Świąteczne prezenty dla pracowników - skutki w podatkach dla pracowników i pracodawcy

Zakup prezentów w listopadzie ze środków obrotowych przedsiębiorstw na rzecz pracowników generuje dodatkowe koszty podatkowe, pomniejszając finalnie wysokość zobowiązania podatkowego.

Wycofanie nieruchomości ze środków trwałych w 2022 r. - skutki podatkowe w PIT i VAT

Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej do majątku prywatnego pozostaje neutralne podatkowo w podatkach dochodowych. A to oznacza, że czynność ta nie skutkuje powstaniem przychodu podatkowego do opodatkowania po stronie właściciela nieruchomości.

Składka zdrowotna od zagranicznego członka zarządu w 2022 r. – Polski Ład

Czy w 2022 r. członkowie zarządu w polskich spółkach podlegający systemowi ubezpieczeń społecznych w jednym z krajów UE/EOG lub w innym kraju, z którym Polska zawarła umowę dotyczącą zabezpieczenia społecznego są objęci 9% składką zdrowotną?

Sprzedaż towarów do krajów UE - co z podatkiem VAT?

Na porządku dziennym stało się kupowanie towarów i usług z UE, albo sprzedawanie ich do tych krajów. Jest jednak kilka głównych kwestii, o których należy pamiętać dokonując sprzedaży do UE i rozliczając z tego tytułu podatek VAT.

Zaliczki na PIT w styczniu 2022 roku - instrukcja dla płatników

Ministerstwo Finansów przygotowało 8 stycznia 2022 r. instrukcję pobierania i przekazywania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Instrukcja ta uwzględnia przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

PIT-2 w 2022 roku - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów

Ministerstwo Finansów przygotowało przewodnik dla podatników z wyjaśnieniami dotyczącymi PIT-2, czyli oświadczenia pracownika, które upoważnia pracodawcę do pomniejszenia zaliczki za dany miesiąc o kwotę zmniejszającą podatek. Co zmieniło się w 2022 roku odnośnie PIT-2. Jak Ministerstwo Finansów odpowiada na pytania podatników dot. PIT-2?

Zaliczki na PIT w 2022 roku - przedłużenie terminów

7 stycznia 2022 r. Minister Finansów podpisał rozporządzenie w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Tego samego dnia rozporządzenie to ukazało się w Dzienniku Ustaw (poz. 28) i weszło w życie 8 stycznia 2022 r. Zaliczki na PIT pobierane przez płatników po 8 stycznia 2022 r., powinny być obliczane w sposób opisany w rozporządzeniu. Ministerstwo Finansów wskazuje, że wysokość zaliczki na PIT za styczeń 2022 r., u pracowników czy zleceniobiorców osiągających miesięczny dochód do 12 800 zł brutto, powinna być pobierana w wysokości nie wyższej, niż kwota zaliczki obliczanej na zasadach działających do 31 grudnia 2021 r.

Pięć najdroższych dzieł sztuki sprzedanych w 2021 roku

Najcenniejsze dzieła sztuki, to nie tylko znane nazwiska artystów i gigantyczne kwoty uzyskane z ich sprzedaży. Każda z prac i kolekcji, niesie w sobie również ciekawą i wartą poznania historię. Kim są ich twórcy i ile kosztowały? Kreatywni ludzie potrafią spojrzeć na sprawy w nowy sposób, a na całym świecie rynek sztuki stale rośnie. W zeszłym roku padły również rekordy obrotów cyfrowych dzieł NFT. Poznajcie niezwykłe losy, pięciu najdroższych arcydzieł roku 2021.

PIT-2 w 2022 roku - kiedy trzeba składać, a kiedy nie warto

Ministerstwo Finansów zapowiedziało 5 stycznia 2022 r. zmiany dotyczące terminu składania PIT-2, który upoważnia pracodawcę do pomniejszania zaliczek na podatek od kwotę wolną od podatku. Czym jest PIT-2? Jaki skutek ma złożenie PIT-2 w 2022 roku? Kiedy nie powinno się składać PIT-2?

Niższe wypłaty wynagrodzeń to nie wina księgowych - oświadczenie SKwP

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce z niepokojem obserwuje zrzucanie na księgowych winy za nieprawidłowości związane z naliczaniem wynagrodzeń nauczycieli.

PIT-2, ulga dla klasy średniej - czego nie przegapić?

Ulga dla klasy średniej, PIT-2. W związku z Polskim Ładem pojawiło się wiele ulg i zwolnień podatkowych. Początek roku to dobry moment, aby przeanalizować o które z nich warto się starać, z których lepiej zrezygnować i kiedy złożyć odpowiednie oświadczenia.

Odsetki ustawowe 2022 (kapitałowe i za opóźnienie) - zmiany od 5 stycznia

Odsetki ustawowe 2022- zmiany od 5 stycznia. Na skutek podwyższenia stopy referencyjnej NBP (z 1,75% do 2,25%), podwyższeniu uległa od 5 stycznia 2022 r. wysokość odsetek ustawowych (kapitałowych) i odsetek ustawowych za opóźnienie - określonych w kodeksie cywilnym. Mimo podwyższenia od 5 stycznia 2022 r. także wysokości stopy lombardowej NBP - bez zmian pozostaje wysokość odsetek od zaległości podatkowych i odsetek od niezapłaconych w terminie składek na ubezpieczenie społeczne. Zmieniła się także ale od 1 stycznia 2022 r. wysokość odsetek "za opóźnienie w transakcjach handlowych" - do ustalenia wysokości tych odsetek (za okres od 1 stycznia do dnia 30 czerwca) stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu: 1 stycznia 2022 r.

