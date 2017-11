III Konferencja Ceny Transferowe 2017/2018 - zmiany przepisów w praktyce grup kapitałowych

III Konferencja ceny transferowe 2017/2018 potrwa dwa dni i dotyczyć będzie nowych zmian i ich projektów w zakresie dokumentacji cen transakcyjnych między podmiotami powiązanymi, m.in. w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków na nabycie usług doradczych, marketingowych i wartości niematerialnych i prawnych do 3 mln złotych rocznie. Podczas konferencji zostaną poruszone także kwestie związane z odpowiedzialnością karno-skarbową dla osób zarządzających, członków zarządów i osób powiązanych kapitałowo. Wykłady poprowadzą: dr Andrzej Dmowski, Leszek Dutkiewicz, Ewa Ścierska oraz Michał Serafin.

Program konferencji obejmuje m.in.:

- Nowe obowiązki dokumentacyjne, terminy, praktyczne problemy związane ze zmianą zakresu wymogów dokumentacyjnych, możliwe podejścia systemowe do dokumentowania transakcji

- Kontrole w zakresie cen transferowych - stan faktyczny, przebieg i rezultaty szczegółowych kontroli w zakresie cen transferowych

- Działania kontrolne i prewencyjne administracji skarbowej w zakresie weryfikacji transakcji w grupach kapitałowych

- Zakres wymogów zawartości dokumentacji lokalnej a obowiązek sporządzania dokumentacji grupowej (master file) - wykorzystanie polityki cen transakcyjnych w procesie dokumentowania

- Metodologię sporządzania analiz porównawczych, analizy w odniesieniu do przyjętych metod szacowania cen, proces pozyskiwania danych do porównania

Konferencja jest planowana na 27-28.11.2017r. w Warszawie, w Hotelu Golden Tulip przy ul. Towarowej 2. Zgodnie z aktualną polityką cenową firmy – dynamicznymi cenami, im wcześniej uczestnik dokona zgłoszenia na szkolenie, tym niższą zapłaci cenę. Cena dla osób już uczestniczących w szkoleniach Russell Bedford wynosi 1290zł netto + VAT. Cena zawiera: materiały konferencyjne, notatnik, długopis i torby, przerwy kawowe, lunch, certyfikat oraz bilet na spektakl teatralny.

Ze szczegółowym programem oraz informacjami organizacyjnymi można się zapoznać na stronie: III Konferencja Ceny Transferowe 2017/2018 - zmiany przepisów w praktyce grup kapitałowych