Opodatkowanie darowizny otrzymanej od obcej osoby

Darowizna od najbliższej rodziny

Darowizny od osób najbliższych podlegają zwolnieniu z opodatkowania i zgłoszenia faktu dokonania darowizny do właściwego urzędu skarbowego do kwoty 9637 zł – dotyczy najbliżej rodziny, jak małżonek, wstępni zstępni, pasierb, ojczym, macocha, rodzeństwo, teściowie, zięć oraz synowa. Jak natomiast wygląda kwestia opodatkowania w przypadku darowizny od osoby nienależącej do najbliższej rodziny?

reklama reklama

Czy zgodnie z przepisami prawa należy zgłaszać darowiznę od osoby formalnie obcej, np. prezenty od „nieformalnych” partnerów, pracodawcy czy kolegi lub koleżanki do organów skarbowych? Czy należy także zapłacić od takiej darowizny podatek oraz w jakiej wysokości?

Co do zasady umowa darowizny jest opodatkowana. To, że nie płaci się podatku w przypadku najbliżej rodziny to preferencje przewidziane przez ustawodawcę.

Darowizna od obcej osoby

Zgodnie z ustawą o podatku od spadków i darowizn osoby „obce” należą do tzw. III grupy podatkowej, a więc kwota wolna od podatku wynosi zaledwie 4902 zł. Stawka podatku od nadwyżki tej kwoty wynosi 20%.

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy darowizna dotyczy domu lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, konieczne jest sporządzenie darowizny w formie aktu notarialnego. W tym przypadku podatek obliczy i pobierze płatnik – notariusz. Obdarowany jest zobowiązany do zapłaty podatku od darowizny.

Sprawdź: INFORLEX SUPERPREMIUM

Pamiętajmy, że przy obliczaniu kwoty wolnej od podatku (4902 zł) sumuje się wartość rynkową otrzymanej darowizny z wartością rzeczy i praw majątkowych nabytych nieodpłatnie przez obdarowanego od tej samej osoby w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiła ostatnia darowizna od tej samej osoby.

Autor: Magdalena Podgórska