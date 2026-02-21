REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Ulga termomodernizacyjna: ogrzewacz pomieszczeń nie zawsze daje prawo do ulgi

Ulga termomodernizacyjna: ogrzewacz pomieszczeń nie zawsze daje prawo do ulgi

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 lutego 2026, 08:21
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
Ulga termomodernizacyjna: kocioł a ogrzewacz pomieszczeń
Ulga termomodernizacyjna: kocioł a ogrzewacz pomieszczeń
genAI
AI - GP Chat

REKLAMA

REKLAMA

Podatnik, który zastąpił węglowe piece kaflowe ekologicznym ogrzewaczem pomieszczeń spalanym na pellet, nie może odliczyć poniesionych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2026 r. wyjaśnił, że przepisy podatkowe wyraźnie odróżniają kocioł na biomasę od miejscowego ogrzewacza pomieszczeń, a ulga przysługuje wyłącznie temu pierwszemu. Różnica, pozornie techniczna, ma poważne konsekwencje finansowe dla właścicieli domów jednorodzinnych.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026

Stan faktyczny: modernizacja systemu grzewczego

Sprawa dotyczyła współwłaściciela wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który w latach 2022–2024 przeprowadził kompleksowe przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Kluczowym elementem inwestycji była wymiana nieekologicznych pieców kaflowych opalanych węglem na urządzenie spalające pellet (odnawialną biomasę). Zamontowany ogrzewacz pomieszczeń pełni funkcję jedynego źródła ciepła w budynku: ogrzewa wszystkie pokoje, łazienkę i kuchnię, a także podgrzewa wodę użytkową. Urządzenie zostało zabudowane razem ze zbiornikiem na pellet o pojemności 300 kg, co zapewnia ciągłość ogrzewania nawet przez trzy tygodnie zimą.

pellet drzewny, ogrzewanie, biomasa

pellet drzewny, ogrzewanie, biomasa

Shutterstock

Podatnik był przekonany, że inwestycja kwalifikuje się do ulgi termomodernizacyjnej. Swoje stanowisko uzasadniał ekologicznym charakterem urządzenia, wyłącznym spalaniem pelletu jako biomasy oraz — jak sam podkreślił — identycznością podzespołów technicznych z kotłami standardowymi. Dysponował fakturami VAT na całość prac oraz dokumentacją certyfikującą, a łączna kwota poniesionych wydatków nie przekroczyła ustawowego limitu 53 000 zł.

Stanowisko organu: kocioł to nie to samo co ogrzewacz

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Sedno rozstrzygnięcia tkwi w precyzyjnej definicji urządzeń kwalifikowanych do ulgi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. odliczeniu podlegają wydatki na

REKLAMA

„kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.”

Dalszy ciąg materiału pod wideo

kocioł na pellet, biomasa, piec, ogrzewanie

kocioł na pellet, biomasa, piec, ogrzewanie

Shutterstock

Ogrzewacz pomieszczeń, choć spala pellet i funkcjonalnie pełni rolę źródła ciepła dla instalacji c.o. jest odrębną kategorią produktu, regulowaną innym aktem unijnym. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z 24 kwietnia 2015 r. definiuje

miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe jako urządzenie wydzielające ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła lub w połączeniu z przekazywaniem ciepła do cieczy z wyraźnym naciskiem na ogrzewanie pomieszczenia, w którym produkt jest umieszczony. Kocioł z kolei dostarcza ciepło wyłącznie do wodnego systemu centralnego ogrzewania, bez bezpośredniej emisji ciepła do otoczenia. Organ podkreślił, że wnioskodawca sam przyznał, iż zamontowane urządzenie nie posiada certyfikatów wymaganych rozporządzeniem (UE) 2015/1189.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Katalog ulgi: lista zamknięta, interpretacja ścisła

Ulga termomodernizacyjna, uregulowana w art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przeznaczonym do odliczenia od podstawy opodatkowania. Zakres kwalifikowanych wydatków jest jednak precyzyjnie ograniczony wyłącznie do pozycji wskazanych w załączniku do rozporządzenia wykonawczego. Nie istnieje możliwość rozszerzającego traktowania tej listy.

Wśród urządzeń objętych ulgą wymieniono m.in.: węzeł cieplny, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, kocioł na biomasę, pompę ciepła, kolektor słoneczny, ogniwa fotowoltaiczne czy systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Wyróżnienie kotła na biomasę w katalogu, jako odrębnej pozycji, jest celowe i wyczerpujące. Dyrektor KIS potwierdził, że ogrzewacz pomieszczeń nie figuruje na tej liście ani bezpośrednio, ani jako urządzenie równoważne.