Wynagrodzenia 2022. Nieprawidłowo naliczone pensje w styczniu zostaną wyrównane w lutym

Dokonamy korekt, jeśli chodzi o rozporządzenie ministra finansów, aby wszystkie osoby, które miały nieprawidłowo naliczone wynagrodzenia w styczniu, otrzymały wyrównania w lutym - powiedział 5 stycznia 2022 r. rzecznik rządu Piotr Müller.

Zaliczki na PIT w 2022 roku - nowe rozporządzenie

Minister Finansów wyda nowe rozporządzenie, które zmieni zasady naliczania zaliczek na podatek dochodowy (PIT) tak, aby były one na poziomie z roku ubiegłego – zapowiedział 5 stycznia 2021 r. wiceminister finansów Jan Sarnowski na konferencji prasowej. Zmienione mają być także zasady składania PIT-2 oraz wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej.

Ulga sponsoringowa (ulga CSR) od 2022 roku

Od 2022 r. podatnicy PIT i CIT mogą korzystać z nowej ulgi podatkowej dla firm ponoszących wydatki na sponsoring lub, szerzej, w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility - CSR).

Podatki w 2022 roku a przedsiębiorcy - „prawo niedoczytane”

Jaki będzie rok 2022 dla podatników prowadzących działalność gospodarczą? Odpowiedź wydaje się oczywista: przez pierwsze kilka miesięcy rządzić będzie chaos interpretacyjny, a na co dzień podatnicy będą stosować tzw. prawo niedoczytane, czyli normy prawne sformułowane na podstawie pobieżnie lub nie w pełni przeczytanych przepisów prawa - pisze prof. Witold Modzelewski.

JPK_VAT 2022 - nowe formularze, aktualizacja broszury informacyjnej MF

Ministerstwo Finansów opublikowało zaktualizowaną na 2022 rok broszurę informacyjną dotyczącą JPK_VAT z deklaracją - JPK_V7M(2) i JPK_V7K(2).

6 stycznia nie wykonasz przelewu w systemie "Elixir"

6 stycznia 2022 r. nie wykonasz przelewu w systemie "Elixir". Obchodzona w Kościele katolickim w tym dniu uroczystość Objawienia Pańskiego, potocznie święto Trzech Króli, to w Polsce dzień ustawowo wolny od pracy. Wiąże się to z przerwą w standardowym funkcjonowaniu systemu rozliczeniowego Elixir, który obsługuje przelewy międzybankowe w złotych.

PIT za 2021 rok - kogo rozliczy KRUS?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) informuje, że jak co roku rozliczy podatek dochodowy za 2021 rok za większość emerytów, rencistów oraz osób uprawnionych do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Polski Ład w podatkach - plusy i minusy dla firm od 2022 roku

Eksperci przekonują, że podatkowy Polski Ład zawiera zarówno plusy, jak i minusy dla firm, przy czym tych drugich jest więcej. I jak dodają, cały zestaw zalet i wad jeszcze bardziej skomplikuje system podatkowy w naszym kraju. A już teraz przecież przepisy budzą szereg wątpliwości interpretacyjnych. Zdaniem znawców tematu, najbardziej niekorzystne dla przedsiębiorców są zmiany w zakresie opłacania składki zdrowotnej, które oznaczają podniesienie opodatkowania. Natomiast do plusów należy zaliczyć m.in. zliberalizowane warunki stosowania tzw. estońskiego CIT-u czy preferencje związane z nakładami na innowacje. Ale pojawiają się również opinie, że z tego skorzysta niewielu właścicieli firm. I te ulgi nie zrównoważą ujemnych stron Polskiego Ładu.

PIT-2 - kto i kiedy powinien złożyć. Jaki druk w 2022 roku?

Oświadczenie pracownika PIT-2, które upoważnia pracodawcę do pomniejszania zaliczek na PIT o kwotę zmniejszającą podatek - składa się co do zasady w momencie rozpoczęcia zatrudnienia u danego pracodawcy (przed pierwszą wypłatą). Oświadczenie to obowiązuje do odwołania przez pracownika. Nie składa się go co roku. Zasady te nie zmieniły się od 2022 roku.

Kara za brak aktualizacji danych w zgłoszeniu SENT - NSA po stronie przedsiębiorcy

NSA uchylił 24 listopada 2021 r. wyrok WSA w Szczecinie i poprzedzającą go decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej nakładającą na podwykonawcę karę pieniężną za brak aktualizacji danych w zgłoszeniu SENT.

Deklaracje podatkowe w podatku akcyzowym

Co do zasady podmiot dokonujący czynności, które na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym stanowią przedmiot opodatkowania akcyzą zyskuje status podatnika akcyzy, a w konsekwencji staje się zobowiązany do wypełnienia określonych przepisami obowiązków formalnych. W szczególności do składania deklaracji akcyzowych.

Podwyżka stóp procentowych NBP od 5 stycznia 2022 r.

4 stycznia 2022 r. Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe NBP o 50 pb. do poziomu: referencyjną do 2,25 proc., depozytową 1,75 proc., lombardową do 2,75 proc., redyskontową weksli o 2,30 proc., dyskontową weksli do 2,35 proc.

Korzyści podatkowe w 2022 roku dla emerytów i rencistów

Od 2022 roku emeryci z emeryturą do 2500 zł brutto przestaną płacić podatek. Pracujący seniorzy, którzy czasowo zrezygnują z pobierania emerytury, będą w 2022 roku zwolnieni z PIT do ok. 85,5 tys. zł. Dodatkowo Ci, którzy rozliczą się na skali podatkowej, skorzystają też z kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Jak szacuje Ministerstwo Finansów, podatkowy Polski Ład to korzyści dla 90% emerytów i rencistów, czyli dla ponad 8 mln osób.