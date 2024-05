Odroczenie obowiązkowego KSeF. Projekt nowelizacji po pierwszym czytaniu w Sejmie - przesłany do komisji

Rządowy projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przesuwającej wdrożenie obowiązkowego dla wszystkich podatników VAT Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) na 1 lutego 2026 r., został po sejmowym pierwszym czytaniu w środę 8 maja 2024 r., przesłany do Komisji Finansów Publicznych. Obowiązujące obecnie przepisy zakładają, że KSeF ma obowiązywać od 1 lipca bieżącego roku.

Wiceminister finansów Jarosław Neneman, przedstawiając uzasadnienie, powiedział, że obowiązkowy KSeF nie ma szans wejść w życie 1 lipca tego roku, a ewentualne jego wprowadzenie spowodowałoby, że nie można byłoby wystawiać ani odebrać faktur VAT.



"Audyt wykazał liczne wady tego projektu, przede wszystkim jego nieskalowalność. Ten projekt nie miał szans na powodzenie, dlatego nie ma takiej technicznej możliwości, żeby dla wszystkich podatników ten projekt wszedł w życie z 1 lipca" - powiedział wiceminister finansów Jarosław Neneman.



"Nie wprowadzamy tego, nie dlatego, żeśmy zmienili zdanie, tylko dlatego, że system się nie nadaje do wprowadzenia. Wyniki audytu jednoznacznie pokazały że system jest nie gotowy, system by się zawalił, zaraz po wprowadzeniu. To byłoby chyba gorzej, niż powtórka z Polskiego Ładu, bo nie można byłoby wystawić i odebrać faktury" - dodał.



Poseł Przemysław Wipler (Konfederacja) zapowiedział zgłoszenie poprawki, która pozwoli przedsiębiorcom dobrowolnie korzystać z systemu KSeF od 1 lipca 2024 r. Poseł pytał też stronę rządową, co się stanie, jeśli ustawa zostanie zawetowana przez prezydenta, ale nie uzyskał odpowiedzi.

Pod koniec kwietnia tego roku Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, przewidujący przesunięcie terminu wdrożenia KSeF na 1 lutego 2026 r. Zgodnie z nim, termin wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) ma być przesunięty z 1 lipca 2024 roku, co według rządu, jest związane z nieprzygotowaniem systemu oraz samych przedsiębiorców do stosowania KSeF.

"Zmiana terminu jest konieczna dla zapewnienia stabilności i przewidywalności prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce" - podano w komunikacie KPRM.

Zwrócono uwagę, że zmiana przepisów to odpowiedź na sygnały płynące od przedsiębiorców. Brak decyzji o zmianie terminu doprowadziłby do paraliżu gospodarczego oraz sytuacji, w której podatnicy zostaliby zmuszeni do e-fakturowania i korzystania z systemu wykazującego błędy, a także nieprzygotowanego do obsługi dużej liczby faktur - poinformowała KPRM.

"Wiązałoby się to zachwianiem stabilności i pewności prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, a w konsekwencji również z możliwością nałożenia kar na podatników za niewywiązywanie się z ich prawnych obowiązków" - wskazano w komunikacie.

Przesunięcie terminu wdrożenia KSeF ma pozwolić na lepsze przygotowanie podatników do obowiązkowego e-fakturowania. Ministerstwo Finansów zapowiedziało uruchomienie w tym celu cyklu praktycznych szkoleń dotyczących korzystania z darmowego oprogramowania, czyli Aplikacji Podatnika i e-mikrofirmy oraz ma zapewnić dodatkowe wsparcie w postaci uruchamianej infolinii Krajowej Informacji Skarbowej.(PAP)

