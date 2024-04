Projekt ustawy o kasowym PIT został opublikowany. Od kiedy wchodzi w życie? Dla kogo jest kasowy PIT? Co to jest i na czym polega?

Projekt ustawy o kasowym PIT opublikowany

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy tzw. kasowym PIT. Przedsiębiorcy o przychodach o równowartości do 250 tys. EUR, którzy wybiorą tę formę rozliczenia podatkowego, będą płacić podatek PIT dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę do 2 lat od dnia wystawienia faktury.

Kasowy PIT - od kiedy?

Ustawa ma wejść w życie, co do zasady, 1 stycznia 2025 r.

Kasowy PIT - co to jest?

Proponowane rozwiązania zakładają wdrożenie zmian w przepisach ustawy PIT oraz ustawy o ryczałcie, polegających na wprowadzeniu możliwości wyboru kasowego rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów (tzw. kasowego PIT) przez przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach.

Kasowy PIT będzie fakultatywną formą rozliczeń, którą podatnik będzie wybierał, składając oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego.

Kasowy PIT - na czym polega?

Dzięki tym rozwiązaniom przedsiębiorcy ci będą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę oraz potrącać koszty uzyskania przychodów w dacie zapłaty za otrzymany towar lub wykonaną usługę.

Po upływie 2 lat, licząc od dnia wystawienia faktury będą obowiązani rozpoznać przychód z działalności gospodarczej, nawet jeżeli nie otrzymają od kontrahentów zapłaty za wydany towar lub wykonaną usługę.

Kasowy PIT - dla kogo?

Kasowy PIT będą mogli wybrać przedsiębiorcy wykonujący działalność wyłącznie samodzielnie, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty odpowiadającej równowartości 250 tys. euro (przeliczone na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy) oraz przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

"Wprowadzenie kryterium kwalifikującego do skorzystania z kasowego PIT w wysokości do 250 tys. euro przychodów z działalności w poprzednim roku podatkowym jest podyktowane faktem, że rozwiązanie to jest adresowane do małych firm, prowadzących działalność w niewielkich rozmiarach. To małe firmy najbardziej dotyka problem zatorów płatniczych jako najsłabszych podmiotów na rynku. Z tego względu jest uzasadnione podejmowanie działań, które będą w szczególności zapobiegać powstawaniu zatorów płatniczych u przedsiębiorców prowadzących małe firmy i przyczynią się do poprawy ich płynności finansowej" - napisano w OSR do projektu.

Według projektodawcy, znacząca część podatników będzie mogła skorzystać z tego rozwiązania.

Według danych z zeznań za 2022 r., w przypadku PIT-36 (zeznanie składane przez przedsiębiorców rozliczających się skalą podatkową) – 95 proc. podatników wykazało przychód poniżej 250 tys. euro zł, w przypadku PIT-36L (zeznanie składane przez przedsiębiorców rozliczających się tzw. podatkiem liniowym) – 65 proc., a PIT-28 (zeznanie składane przez przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych) – 97 proc.

Kasowy PIT nie dla przedsiębiorców prowadzących księgi rachunkowe

Kasowego PIT nie będą mogli wybrać przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe. Ten sposób rozliczenia znajdzie zastosowanie wyłącznie do transakcji pomiędzy przedsiębiorcami (tzw. B2B), tj. przychód i koszty uzyskania przychodów podatnik będzie rozpoznawał w sposób kasowy, gdy stroną transakcji będzie inny przedsiębiorca.

Dokonany przez podatnika wybór kasowego PIT będzie obowiązywał przez cały rok podatkowy, nawet gdy w trakcie roku podatnik przekroczy limit 250 tys. euro przychodów. Utrata prawa do kasowego PIT, w związku z przekroczeniem limitu, nastąpi dopiero od następnego roku podatkowego.

Kto będzie mógł wybrać kasowy PIT?

Prawo wyboru kasowego PIT będą mieli przedsiębiorcy (podatnicy) osiągających przychody z działalności gospodarczej opodatkowani podatkiem dochodowym od osób fizycznych na ogólnych zasadach według skali podatkowej, IP BOX lub tzw. podatkiem liniowym oraz przedsiębiorcy (podatnicy) opłacający od przychodów z działalności gospodarczej zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.