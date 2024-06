Błędna stawka VAT na paragonie z NIP nabywcy. Jak dokonać korekty i ująć w ewidencji i JPK V7M?

Podatnik ma prawo do skorygowania paragonu z NIP nabywcy, którego wartość nie przekracza 450 zł (tj. faktury uproszczonej), na zasadach ogólnych dotyczących korygowania faktur. Te same zasady znajdą zastosowanie do paragonu z NIP przekraczającego wskazaną kwotę (tj. niebędącego fakturą uproszczoną), do którego wystawiono fakturę VAT. Szczegóły w dalszej części artykułu.

Sposób korygowania sprzedaży paragonowej realizowanej na rzecz podatnika VAT generalnie będzie uzależniony od wartości paragonu. W związku z tym można wyróżnić następujące sytuacje:



1) korekta paragonu z NIP nabywcy o wartości nieprzekraczającej 450 zł (tj. uznawanego za fakturę uproszczoną),

2) korekta paragonu z NIP nabywcy o wartości przekraczającej 450 zł (tj. niebędącego fakturą uproszczoną), do którego wystawiono fakturę VAT.

Korygowanie faktur uproszczonych

Paragon fiskalny dokumentujący sprzedaż do kwoty 450 zł brutto lub 100 euro, zawierający numer NIP nabywcy oraz pozostałe dane wymagane dla faktury, z wyłączeniem danych wskazanych w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT, stanowi fakturę uproszczoną, traktowaną na równi ze zwykłą fakturą. Będzie to oznaczało, że w przypadku konieczności skorygowania takiego paragonu (faktury uproszczonej) zastosowanie znajdą zasady ogólne dotyczące korygowania faktur.



Zgodnie z art. 106j ust. 1 ustawy o VAT fakturę korygującą wystawia się, gdy po wystawieniu faktury pierwotnej:

1) podstawa opodatkowania lub kwota podatku wskazana w fakturze uległa zmianie,

2) dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,

3) dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,

4) stwierdzono pomyłkę w jakiejkolwiek pozycji faktury.



Natomiast dane, które powinny zostać zawarte na fakturze korygującej, zostały wskazane w art. 106j ust. 2 ustawy o VAT. Zgodnie z art. 106j ust. 2 pkt 3 ustawy o VAT faktura korygująca powinna zawierać dane zawarte w fakturze, której ta korekta dotyczy.



Zatem faktura korygująca wystawiana do paragonu z NIP nabywcy nieprzekraczającego kwoty 450 zł może zachować charakter faktury uproszczonej i może zawierać ograniczone informacje. Sprzedawca może nie podawać danych nabywcy towarów lub usług innych niż jego numer NIP.



Tak więc w przypadku błędnej stawki VAT na paragonie z NIP nabywcy, którego wartość nie przekracza 450 zł, sprzedawca jest uprawniony do korekty VAT poprzez wystawienie faktury korygującej. Taki paragon jest uznawany za fakturę uproszczoną, do której stosuje się ogólne zasady korygowania.

Korekta paragonu z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł (tj. niestanowiącego faktury uproszczonej)

Paragon fiskalny z NIP nabywcy stanowi fakturę uproszczoną tylko do wartości 450 zł. Oznacza to, że w przypadku paragonów fiskalnych o wyższej wartości nie są one uznawane za taką fakturę, a w konsekwencji nie stanowią podstawy do odliczenia VAT od zakupów udokumentowanych w taki sposób.



Z tego powodu podatnicy VAT, którzy dokonali zakupu udokumentowanego paragonem fiskalnym z numerem NIP (których wartość przekroczyła 450 zł), są uprawnieni do żądania wystawienia faktury VAT do takiego paragonu.



Zgodnie z art. 106b ust. 5 ustawy o VAT w przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.



Faktura VAT wystawiona do paragonu z NIP będzie stanowiła podstawę do odliczenia VAT od zakupów związanych z czynnościami opodatkowanymi nabywcy.

Jeżeli natomiast po wystawieniu faktury do paragonu z numerem NIP nabywcy wystąpi konieczność skorygowania sprzedaży przez sprzedawcę, to będzie on uprawniony do wystawienia faktury korygującego do faktury uprzednio wystawionej do paragonu (zgodnie z ogólnymi zasadami korygowania faktur).

Ujmowanie faktur korygujących w JPK_V7M

Faktury wystawione do paragonów ujmuje się w ewidencji VAT (w tym także JPK_V7M) w okresie rozliczeniowym, w którym zostały wystawione, z oznaczeniem „FP”. Faktury te nie zwiększają wartości sprzedaży ani podatku należnego za okres, w którym zostały ujęte w tej ewidencji.

Natomiast sam paragon z NIP będzie uwzględniony w ewidencji sprzedaży w ramach raportu okresowego (albo dobowego) z kasy fiskalnej, który jest oznaczany w JPK_V7M symbolem „RO”.

Oznacza to, że w przypadku konieczności skorygowania sprzedaży paragonowej udokumentowanej w pierwszej kolejności paragonem z NIP nabywcy (ujętej w raporcie okresowym z oznaczeniem „RO”), do której następnie wystawiono fakturę VAT (wykazaną w ewidencji z oznaczeniem „FP”), korektę należy ująć w JPK_V7M już bez oznaczenia „FP”, tak aby odpowiednio skorygowała wartości sprzedaży oraz podatku należnego.

Należy również wspomnieć, że faktura korygująca powinna zostać rozliczona w odpowiednim okresie z uwzględnieniem zasad przewidzianych w art. 29a ust. 13 ustawy o VAT. Podstawą korekty oprócz faktury korygującej jest dokumentacja potwierdzająca uzgodnienie warunków korekty i ich spełnienie.

Jeżeli podatnik do końca okresu rozliczeniowego, w którym wystawił korektę, uzyska taką dokumentację, to fakturę korygującą rozliczy za ten okres. Jeśli nie, to musi poczekać.

Podstawa prawna art. 29a ust. 13 i 17, art. 106b ust. 5, art. 106e ust. 5 pkt 3, art. 106j ust. 2 pkt 3 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 361. § 10 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług – Dz.U. z 2019 r. poz. 1998; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 13.

Adrian Błaszkiewicz, ekspert z zakresu VAT