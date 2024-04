KSeF dopiero od 2026 roku. Minister Finansów podał dwie daty wdrożenia dla dwóch grup podatników

Na konferencji prasowej w dniu 26 kwietnia 2024 r. minister finansów Andrzej Domański podał dwie daty planowanego wdrożenia obowiązkowego modelu KSeF. Od 1 lutego 2026 r. obowiązkowy KSeF mają stosować przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 200 mln zł. Natomiast od 1 kwietnia 2026 r. obowiązkowy KSeF mają stosować pozostali podatnicy VAT.

W dniu 26 kwietnia 2024 r. minister finansów Andrzej Domański poinformował, że przeprowadzony w ostatnich tygodniach audyt pokazał, że niemożliwe jest wdrożenie obowiązkowego KSeF wcześniej niż w 2026 roku.

"350 stron audytu nie pozostawia żadnych złudzeń, że groził nam paraliż polskiej gospodarki" - powiedział minister Domański. Wynikało to z działań lub braku działań naszych poprzedników - dodał minister.

Potrzebna będzie nowa architektura systemu obowiązkowego KSeF

Zdaniem ministra finansów, głównym wnioskiem z przeprowadzonego audytu jest konieczność opracowania nowej architektury (w tym informatycznej) systemu obowiązkowego KSeF. Zaczynamy niemalże od początku - powiedział minister Domański.

Dwa terminy wdrażania obowiązkowego KSeF

Kolejnym wnioskiem z audytu jest stopniowe wdrażanie obligatoryjnego KSeF. Dlatego MF zaproponuje 2 terminy wdrażania.



Od 1 lutego 2026 r. obowiązkowy KSeF mają stosować podmioty, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 200 mln zł. Natomiast od 1 kwietnia 2026 r. obowiązkowy KSeF mają stosować pozostali podatnicy VAT (czyli wszyscy przedsiębiorcy).

Architektura KSeF będzie zbudowana od początku

W konferencji prasowej uczestniczył także Marcin Łoboda, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów i Szef Krajowej Administracji Skarbowej. Poinformował on, że audyt wykazał liczne błędy systemu obowiązkowego KSeF. Przede wszystkim stwierdzono, źle zaprojektowaną architekturę IT, która wpływała na wydajność, awaryjność, bezpieczeństwo, możliwość utrzymania, dalszy rozwój systemu oraz możliwość jego odtwarzania.



Taki stan KSeF nie gwarantuje obecnie płynnego i bezpiecznego wystawiania milionów faktur przez firmy.



Na podstawie wyników audytu podjęliśmy decyzję o budowie architektury systemowej od początku. Wykonawca powoła zespół specjalistów od architektury IT. Dzięki pracom, które przeprowadzimy system będzie niezawodny, bezpieczny i bardziej funkcjonalny. – poinformował Marcin Łoboda Szef KAS.

Edukacja, szkolenia i pomoc w urzędach skarbowych

Szef KAS Marcin Łoboda zapowiedział także szerokie działania informacyjne Krajowej Administracji Skarbowej dot. KSeF skierowane do przedsiębiorców - podatników VAT.



Przeszkolonych zostało już około tysiąca pracowników KAS, którzy już po wakacjach 2024 r. rozpoczną szkolenia dla przedsiębiorców. Częstotliwość tych szkoleń będzie rosła w 2025 roku - w miarę zbliżania się terminu wdrożenia.



Marcin Łoboda poinformował również, że w każdym urzędzie skarbowym będzie też możliwość indywidualnych konsultacji dla przedsiębiorców z korzystania z darmowego oprogramowania przygotowanego przez resort, czyli Aplikacji Podatnika, aplikacji mobilnej i e-mikrofirmy.



W styczniu 2025 r. zostanie uruchomiona infolinia Krajowej Informacji Skarbowej specjalnie dla spraw związanych z KSeF. Działania szkoleniowe będą wspierane szeroką akcją informacyjną.

Krótka historia KSeF

Warto przypomnieć, że podatnicy VAT w Polsce mogą dobrowolnie korzystać z KSeF od 1 stycznia 2022 r. Natomiast obowiązek e-fakturowania przy użyciu KSeF dla większości podatników miał (początkowo) wejść w życie 1 lipca 2024 r. (dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r.).



Minister finansów Andrzej Domański na konferencji prasowej 19 stycznia 2024 r. poinformował, że w 2024 roku na pewno nie zostanie uruchomiony obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF). Nowa data wdrożenia obowiązkowego e-fakturowania w Polsce miała zostać podana po przeprowadzeniu zewnętrznego audytu KSeF.

Wtedy minister Domański wskazywał, że obowiązkowy KSeF jest potrzebny w polskim systemie podatkowym i będzie wprowadzony tak szybko jak tylko będzie to możliwe z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce.