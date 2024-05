Przesunięcie wdrożenia KSeF na 1 lutego 2026 r. Ustawa uchwalona

KSeF w Sejmie

Obowiązujące jeszcze przepisy zakładają, że obowiązkowy KSeF zacznie obowiązywać od 1 lipca tego roku.

Za uchwaleniem ustawy głosowało 237 posłów, 183 było przeciw, a 20 wstrzymało się od głosowania. Teraz nowela ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw trafi pod obrady Senatu.

W trakcie prac nad projektem w Sejmie wiceminister finansów Jarosław Neneman podkreślił, że KSeF nie ma szans wejść w życie 1 lipca br., a ewentualne jego wprowadzenie spowodowałoby, że nie można byłoby wystawiać ani odebrać faktur VAT. Dodał, że audyt wykazał liczne wady projektowanego KSeF, przede wszystkim nieskalowalność, a co za tym idzie, nie ma technicznej możliwości, by został wdrożony 1 lipca br.

"Nie wprowadzamy tego nie dlatego, żeśmy zmienili zdanie, tylko dlatego, że system się nie nadaje do wprowadzenia. Wyniki audytu jednoznacznie pokazały że system jest nie gotowy, system by się zawalił, zaraz po wprowadzeniu. To byłoby chyba gorzej, niż powtórka z Polskiego Ładu, bo nie można byłoby wystawić i odebrać faktury" - mówił Neneman.

Ważne Uchwalona w czwartek ustawa przewiduje przesunięcie terminu wdrożenia KSeF na 1 lutego 2026 r., z 1 lipca 2024 r.

Skąd decyzja o zmianie terminu?

Przesunięcie terminu wdrożenia KSeF ma pozwolić na lepsze przygotowanie podatników do obowiązkowego e-fakturowania. Ministerstwo Finansów zapowiedziało uruchomienie w tym celu cyklu praktycznych szkoleń dotyczących korzystania z darmowego oprogramowania, czyli Aplikacji Podatnika i e-mikrofirmy oraz ma zapewnić dodatkowe wsparcie w postaci uruchamianej infolinii Krajowej Informacji Skarbowej.

Rząd tłumaczył, że zmiana przepisów to odpowiedź na sygnały płynące od przedsiębiorców. Brak decyzji o zmianie terminu doprowadziłby do paraliżu gospodarczego oraz sytuacji, w której podatnicy zostaliby zmuszeni do e-fakturowania i korzystania z systemu wykazującego błędy, a także nieprzygotowanego do obsługi dużej liczby faktur - przekonywano. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski

pif/ mick/