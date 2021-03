Praca w Anglii po brexicie

Praca w UK po Brexicie. Nowe wymogi

Kroki, jakie będą musieli przedsięwziąć cudzoziemcy – w tym Polacy – chcący pracować na terenie Wielkiej Brytanii, zależą od tego, czy zamieszkiwali na Wyspach przed 31 grudnia 2020 roku, czy dopiero zamierzają się tam przeprowadzić i rozpocząć pracę.

Osoby, które przebywają w UK od czasów „prebrexitowych”, będą musiały zalegalizować swój pobyt. Osoby, które dopiero przyjadą do tego kraju, swoją pracę i możliwość przebywania w nim będą musiały oprzeć o odpowiednią wizę.

Legalizacja pobytu w Wielkiej Brytanii

Pierwsza metoda legalizująca pobyt i prace w UK, to uzyskanie tzw. Settled status, czyli statusu osoby osiedlonej. Ma on dwie formy: status właściwy, możliwy do otrzymania przez osoby przebywające w Wielkiej Brytanii dłużej niż 5 lat, oraz tymczasowy status osoby osiedlonej, właściwy dla wszystkich tych, którzy w Zjednoczonym Królestwie przebywali krócej niż 5 lat. Co ważne, ten proces należy przeprowadzić do 31 czerwca 2021 roku.

Wniosek o nadanie Settled status należy składać internetowo za pośrednictwem strony: https://apply-to-visit-or-stay-in-the-uk.homeoffice.gov.uk/ a wymagane dokumenty niezbędne do pozytywnego rozpatrzenia sprawy to paszport ewentualnie dowód osobisty, dokument potwierdzający legalność pobytu w UK, np. numer NIN oraz zdjęcie twarzy (cyfrowe).

Złożenie wniosku jest darmowe, a osoby posiadające już Settled status, po 12 miesiącach mogą starać się się o nadanie brytyjskiego obywatelstwa.

Metoda druga, to właśnie uzyskanie obywatelstwa Wielkiej Brytanii. Jednakże aby pobyt na Wyspach zalegalizować w ten właśnie sposób, konieczne będzie spełnienie pewnych warunków; wyglądają one następująco:

- trzeba być rezydentem UK, a ponadto legitymować się prawem do stałego pobytu oraz mieć status osoby osiedlonej od min. 12 miesięcy

- należy przedstawić historię zatrudnienia w UK

- niezbędne też będzie przedstawienie referencji wystawionych przez co najmniej dwóch obywateli brytyjskich, znających zainteresowanego uzyskaniem obywatelstwa UK minimum 3 lata

- wymagane będzie potwierdzenie znajomość języka angielskiego oraz zaliczenie testu na obywatelstwo brytyjskie

- procedurę zakończy okazanie zaświadczenie o niekaralności

W przeciwieństwie do procedury nadającej status osoby osiedlonej, nadanie obywatelstwa jest płatne, i to dosyć wysoko, ponieważ koszt wyniesie 1460 GBP.

Wizy do UK

Jak wspomniano wyżej, o wizy będą musieli ubiegać się ci, którzy dopiero zamierzają wyjechać do UK do pracy. Wizy podzielone zostaną na kilka kategorii, zależnych od kwalifikacji i umiejętności pracownika. Najpowszechniejsza z nich dotyczyć będzie pracowników wykwalifikowanych, osiągających rocznie 25 600 GBP dochodu. Ta kategoria obejmuje kilkaset zawodów. Dodatkowo, zawód i kwalifikacje osoby starającej się o ten typ wizy musi zostać potwierdzony przez potencjalnego pracodawcę. Cudzoziemcy zamierzający podjąć pracę w administracji publicznej, związkach wyznaniowych oraz sporcie, uzyskają inne rodzaje wiz.

Warunkiem, umożliwiającym otrzymanie wizy, jest też zdanie egzaminu z języka angielskiego, oraz przejście przez specyficzny wywiad z urzędnikiem brytyjskim, który może np. zapytać o plany sprowadzenia rodziny do UK lub czy zainteresowany posiada już ofertę pracy w Zjednoczonym Królestwie.

Jak otrzymać wizę?

Wniosek o wydanie wizy należy złożyć na stronie internetowej gov.uk. Trzeba będzie także posiadać następujące dokumenty:

- certificate of sponsorship, czyli dokument potwierdzający chęć zatrudnienia osoby ubiegającej się o wizę przez brytyjskiego przedsiębiorcę

- dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego

- paszport biometryczny lub paszport z miejscem na wizę

Oczywistym jest, że osoba zainteresowana wizą musi posiadać działający adres mailowy.

O wizę można starać już na 3 miesiące przed planowanym wyjazdem, a odpowiedź zajmie brytyjskim urzędnikom 3 tygodnie.

Na podstawie wizy będzie można przebywać w Wielkiej Brytanii do 5 lat, po którym to czasie realne stanie się uzyskanie prawa do stałego osiedlenia.