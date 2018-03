Przepisy dotyczące 50-proc. kosztów wymagają naprawy

W debacie wzięli udział: prof. dr hab. Janusz Ostaszewski, Dyrektor Instytutu Finansów SGH; Maciej Żukowski, Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów; Paweł Trojanek, Przewodniczący Mazowieckiego Oddziału KIDP; dr Andrzej Dmowski, adwokat, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, Certified Public Accountant (CPA); doc. dr Janusz Fiszer z Uniwersytetu Warszawskiego; dr hab. Marcin Jamroży, prof. SGH; Krzysztof Lewandowski, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS; prof. dr hab. Adam Mariański z Katedry Prawa Podatkowego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

reklama reklama

Tematem debaty była wzbudzająca wiele emocji nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązująca od początku 2018 roku, w zakresie nowych regulacji dotyczących rozliczenia przychodów uzyskiwanych przez twórców, korzystających z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych. Ustawodawca zawęził krąg podmiotów uznawanych za twórców oraz wyszczególnił katalog działalności, z których uzyskany przychód może skorzystać z 50-proc. kosztów uzyskania przychodu.

Dodatkowo, w dniu 6 lutego br. został przyjęty przez rząd nowy projekt zmian podatkowych, który zakłada rozszerzenie katalogu działalności podlegających 50-proc. kosztom. Zgodnie z propozycjami koszty autorskie mają objąć także: inżynierię budowlaną, tłumaczenia, gry komputerowe oraz działalność naukową i pracę dydaktyczną prowadzoną na uczelni. Okazuje się jednak, że nowa propozycja również nie rozwiewa wszystkich wątpliwości.

Rozpoczynający debatę Maciej Żukowski, Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów, wyjaśnił skąd w ogóle wzięły się zmiany w 50-proc. kosztach uzyskania przychodów, które obowiązują od początku tego roku i nad którymi wciąż trwają prace: „Żyjemy w czasach uszczelniania podatków, w czasach kiedy państwo stara się zahamować niekontrolowany wypływ podatków z różnych patologii podatkowych. Niestety, system wynagradzania w kosztach 50-proc. również mocno się spatologizował i wymaga zmian.”

Nowe przepisy wprowadzają ograniczenie, zgodnie z którym 50-proc. koszty autorskie można stosować do przychodów uzyskiwanych z tytułu określonych przez ustawodawcę działalności. Jak zauważył Paweł Trojanek, Przewodniczący Mazowieckiego Oddziału KIDP: „W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych mamy teraz w zasadzie numerus clausus, wymienia się bowiem wprost, że koszty autorskie mają zastosowanie m.in. w dziedzinie produkcji audiowizualnej reżyserów, scenarzystów, operatorów obrazu i dźwięku, montażystów, kaskaderów. I oczywiście pojawia się pytanie: a co np. z oświetleniowcami, dlaczego kaskaderzy są lepiej traktowani? Wydaje mi się, że jeżeli chcemy dojść do jasności przepisów i do zasad gry, które są akceptowalne, trzeba wrócić do tego, co było, czyli odnieść się bezpośrednio do praw autorskich jako takich. Problem jest jednak taki, że dzisiaj już nikt nie wie, czym jest działalność twórcza. Jeżeli chcemy zamknąć to w podatku, to musimy, moim zdaniem, bardziej odwołać się do abstrakcji niż do numerus clausus.”

Natomiast Krzysztof Lewandowski, Dyrektor Generalny Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, powiedział, że nie ma żadnej wątpliwości, iż przepisy powinny wrócić do tej wersji, która obowiązywała wcześniej, czyli powinny jasno odsyłać do prawa autorskiego. Jego zdaniem: „Jeśli ustawodawca (ten pierwotny ustawodawca) myślał o tym przepisie, to na pełno myślał o tej części działalności, którą nazywamy działalnością artystyczną. ZAiKS nigdy nie miał wątpliwości, że w zakresie praw, którymi zarządza, udzielając zezwoleń na korzystanie z utworów, nie ma problemu z 50-proc. kosztami uzyskania przychodów.”

Polecamy: Pakiet żółtych książek - Podatki 2018

Zdaniem doc. dr Janusza Fiszera z Uniwersytetu Warszawskiego: „Obecne przepisy oczywiście powinny być zmienione. I mimo że proponowana jest już nowelizacja tych nowych regulacji (obowiązujących od stycznia tego roku), boję się, że ta kolejna nowela nie będzie też idealna i nie będzie rozwiązywała wszystkich problemów. Na pewno potrzebny jest czas, bo być może za rok lub dwa okaże się, że te nowe przepisy wymagać będą retuszowania tego, co zostało wprowadzone. To jest pewien proces – ograny podatkowe się uczą i podatnicy się uczą – po drodze wyjdzie jeszcze wiele rzeczy, które trzeba będzie poprawić.”