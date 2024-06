W 2025 roku minimalne wynagrodzenie za pracę (zwane też najniższą krajową lub płacą minimalną) ma wynieść 4626 zł brutto. Natomiast minimalna stawka godzinowa dla umów zlecenia i podobnych umów cywilnoprawnych od 1 stycznia 2025 r. wynosić ma 30,20 zł brutto. Takie są propozycje Rady Ministrów przedstawione 13 czerwca 2024 r.

Minimalne wynagrodzenie za pracę (tzw. najniższa krajowa, płaca minimalna) w 2025 roku - brutto

Proponowana przez radę Ministrów kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2025 roku to 4626 zł brutto. Ta propozycja jest o 326 zł (tj. o 7,6%) wyższa od kwoty płacy minimalnej obowiązującej od 1 lipca 2024 roku (4 300 zł).



Państwowa Inspekcja Pracy informuje, że aneks (zmianę umowy o pracę podwyższającą wynagrodzenie co najmniej do płacy minimalnej) pracodawca ma obowiązek wręczyć wszystkim pracownikom, których wynagrodzenie (niższe niż minimalne wynagrodzenie) zostało określone kwotowo.



Natomiast, gdy wynagrodzenie nie zostało określone w umowie poprzez podanie konkretnej kwoty (w umowie o pracę jest zapis o tym, że pracownik otrzymuje minimalne wynagrodzenie zgodne z obowiązującą w danym roku stawką wynikającą z ustawy z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę), to w takiej sytuacji pracodawca nie ma obowiązku sporządzania aneksu do takiej umowy. Wtedy wystarczy jedynie poinformowanie pracownika, że np. od 1 stycznia 2025 roku jego wynagrodzenie będzie wynosiło 4626 zł brutto w związku ze wzrostem kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Najniższa krajowa (minimalne wynagrodzenie, płaca minimalna) w 2025 roku - netto

Zgodnie z aktualnymi przepisami określającymi zasady opodatkowania wynagrodzeń (prawdopodobnie w 2025 roku będą takie same zasady) i objęcia ich składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne (bez uwzględnienia PPK, dla pracownika po ukończeniu 26 roku życia, przy założeniu złożenia przez pracownika PIT-2 i osiąganiu przychodów przychody z jednego stosunku pracy w miejscu swojego zamieszkania), minimalne wynagrodzenie pracownika w kwocie 4626 zł brutto przekłada się na wypłatę kwoty 3 483,51 zł netto (do ręki).



Obliczenie wynagrodzenia wygląda następująco:

Podatki i składki Sposób wyliczenia [zł] 1. Wynagrodzenie zasadnicze - podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne Brutto z umowy o pracę 4626 2. Składka emerytalna finansowana przez pracownika 9,76% x 4626 zł 451,50 3. Składka rentowa finansowana przez pracownika 1,50% x 4626 zł 69,39 4. Składka na ubezpieczenie chorobowe finansowana przez pracownika 2,45% x 4626 zł 113,34 5. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne poz. 1 - 2 - 3 - 4 3991,77 6. Składka na ubezpieczenie zdrowotne do pobrania przez pracodawcę 9% x 3660,42 zł 359,26 7. Podstawa obliczenia zaliczki na podatek dochodowy poz. 1 - 2 - 3 - 4 - koszty uzyskania przychodów (250 zł) 3742 8. Zaliczka na podatek dochodowy (PIT) (12% x poz. 7) – 300 zł 149 Kwota wynagrodzenia do wypłaty dla pracownika (netto) poz. 1-2-3-4-6-8 3483,51

Ważne Uwaga! W 2024 roku (i najprawdopodobniej także w 2025 roku) kwota wolna od podatku wynosi 30.000 zł, a kwota zmniejszająca podatek PIT wynosi 3600 zł. Zatem jeżeli pracownik nie złożył pracodawcy wypełnionego formularza PIT-2, to jego miesięczne wynagrodzenie netto będzie niższe o 1/12 kwoty zmniejszające podatek, czyli 300 zł. W takim przypadku kwota zmniejszająca podatek zostanie zwrócona dopiero przy rozliczeniu rocznym.



Nie można też (od 2022 roku) odliczać składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy.

Jakie koszty pracodawcy?

Warto też wiedzieć, że pracodawca zatrudniający pracownika przy takim poziomie minimalnego wynagrodzenia ponosi (wg zasad obowiązujących w 2024 roku) w sumie (ze wszystkimi składkami) koszt 5573,41 zł.

W tym jest (oprócz samego wynagrodzenia):

Składka emerytalna - 451,50 zł,

Składka rentowa - 300,69 zł,

Składka na ubezpieczenie wypadkowe - 77,25 zł,

Składka na Fundusz Pracy - 113,34 zł,

Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 4,63 zł.

Płaca minimalna 2025. Co dalej?

Propozycję płacy minimalnej przedstawioną przez Radę Ministrów konsultuje Rada Dialogu Społecznego, w której zasiadają przedstawiciele rządu, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Rada Dialogu Społecznego do 15 lipca ma obowiązek przedstawić Radzie Ministrów swoją propozycję. Jeśli tego nie zrobi, to Rada Ministrów do 15 września sama ustala wysokość minimalnego wynagrodzenia. Nie może ono być jednak niższe od pierwszej propozycji przyjętej przez Radę Ministrów.