Połączenie spółek przez przejęcie nie wpływa na zachowanie okresu 2-letniego posiadania udziałów

Tak wynika z wyroku WSA we Wrocławiu z 30 stycznia 2017 r., III SA/Wa 3385/15.

Sprawa dotyczyła spółki prawa luksemburskiego, będącą rezydentem podatkowym w Luksemburgu. Spółka jest 100% spółką zależną spółki G, która jest polską spółką z o.o. i rezydentem podatkowych w Polsce. Spółka G. jest mniejszościowym udziałowcem w spółce P. (polskiej spółce z o.o. która jest rezydentem podatkowym w Polsce). Spółka uzyskiwała od spółki G. odsetki z obligacji wyemitowanych przez spółkę G. i objętych przez spółkę. Wypłata odsetek w spółce G. na rzecz spółki korzystała ze zwolnienia z podatku u źródła na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy o PIT, przy czym dla potrzeb zastosowania zwolnienia zakładano, że wymagany dla spółki G., co najmniej dwuletni okres posiadania 25% udziałów będzie spełniony. . Rozważane jest dokonanie połączenia spółki P. ze spółką G. W związku z rozważanym połączeniem, wymagany 2-letni okres posiadania udziałów w spółce przez spółkę G. upłynie po połączeniu spółki G. ze spółka przejmującą, tj. nastąpi u następcy prawnopodatkowego spółki G.

Na tym tle spółka zwróciła się do organu podatkowego z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała, czy upływ dwuletniego okresu posiadania udziałów/akcji w spółce po połączeniu spółki G. ze spółką przejmującą, wypełnia przesłankę dwuletniego posiadania udziałów i akcji konieczną do nieopodatkowania dokonanych przez spółkę G. na rzecz spółki wypłat odsetek podatkiem u źródła w Polsce.

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że zostanie spełniony obowiązek dwuletniego posiadania udziałów, powodujący brak obowiązku opodatkowania dokonanych przez spółkę G. wypłat odsetek podatkiem u źródła w Polsce. Zdaniem spółki, gdyby wchodziło w grę ograniczenie zakresu podmiotowego następstwa prawnego, ograniczenia takie musiałyby być zawarte w dyrektywie, polsko-luksemburskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) ewentualnie w ustawie podatkowej. Żaden ze wspomnianych aktów prawnych nie zawiera jednak takich ograniczeń.

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W uzasadnieniu wskazał, że posiadanie udziałów przez okres dwuletni nie jest żadnym uprawnieniem, lecz warunkiem koniecznym do jego uzyskania. Natomiast przepisy sukcesyjne dotyczą tylko i wyłącznie określonych ustawowo praw i obowiązków. Spółka przejmująca nie może zatem przejąć nieistniejącego prawa do zwolnienia.

Sprawa trafiła do WSA we Wrocławiu, który przyznał racje spółce. W ocenie sądu, analizowane przejęcie spółek należy traktować tak, jakby z punktu widzenia omawianego problemu ono w ogóle nie nastąpiło. Spółka P (spółka przejmująca) po prostu wstępuje z całym dobrodziejstwem inwentarza w sytuację prawną spółki przejętej, tj. spółki G i okres dwuletniego posiadania udziałów jest kontynuowany, tak jakby to przejęcie nie nastąpiło.

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl 2.02.2017