 tys. osób wobec wzrostu o 25,4 tys. osób w styczniu 2023.

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw 2023 - tabela

Poniższa tabela pokazuje jak kształtowała się wysokość przeciętego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w poszczególnych miesiącach 2023 roku.