Konsekwencje praktyczne dla podatników

Interpretacja ma istotne znaczenie dla rosnącej liczby właścicieli domów, którzy inwestują w urządzenia grzewcze zasilane biomasą. Rynek oferuje szeroką gamę produktów. Od kotłów spełniających wymogi ekoprojektu po urządzenia hybrydowe i miejscowe ogrzewacze, a nazwy handlowe nie zawsze odpowiadają kwalifikacjom podatkowym. Przed dokonaniem zakupu warto zatem zweryfikować, czy konkretne urządzenie:

  • figuruje w katalogu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r.,
  • posiada certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189,
  • jest klasyfikowane jako kocioł, a nie jako miejscowy ogrzewacz pomieszczeń, w dokumentacji technicznej i deklaracji właściwości użytkowych.

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

Warto odnotować, że omawiana interpretacja dotyczy stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2024 r. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje zaktualizowane rozporządzenie, jednak zakres kwalifikowanych urządzeń w odniesieniu do kotłów na biomasę nie uległ zmianie w kierunku objęcia nim ogrzewaczy pomieszczeń.

Ogólne warunki ulgi termomodernizacyjnej

Dla porządku warto przypomnieć ogólne zasady korzystania z ulgi. Adresatami są podatnicy opłacający podatek według skali podatkowej lub 19-proc. stawki liniowej, a od 2022 r. również ryczałtowcy. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych przez podatnika. Inwestycja musi zostać zakończona w ciągu trzech kolejnych lat od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podstawą do odliczenia są faktury wystawione przez czynnych podatników VAT, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w dochodzie danego roku może być przenoszona przez kolejne sześć lat podatkowych.

Podstawa prawna

• art. 5a pkt 18b i 18c, art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163; ze zm.).

Źródło

• interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lutego 2026 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1047.2025.2.EC).

Powiązane
Ulga rehabilitacyjna: niepełnosprawność nie wystarczy. Jak fiskus weryfikuje wydatki na adaptację mieszkania?
Ulga rehabilitacyjna: niepełnosprawność nie wystarczy. Jak fiskus weryfikuje wydatki na adaptację mieszkania?
Unieważniony kredyt frankowy, a PIT. Czy płacisz podatek po wyroku lub ugodzie?
Unieważniony kredyt frankowy, a PIT. Czy płacisz podatek po wyroku lub ugodzie?
Podrożeją e-papierosy! Fiskus uszczelnia przepisy podatkowe.
Podrożeją e-papierosy! Fiskus uszczelnia przepisy podatkowe.
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Ulga termomodernizacyjna: ogrzewacz pomieszczeń nie zawsze daje prawo do ulgi
21 lut 2026

Podatnik, który zastąpił węglowe piece kaflowe ekologicznym ogrzewaczem pomieszczeń spalanym na pellet, nie może odliczyć poniesionych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2026 r. wyjaśnił, że przepisy podatkowe wyraźnie odróżniają kocioł na biomasę od miejscowego ogrzewacza pomieszczeń, a ulga przysługuje wyłącznie temu pierwszemu. Różnica, pozornie techniczna, ma poważne konsekwencje finansowe dla właścicieli domów jednorodzinnych.
Ulga rehabilitacyjna: niepełnosprawność nie wystarczy. Jak fiskus weryfikuje wydatki na adaptację mieszkania?
21 lut 2026

Najnowsze interpretacje indywidualne Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) wskazują jednoznacznie w przypadku ulgi rehabilitacyjnej fiskus bada cel i funkcję poniesionego wydatku, a nie sam jego rodzaj. W praktyce osoba niepełnosprawna musi wykazać, że konkretny wydatek wynika bezpośrednio z jej ograniczeń zdrowotnych. Dotyczy to także wydatków na adaptację mieszkania do potrzeb niepełnosprawnego.
ZUS upraszcza życie firmom? Nowy portal eZUS trafi do 500 tys. płatników składek
20 lut 2026

W przyszłym tygodniu ZUS udostępni 500 tys. losowo wybranym klientom nowy portal eZUS przeznaczony dla płatników składek. Nowe konto będzie bardziej przejrzyste, intuicyjne i dostosowane do codziennych potrzeb przedsiębiorców - przekazał Zakład w piątkowym komunikacie.
Igrzyska Olimpijskie 2026: Tokeny zamiast gotówki, ale sportowcy muszą liczyć się z podatkiem? MF wyjaśnia
20 lut 2026

PKOl w ramach współpracy z giełdą kryptowalut Zondacrypto część nagrody za medale olimpijskie będzie wypłacać w tokenach. Jak wynika z odpowiedzi MF na pytania PAP, sportowcy, którzy będą chcieli odsprzedać takie tokeny, muszą liczyć się z tym, że zapłacą podatek dochodowy.

