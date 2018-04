Jak odliczyć VAT z faktury, w której zastosowano nieprawidłowy kurs waluty?

Powyższe zagadnienie warto rozważyć w oparciu o konkretny przykład. Wyobraźmy sobie, że pewna Spółka otrzymała od kontrahenta fakturę z tytułu nabycia na terenie kraju towarów wystawioną w walucie obcej na kwotę 30.000 EUR, w tym 5.609,76 EUR podatku VAT. Fakturę wystawiono już po dokonaniu dostawy towarów. Kontrahent nie przeliczył jednak podatku wg średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego obowiązek podatkowy 1 EUR=4,2654 PLN, tylko po kursie korporacyjnym 1 EUR=4,2000 PLN. Jak w takiej sytuacji Spółka powinna rozliczyć podatek VAT, czy Spółka posiada prawo do odliczenia podatku naliczonego?

Co do zasady, zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (dalej „ustawa o VAT”) w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Kwotę podatku naliczonego, w tym wypadku, stanowi suma kwot podatku wynikających z faktur otrzymanych z tytułu nabycia towarów.

Ustawa o VAT zawiera w art. 88 zamknięty katalog wyjątków, kiedy podatnik nie będzie miał możliwości odliczenia podatku, będą to przypadki, gdy:

nabycie dotyczy usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem nabycia posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób,

nabycie dotyczy wydatków, o których mowa w art. 29a ust. 7 pkt 3 (otrzymanie od nabywcy lub usługobiorcy jako zwrot udokumentowanych wydatków poniesionych w imieniu i na rzecz nabywcy lub usługobiorcy i ujmowanych przejściowo przez podatnika w prowadzonej przez niego ewidencji na potrzeby podatku),

faktura została wystawiona przez podmiot nieistniejący,

transakcja nie podlega opodatkowaniu lub jest zwolniona od podatku,

wystawiona faktura stwierdza czynności, które nie zostały dokonane,

podają kwoty niezgodne z rzeczywistością,

wykazana w fakturze kwota podatku w stosunku do czynności opodatkowanych, dla których nie wykazuje się kwoty podatku w fakturze,

obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się również do podatników, którzy nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni, zgodnie z art. 96, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 86 ust. 2 pkt 7,

nie stanowi podstawy do obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego kwota podatku naliczonego, o której mowa w art. 86 ust. 2 pkt 4 lit. c, w przypadku opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 25 ust. 2, na terytorium kraju z powodu podania numeru, o którym mowa w art. 97 ust. 10, w sytuacji gdy towary w momencie zakończenia ich wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju.

Dokumentem, który uprawnia Spółkę do odliczenia podatku naliczonego, jest więc poprawnie wystawiona faktura. Kwoty podatku w fakturze powinny być wykazane w złotych, a w przypadku wystawienia faktury w walucie obcej przeliczenia na złote dokonuje się co do zasady według kursu średniego NBP (lub EBC) z dnia poprzedzającego dzień powstania obowiązku podatkowego (art. 31a ust. 1 w zw. z art. 106e ust. 11).

Sprzedawca wykazał w fakturze i odprowadził do urzędu skarbowego należny podatek VAT w wysokości 5.609,76 EUR, tj. 23.560,98 zł, zamiast 23.927,85 zł. Ponieważ błędnie przyjęty kurs nie znalazł się w katalogu art. 88 ustawy o VAT wykluczającego możliwość odliczenia podatku, Spółka może wykazać podatek naliczony, ale w takiej samej wysokości jak sprzedawca (przy założeniu możliwości odliczenia przez nabywcę 100% kwoty podatku naliczonego). Nabywca nie może sam skorygować kursu i wykazać podatku naliczonego w wysokości 23.927,85 zł, gdyż kwota ta byłaby wyższa o 366,87 zł niż kwota podatku należnego wykazanego w fakturze przez sprzedawcę. Z założenia podatek od towarów i usług ma być neutralny, czyli sprzedawca i nabywca powinni wykazać go w tej samej kwocie.

Nie budzi wątpliwości, że błędny kurs i różnicę w podatku należy skorygować fakturą korygującą. W przypadku gdy nabywca towaru otrzymał fakturę korygującą, o której mowa w art. 29a ust. 13 i 14 ustawy o VAT (dot. obniżenia podstawy opodatkowania), jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia (art. 86 ust. 19a). Ustawa o VAT nie reguluje natomiast kiedy należy ująć fakturę zwiększającą podatek naliczony. W ocenie Autorki, w przypadku Spółki prawo do odliczenia podatku naliczonego o wartość zwiększenia kwoty podatku (366,87 zł) powstaje w rozliczeniu za miesiąc otrzymania faktury korygującej in plus.

Alicja Ziółek, doradca podatkowy w ECDDP sp. z o.o.