Jak rozliczyć kartę podarunkową dla pracownika? Podatki, składki, księgowanie

Karty podarunkowe to coraz popularniejszy benefit pracowniczy. Najczęściej wręcza się go okazjonalnie jako prezent świąteczny. To też narzędzie doceniania, które można wykorzystywać z innych okazji: jubileuszy, Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, świąt branżowych czy jako specjalne nagrody pracownicze. Sprawdź, czy karty podarunkowe wiążą się z obowiązkiem podatkowym i jak je rozliczyć.

Co to jest karta podarunkowa?

Karta podarunkowa to uniwersalny środek płatniczy. Taką kartą przedpłaconą (plastikową lub wirtualną) można płacić w punktach handlowo-usługowych w Polsce, na świecie oraz w Internecie. Umożliwia ona wykorzystanie środków w przyznanym limicie na dowolne zakupy w określonym terminie ważności. Dodatkowym atutem jest możliwość swobodnego dokonywania wypłat z bankomatów.



- Karty podarunkowe stanowią nowoczesny, wszechstronny instrument dbania o dobrostan i efektywność pracowników. Podnoszą motywację, zapewniają wsparcie finansowe i pomagają budować pozytywne relacje i doświadczenia. Upominek w postaci karty, wręczany podczas celebracji różnych wydarzeń firmowych czy rozmów lidera z pracownikiem, jest doskonałym sposobem doceniania i okazywania wsparcia emocjonalnego. Z badania „Potrzeby pracowników 2023” przeprowadzonego przez PBS na zlecenie Pluxee wynika, że takie świadczenie wzmacnia motywację pracownika o 73%, natomiast u 79% wywołuje poczucie docenienia przez przełożonych – mówi Katarzyna Turska, dyrektorka HR w Pluxee Polska. Kwoty, na które zasilane są karty podarunkowe, pracownik może wydać na to, co chce, a więc na przyjemności, codzienne potrzeby i małe marzenia np. kawa w drodze do pracy, ulubione perfumy, masaż czy wymarzone rolki. Pracownicy deklarują, że to świadczenie pozytywnie wpływa na ich zaangażowanie i postrzeganie firmy, a cenią je za uniwersalność, swobodę wykorzystania oraz bezpośrednią korzyść finansową. Atrakcyjność tego benefitu finansowego zasadza się również na szczególnym księgowaniu mentalnym - zatrudnieni traktują je jako ekstra środki, które mogą przeznaczyć na wydatki nieprzewidziane w ich standardowym budżecie. Inaczej niż w przypadku pensji, którą najczęściej wydaje się na rachunki, spłaty kredytu i inne zobowiązania. Również z punktu widzenia pracodawcy taka forma dofinansowania jest korzystna, gdyż umożliwia zwolnienie z PIT do 1000 zł, pod warunkiem że jest finansowana z ZFŚS.

Jak można kupić kartę podarunkową?

Karty podarunkowe dla pracowników mogą nabywać wyłącznie firmy, zakup przez osoby fizyczne jest niemożliwy. Sam proces jest prosty i nie wymaga wielu formalności. Dla przykładu, kartę Pluxee można łatwo zamówić przez sklep internetowy lub przesyłając formularz zamówienia do Centrum Obsługi Klienta, a następnie opłacić całość na podstawie faktury proforma. Po zaksięgowaniu środków zamówienie jest realizowane w 48 godzin. Ze względu na najwyższe standardy bezpieczeństwa wysyła się nieaktywne i niezasilone karty. Po potwierdzeniu otrzymania przesyłki karty są doładowywane na określoną kwotę i gotowe do przekazania zatrudnionym. W przypadku kart wirtualnych dane dostępowe do aktywacji użytkownik dostaje w wiadomości email, a po przejściu krótkiego procesu rejestracji otrzymuje numer karty, umożliwiający swobodne korzystanie.

Czy można wziąć fakturę na kartę podarunkową?

Nie, za wartość doładowania kart wystawia się notę księgową, gdyż wartość takiego zasilenia nie jest towarem ani usługą i jako takie nie jest obciążone podatkiem VAT. Natomiast za dodatkowe opłaty i prowizje nabywca otrzymuje fakturę VAT, ponieważ są one objęte podatkiem od towarów i usług.



