5 kroków do KSeF, czyli jak sobie poradzić z e-fakturami

Wprowadzenie do KSeF, czyli Krajowego Systemu e-Faktur, stało się kluczową kwestią dla przedsiębiorców w Polsce. Od 1 lipca 2024 r. obowiązkowe wystawianie faktur w formie ustrukturyzowanej będzie rzeczywistością dla większości podatników. Proces ten nie jest prosty, dlatego warto zacząć przygotowania jak najwcześniej. Poniżej przedstawiamy 5 kroków, które pomogą Ci w przygotowaniu się do korzystania z KSeF.

Oto 5 kroków do KSeF, które ułatwią kompleksowe przygotowanie do obowiązkowego wystawiania faktur w formie ustrukturyzowanej.

1. Sprawdź, od kiedy musisz wystawiać e-faktury w KSeF

W pierwszym kroku określ swoją sytuację, sprawdzając od kiedy KSeF będzie dla Ciebie obligatoryjny. Obecnie korzystanie z KSeF jest dobrowolne, ale od 1 lipca 2024 r. każdy podatnik VAT będzie musiał to robić, czyli wystawiać e-faktury za pomocą KSeF. Przy czym istnieją pewne wyjątki, takie jak podatnicy zwolnieni z VAT, korzystający z kas rejestrujących do wystawiania faktur oraz wystawiający faktury uproszczone. Dla tych podatników obowiązek ten pojawi się dopiero od 2025 r.

Ustawodawca określił też kilka przypadków, gdy faktury nie będą musiały być wystawiane za pomocą KSeF, tj.:

faktury wystawiane przez podmioty zagraniczne, chyba że w Polsce posiadają stałe miejsce prowadzenia działalności i dokumentują czynności wykonywane przez to stałe miejsce,

faktury dokumentujące czynności rozliczane w procedurze OSS lub IOSS,

faktury wystawiane na rzecz konsumentów,

faktury uproszczone uznane za takie według rozporządzenia wykonawczego (artykuł po ukazaniu się rozporządzenia).

2. Wybierz sposób korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur

W kolejnym kroku do KSeF możesz wybrać między programami komercyjnymi a darmowymi aplikacjami przygotowanymi przez Ministerstwo Finansów. Wybór zależy od ilości wystawianych faktur oraz struktury Twojej firmy. Przy czym, darmowe programy mogą nie być odpowiednie dla firm o rozbudowanej strukturze.

Ministerstwo Finansów udostępniło dwie darmowe aplikacje: Aplikację Podatnika KSeF oraz Aplikację e-mikrofirma. Wybór zależy od Twoich potrzeb i preferencji.

Przykładowo, jeśli planujesz skorzystać z darmowej Aplikacji (MF), wejdź na stronę E-Urzędu Skarbowego i ściągnij aplikację e-mikrofirma, gdy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą.

Natomiast, jeśli posiadasz program FK, skontaktuj się z dostawcą oprogramowania, którego używasz, aby ustalić warunki i termin dostarczenia aktualizacji. A gdy planujesz zakup nowego oprogramowania, zapoznaj się z ofertą dostępnych programów i aplikacji, porównując ich funkcjonalności.

3. Uwierzytelnij się w systemie KSeF

Po wyborze odpowiedniego oprogramowania, następnym krokiem jest proces uwierzytelnienia w systemie KSeF. Metoda uwierzytelnienia różni się w zależności od formy prowadzonej działalności.

Dla jednoosobowej działalności gospodarczej:

Jeśli posiadasz profil zaufany lub podpis kwalifikowany z NIP lub PESEL, możesz się uwierzytelnić bezpośrednio w KSeF poprzez wybrane oprogramowanie.

W przeciwnym przypadku konieczne jest złożenie Formularza ZAW-FA.

Dla spółek i innych podmiotów:

Jeśli posiadasz elektroniczną pieczęć kwalifikowaną z NIP, uwierzytelnij się w KSeF za pomocą wybranego programu.

Jeśli nie posiadasz takiej pieczęci, musisz złożyć Formularz ZAW-FA, wskazując jednocześnie osobę, która będzie odpowiedzialna za nadawanie uprawnień innym.

Wskazówka: Formularz ZAW-FA należy dostarczyć w wersji papierowej do odpowiedniego urzędu skarbowego. Od 2023 roku obowiązuje wersja (2) tego dokumentu.

4. Nadaj uprawnienia do KSeF

Nadanie uprawnień do KSeF to kolejny krok, który należny wykonać. Otóż, po zalogowaniu się do KSeF, podatnicy mają możliwość delegowania uprawnień innym osobom lub firmom. Te uprawnienia obejmują:

nadawanie dalszych uprawnień,

wystawianie faktur,

przeglądanie faktur (dostępne tylko dla osób fizycznych),

samofakturowanie.

Od 1 września 2023 r. istnieje możliwość nadawania uprawnień do KSeF specyficznym jednostkom w firmie, takim jak oddziały. Można przyznać im dostęp:

wyłącznie do faktur, które dotyczą danego oddziału lub jednostki,

do wszystkich faktur firmy.

Taka specyfikacja jest możliwa dzięki unikatowym identyfikatorom.

Przy nadawaniu uprawnień warto zastanowić się nad kilkoma kwestiami:

Jakie uprawnienia chcemy przyznać i komu?

Czy chcemy ograniczać dostęp dla konkretnych oddziałów czy jednostek?

Jak planujemy przekazywać faktury do KSeF - pojedynczo czy zbiorczo na koniec dnia?

Ważne jest, aby pamiętać, że nie każdy pracownik lub współpracownik powinien mieć identyczne uprawnienia. Możliwe jest także delegowanie uprawnień firmom zewnętrznym, takim jak biura rachunkowe, lub konkretnym pracownikom tych firm.

5. Sprawdź, jak łączyć się z KSeF

Piąty krok to logowanie do KSeF. Istnieje kilka sposobów logowania się do systemu, tj.:

używając podpisu kwalifikowanego,

korzystając z profilu zaufanego,

za pomocą kwalifikowanej pieczęci elektronicznej,

używając tokena, zwanego też kluczem bezosobowym.

Jeśli chodzi o token, proces jego zdobycia jest następujący:

Aby korzystać z tokena, musisz go najpierw wygenerować. Zaloguj się do KSeF poprzez aplikację Ministerstwa Finansów dostępną na stronie podatki.gov.pl w sekcji KSeF. W menu aplikacji wybierz opcję "Tokeny", a następnie "Generuj token".

Podsumowując, to tylko początek Twojej podróży z KSeF. Warto zwrócić uwagę na różne sytuacje, które mogą wpłynąć na Twój wybór dotyczący korzystania z KSeF, m.in. takie jak posiadanie programu FK, planowanie zakupu nowego oprogramowania czy korzystanie z darmowej aplikacji MF.

