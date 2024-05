Od 1 lutego 2026 r. obligatoryjny KSeF dla podatników czynnych i zwolnionych z VAT. Znamy plany Ministerstwa Finansów

Projekt nowelizacji ustawy o VAT, który 2 maja 2024 r. wpłynął do Sejmu przewiduje tylko jedną datę wdrożenia obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – 1 lutego 2026 r. Od tego dnia obowiązek stosowania KSeF i wystawiania za pomocą tego systemu faktur ustrukturyzowanych będą mieli wszyscy podatnicy VAT (czynni i zwolnieni). W innej nowelizacji ustawy resort finansów zamierza wprowadzić drugi termin wdrożenia obowiązkowego KSeF dla mniejszych firm (1 kwietnia 2026 r.), o czym mówił minister finansów Andrzej Domański w dniu 26 kwietnia 2024 r. na brefingu prasowym w Ministerstwie Finansów.

Obowiązkowy KSeF – przesunięcie wdrożenia

W dniu 30 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o VAT, która zmienia datę wdrożenia obligatoryjnego modelu KSeF. W dniu 2 maja 2024 r. projekt ten wpłynął do Sejmu RP (druk sejmowy nr 341).



Przypomnijmy, że pierwotnie obowiązkowy model KSeF miał być stosowany od 1 lipca 2024 r. a dla małych i średnich firm zwolnionych z VAT od 1 stycznia 2025 r.. Już od 1 stycznia 2022 r. podatnicy VAT w Polsce mogą dobrowolnie korzystać z KSeF – choć to rozwiązanie nie cieszy się dużą popularnością.



Minister finansów Andrzej Domański na konferencji prasowej 19 stycznia 2024 r. poinformował, że w 2024 roku na pewno nie zostanie uruchomiony obowiązkowy Krajowy System e-Faktur (KSeF). Nowa data wdrożenia obowiązkowego e-fakturowania (fakturami ustrukturyzowanymi) w Polsce miała zostać podana po przeprowadzeniu zewnętrznego audytu KSeF.



Wtedy minister Domański wskazywał, że obowiązkowy KSeF jest potrzebny w polskim systemie podatkowym i będzie wprowadzony tak szybko jak tylko będzie to możliwe z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w Polsce.



Na kolejnej konferencji prasowej w dniu 26 kwietnia 2024 r. (już po przeprowadzonym audycie) minister Domański podał, że audyt pokazał, że niemożliwe jest wdrożenie obowiązkowego KSeF wcześniej niż w 2026 roku. Minister podał wtedy dwie daty wdrożenia obowiązkowego KSeF:

1 lutego 2026 r. dla podatników, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła 200 mln zł.

1 kwietnia 2026 r. dla wszystkich innych podatników VAT.



Ale ww. projekt przyjęty przez Radę Ministrów i wniesiony do Sejmu zawiera tylko jeden termin wdrożenia obowiązkowego KSeF dla wszystkich podatników (dużych i małych, czynnych i zwolnionych) – 1 lutego 2026 r.



Jednak część zmian wynikających z tej nowelizacji zacznie obowiązywać od 1 sierpnia 2026 r.

Obowiązkowy KSeF – terminy

Omawiana nowelizacja ustawy o VAT określi następujące terminy:



1 lutego 2026 r.



Od tej daty obowiązek fakturowania przy użyciu KSeF będą mieli wszyscy podatnicy VAT – zarówno czynni, jak i zwolnieni z tego podatku.

Z tą datą nastąpi też skrócenie podstawowego terminu zwrotu VAT z 60 do 40 dni.



1 sierpnia 2026 r.



Od tej daty nie będą już mogli wystawiania faktur poza KSeF podatnicy:

- dokonujący czynności dokumentowane fakturami uproszczonymi, włącznie z paragonami fiskalnymi uznanymi za faktury,

- wystawiający faktury przy użyciu kas rejestrujących.



Od tej daty będą też stosowane sankcje za niewystawianie faktur przy użyciu KSeF.



Oprócz tego do 1 sierpnia 2026 r. będzie możliwe

- wystawianie faktur z kasy rejestrującej,

- płacenie za fakturę przelewem bez podania numeru KSeF.



Natomiast sama ww. nowelizacja ustawy o VAT ma wejść w życie 1 lipca 2024 r.

Będzie druga nowelizacja ustawy o VAT dot. KSeF. Pojawi się też drugi termin wdrożenia obowiązkowego KSeF – 1 kwietnia 2026 r.

W komunikacie z 30 kwietnia 2024 r. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że uproszczenia obowiązków związanych z wdrożeniem obowiązkowego KSeF będą przedmiotem odrębnych prac legislacyjnych – i kolejnej nowelizacji ustawy o VAT.

W tym drugim projekcie legislacyjnym dot. odroczenia obowiązkowego KSeF będą również przedstawione propozycje Ministerstwa Finansów dotyczące etapowego wejścia w życie obowiązkowego KSeF.



MF zaproponuje aby od 1 lutego 2026 r. obowiązek objął przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł, a pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r.