Legalna praca cudzoziemca w Polsce

Wiza krajowa (symbol D) jest wydawana na okres dłuższy niż 90 dni (podczas jednego lub kilku wjazdów) w okresie ważności wizy. Jest to wiza długoterminowa. Okres ważności wizy krajowej rozpoczyna się nie później niż 3 miesiące od dnia jej wydania i nie przekracza 1 roku. Wiza krajowa uprawnia do pobytu na terenie Polski przez czas w niej wskazany, jednak nie dłuższy niż rok. Na jej podstawie cudzoziemiec może również przebywać w państwach strefy Schengen do 90 dni w każdym okresie 180-dniowym bez konieczności uzyskiwania wiz od organów poszczególnych państw strefy Schengen.