Podstawa prawna: Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Obowiązek ZUS i PIT zależą od źródła finansowania. Przy finansowaniu z ZFŚS karta podarunkowa nie stanowi podstawy wymiaru składek ZUS*, a także jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych do 1000 zł rocznie na pracownika**. W przypadku finansowania z środków obrotowych powyższe zwolnienia nie obowiązują, a wartość dofinansowania dolicza się do wynagrodzenia pracownika, oskładkowuje i opodatkowuje. Ważne: wszelkie opłaty związane z zamówieniem kart podarunkowych dla pracowników można realizować jedynie z środków obrotowych.



Podstawa prawna:

*§2 ust 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r.

**Art. 21 ust. 1 pkt. 67 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

Czy karty podarunkowe stanowią koszt uzyskania przychodu?

Wartość kart wydanych pracownikom stanowi dla firmy koszt uzyskania przychodu, jeśli finansowane są ze środków obrotowych pracodawcy i nie stanowią działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych*. Natomiast w przypadku zasilenia kart finansowanych z ZFŚS kosztem jest wartość odpisu na ZFŚS**.



Podstawa prawna:

*Art. 15 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.

**Art. 16 ust 1 pkt.9 lit. B. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r.

Jak zaksięgować karty podarunkowe?

Posłużmy się przykładem: firma „Super Pracodawca” zamawia karty Pluxee Prezent na kwotę 10 000 PLN i opłaca je z ZFŚS. Wartość zasilenia nie podlega VAT, ale prowizja i inne opłaty tak. Firma Pluxee wystawia proformę na kwotę 10 492 PLN.



Oto przykładowy schemat księgowania z założeniem, że firma dokonuje zapłaty na podstawie proformy i stosuje konto rozliczenie zakupu:



Operacja 1: Firma „SUPER PRACODAWCA” opłaca otrzymaną proformę i otrzymuje potwierdzenie tej operacji na wyciągu bankowym.

Operacja 2: Pluxee po otrzymaniu płatności wystawia notę księgową (obciążeniową) na wartość nominalną kart podarunkowych 10 000 PLN i fakturę VAT na prowizję 492 PLN.

Operacja 3: Wydanie kart podarunkowych pracownikom na podstawie imiennej listy na której pracownik swoim podpisem kwituje otrzymanie karty podarunkowej. Koszt dla pracodawcy powstaje w dacie wydania karty podarunkowej pracownikowi

Jak działają karty podarunkowe dla pracowników?

Korzysta się z nich analogicznie do kart bankowych, których używamy na co dzień z tą różnicą, że karty podarunkowe doładowuje się na konkretną kwotę. Ponadto nie są one imienne, tylko wystawione na okaziciela. Użytkownik, czyli pracownik, może przeznaczyć takie ekstra środki na dowolne zakupy. Kartą na ogół zapłaci zarówno stacjonarnie, online jak i na całym świecie. Wielu dostawców umożliwia zarządzanie kartą z poziomu aplikacji (sprawdzenie salda, zmiana PIN itp.).

Gdzie można płacić kartami podarunkowymi?

Karty podarunkowe można realizować w wielu punktach handlowych i usługowych. Przykładowo karty podarunkowe Pluxee Prezent są akceptowane w sieci Mastercard, czyli praktycznie wszędzie i bez ograniczeń. Można nią płacić za zakupy spożywcze, w ulubionej kawiarni, za karnet na siłownię czy buty, zarówno w punktach stacjonarnych, jak i w Internecie.



Dlaczego warto wręczyć kartę podarunkową swoim pracownikom? Dofinansowanie w tej formie wpisuje się w trendy w świadczeniach pozapłacowych, a co najważniejsze w potrzeby pracowników. „Dziękuję” przekazane w tej formie na pewno wpłynie pozytywnie na ich samopoczucie i zaangażowanie. Ponadto jest świetnym narzędziem budowania wizerunku firmy – aż 78% pracowników badania „Potrzeby pracowników 2023” deklaruje, że lepiej by oceniło pracodawcę po otrzymaniu karty podarunkowej. Nie bez znaczenia pozostają też korzyści podatkowe, takie jak zwolnienie ze składek ZUS oraz z podatku dochodowego do 1000 zł rocznie na pracownika, o ile źródłem finansowania jest ZFŚS.