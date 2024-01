Ponad 2000 godzin pracy w 2024 roku, ale jest szansa na długie weekendy. Jak zaplanować urlopy?

W roku 2024 przepracujemy o jeden dzień więcej niż w 2023. Nie jest to jednak związane z mniejszą liczbą dni wolnych od pracy, a skutek tego, że rozpoczęliśmy rok przestępny. Pracowników może czekać wyjątkowo długa majówka oraz przedłużone weekendy w listopadzie. W 2024 roku łączna liczba godzin pracy na etacie wyniesie 2008. Jest to o 8 godzin więcej niż w 2023 i tyle samo co w 2022. Liczba dni wolnych będzie taka sama jak w ubiegłym roku.

Autopromocja

Dzień wolny za sprawą święta Trzech Króli (6 stycznia) wypadającego w sobotę

Już w styczniu 2024 roku pracownicy, którzy pracują od poniedziałku do piątku, mogą otrzymać dodatkowy dzień wolny za sprawą święta Trzech Króli (6 stycznia) wypadającego w sobotę. Dzięki temu będzie można zaoszczędzić np. na dniach urlopowych wykorzystywanych w czasie ferii zimowych. Dotyczy to osób z województw, w których ferie przypadają w styczniu, ponieważ dzień wolny przypadający za święto w sobotę należy odebrać w tym samym okresie rozliczeniowym, a najczęściej jest to miesiąc.

W tym roku na pracownika może czekać wyjątkowo długa majówka. Biorąc urlop 2 maja, zyskałby aż 5 dni wolnych: od 1 do 5 maja. Dobierając dodatkowe dwa dni 29 i 30 kwietnia, weźmie 3 dni urlopu, ale wypocząć będzie mógł aż przez 9 dni. W związku z tym ci, którzy planują dłuższy wyjazd, już teraz powinni pomyśleć o zarezerwowaniu sobie w tym terminie urlopu i hotelu, ponieważ można spodziewać się sporego obłożenia obiektów noclegowych.

W maju przypada w tym roku także Boże Ciało (30 maja) i urlop wzięty w piątek 31 maja, ponownie będzie okazją do wydłużenia sobie weekendu. Analogicznie można będzie postąpić w sierpniu, kiedy ustawowo wolne Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia) wypada w czwartek.

Długie weekendy w listopadzie

W listopadzie są dwa dni ustawowo wolne od pracy. Pierwszy z nich to Wszystkich Świętych (1 listopada), który w tym roku przypada w piątek. Natomiast Narodowe Święto Niepodległości (11 listopada) wypada w poniedziałek. Na pracowników czekają więc dwa przedłużone weekendy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Urlop w okolicach świąt Bożego Narodzenia

W tym roku wigilia Bożego Narodzenia przypada we wtorek, i co do zasady jest to dzień pracujący. Kolejne dwa świąteczne dni wypadające w środę i czwartek są wolne od pracy. Wykorzystując w tym czasie 3 dni urlopu, można będzie przedłużyć święta aż do 9 dni. Tym samym to kolejna okazja do efektywnego wykorzystania urlopu, podobnie jak w maju.

Czas pracy w 2024 roku

Liczba dni roboczych w 2024 roku wyniesie 251, a więc daje to 2008 godzin. Najwięcej przypada ich w lipcu oraz październiku – 23 dni pracujące, czyli 184 godziny. Z kolei w lutym są to dwa dni mniej, ale też jest to miesiąc z najmniejszą liczbą dni wolnych, będzie ich tylko osiem. Z kolei najwięcej dni wolnych, bo aż 11, przypadnie w maju, listopadzie i grudniu.