REKLAMA

Podrożeją e-papierosy! Fiskus uszczelnia przepisy podatkowe.
20 lut 2026

Ministerstwo Finansów chce opodatkować wkłady do wielorazowych e-papierosów akcyzą w wysokości 40 zł za sztukę i to niezależnie od technologii urządzenia. Projekt jest już na etapie konsultacji w RCL, a przepisy przejściowe mają dać przedsiębiorcom trzy miesiące na dostosowanie się.
Pracownik w Polsce, spółka za granicą. Jak sprawnie zarejestrować spółkę i nie zgubić się w labiryncie polskiej biurokracji?
19 lut 2026

Zatrudnianie pracowników wykonujących pracę z terytorium Polski przez zagraniczne firmy przestało być wyjątkiem. Polska jest jednym z krajów posiadających specjalistów wysokiej rangi z różnych sektorów, szczególnie w IT, programowaniu, analizie danych oraz inżynierii. Aby móc zatrudnić wykwalifikowanych specjalistów z Polski, wcale nie trzeba inwestować w kosztowną relokację pracownika do innego kraju. W praktyce coraz częściej to nie spółka wchodzi do Polski, lecz pracownik „wprowadza" do niej zagranicznego pracodawcę.
Jak wystawić fakturę zaliczkową w KSeF: teoria i praktyka w przykładach
21 lut 2026

Jedną z czynności rodzących obowiązek podatkowy na gruncie ustawy o VAT jest otrzymanie płatności na poczet konkretnej przyszłej dostawy/usługi (otrzymanie zaliczki/przedpłaty/zadatku). Takie zdarzenie niesie z sobą również określone obowiązki dokumentacyjne - w szczególności obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej. Jak wystawić taką fakturę w KSeF?
Podatnicy VAT i biura rachunkowe chcą zmian w KSeF: 7 konkretnych postulatów przedstawionych w Sejmie
21 lut 2026

Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych apeluje o zmiany w Krajowym Systemie e-Faktur. Podczas posiedzenia Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego eksperci OSCBR przedstawili postulaty, które mają uczynić KSeF realnym wsparciem dla przedsiębiorców, a nie kolejnym źródłem barier administracyjnych.

REKLAMA

Nie wdrożyłeś jeszcze KSeF w swojej firmie? Ekspert księgowy: Spóźnialskim grozi wyższy podatek i odsetki od nieodebranych faktur
21 lut 2026

Krajowy System e-Faktur już działa i nie pyta przedsiębiorców o gotowość. Od 1 lutego 2026 r. największe polskie firmy wysyłają faktury do rządowego systemu, a ich kontrahenci uczą się je odbierać. Choć mniejsze firmy formalnie mają czas do 1 kwietnia, w praktyce pierwszy kontakt z KSeF część z nich ma już za sobą. Ci, którzy liczyli, że przeczekają zmiany, mogą się wkrótce zdziwić. W kwietniu nie będzie już alternatywy, a wyjątki dla wykluczonych cyfrowo znikną w 2027 roku. Choć do końca roku nie będzie urzędowych sankcji i kar, spóźnialscy i tak mogą stracić.
Wynajem średnioterminowy samochodu w działalności gospodarczej – zasady, formalności, rozliczenia podatkowe
19 lut 2026

W realiach współczesnego biznesu zespoły projektowe coraz częściej powoływane są „na już” – do realizacji konkretnego kontraktu, wdrożenia systemu, otwarcia nowej lokalizacji czy prowadzenia regionalnej kampanii. Czas ich działania bywa ściśle określony i liczony w tygodniach lub miesiącach. W tym kontekście posiadanie własnej floty samochodowej może okazać się nie tylko kosztowne, ale również niepraktyczne. W tej sytuacji dobrym rozwiązaniem jest wynajem średnioterminowy samochodów, który pozwala szybko zapewnić mobilność pracownikom bez konieczności inwestowania w zakup aut, zawierania długoterminowych umów leasingowych czy angażowania zasobów w rozbudowaną administrację.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA