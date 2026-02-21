Ulga termomodernizacyjna: ogrzewacz pomieszczeń nie zawsze daje prawo do ulgi

Podatnik, który zastąpił węglowe piece kaflowe ekologicznym ogrzewaczem pomieszczeń spalanym na pellet, nie może odliczyć poniesionych wydatków w ramach ulgi termomodernizacyjnej. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 16 lutego 2026 r. wyjaśnił, że przepisy podatkowe wyraźnie odróżniają kocioł na biomasę od miejscowego ogrzewacza pomieszczeń, a ulga przysługuje wyłącznie temu pierwszemu. Różnica, pozornie techniczna, ma poważne konsekwencje finansowe dla właścicieli domów jednorodzinnych.

Stan faktyczny: modernizacja systemu grzewczego

Sprawa dotyczyła współwłaściciela wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, który w latach 2022–2024 przeprowadził kompleksowe przedsięwzięcie termomodernizacyjne. Kluczowym elementem inwestycji była wymiana nieekologicznych pieców kaflowych opalanych węglem na urządzenie spalające pellet (odnawialną biomasę). Zamontowany ogrzewacz pomieszczeń pełni funkcję jedynego źródła ciepła w budynku: ogrzewa wszystkie pokoje, łazienkę i kuchnię, a także podgrzewa wodę użytkową. Urządzenie zostało zabudowane razem ze zbiornikiem na pellet o pojemności 300 kg, co zapewnia ciągłość ogrzewania nawet przez trzy tygodnie zimą.

pellet drzewny, ogrzewanie, biomasa pellet drzewny, ogrzewanie, biomasa Shutterstock

Podatnik był przekonany, że inwestycja kwalifikuje się do ulgi termomodernizacyjnej. Swoje stanowisko uzasadniał ekologicznym charakterem urządzenia, wyłącznym spalaniem pelletu jako biomasy oraz — jak sam podkreślił — identycznością podzespołów technicznych z kotłami standardowymi. Dysponował fakturami VAT na całość prac oraz dokumentacją certyfikującą, a łączna kwota poniesionych wydatków nie przekroczyła ustawowego limitu 53 000 zł.

Stanowisko organu: kocioł to nie to samo co ogrzewacz

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe. Sedno rozstrzygnięcia tkwi w precyzyjnej definicji urządzeń kwalifikowanych do ulgi. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. odliczeniu podlegają wydatki na

„kocioł przeznaczony wyłącznie do spalania biomasy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4a lit. c) ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw, spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r.”

kocioł na pellet, biomasa, piec, ogrzewanie kocioł na pellet, biomasa, piec, ogrzewanie Shutterstock

Ogrzewacz pomieszczeń, choć spala pellet i funkcjonalnie pełni rolę źródła ciepła dla instalacji c.o. jest odrębną kategorią produktu, regulowaną innym aktem unijnym. Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1185 z 24 kwietnia 2015 r. definiuje

miejscowy ogrzewacz pomieszczeń na paliwo stałe jako urządzenie wydzielające ciepło poprzez bezpośrednie przenoszenie ciepła lub w połączeniu z przekazywaniem ciepła do cieczy z wyraźnym naciskiem na ogrzewanie pomieszczenia, w którym produkt jest umieszczony. Kocioł z kolei dostarcza ciepło wyłącznie do wodnego systemu centralnego ogrzewania, bez bezpośredniej emisji ciepła do otoczenia. Organ podkreślił, że wnioskodawca sam przyznał, iż zamontowane urządzenie nie posiada certyfikatów wymaganych rozporządzeniem (UE) 2015/1189.

Katalog ulgi: lista zamknięta, interpretacja ścisła

Ulga termomodernizacyjna, uregulowana w art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przeznaczonym do odliczenia od podstawy opodatkowania. Zakres kwalifikowanych wydatków jest jednak precyzyjnie ograniczony wyłącznie do pozycji wskazanych w załączniku do rozporządzenia wykonawczego. Nie istnieje możliwość rozszerzającego traktowania tej listy.

Wśród urządzeń objętych ulgą wymieniono m.in.: węzeł cieplny, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, kocioł na biomasę, pompę ciepła, kolektor słoneczny, ogniwa fotowoltaiczne czy systemy wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Wyróżnienie kotła na biomasę w katalogu, jako odrębnej pozycji, jest celowe i wyczerpujące. Dyrektor KIS potwierdził, że ogrzewacz pomieszczeń nie figuruje na tej liście ani bezpośrednio, ani jako urządzenie równoważne.

Konsekwencje praktyczne dla podatników

Interpretacja ma istotne znaczenie dla rosnącej liczby właścicieli domów, którzy inwestują w urządzenia grzewcze zasilane biomasą. Rynek oferuje szeroką gamę produktów. Od kotłów spełniających wymogi ekoprojektu po urządzenia hybrydowe i miejscowe ogrzewacze, a nazwy handlowe nie zawsze odpowiadają kwalifikacjom podatkowym. Przed dokonaniem zakupu warto zatem zweryfikować, czy konkretne urządzenie:

figuruje w katalogu rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r.,

posiada certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189,

jest klasyfikowane jako kocioł, a nie jako miejscowy ogrzewacz pomieszczeń, w dokumentacji technicznej i deklaracji właściwości użytkowych.

Warto odnotować, że omawiana interpretacja dotyczy stanu prawnego obowiązującego do 31 grudnia 2024 r. Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje zaktualizowane rozporządzenie, jednak zakres kwalifikowanych urządzeń w odniesieniu do kotłów na biomasę nie uległ zmianie w kierunku objęcia nim ogrzewaczy pomieszczeń.

Ogólne warunki ulgi termomodernizacyjnej

Dla porządku warto przypomnieć ogólne zasady korzystania z ulgi. Adresatami są podatnicy opłacający podatek według skali podatkowej lub 19-proc. stawki liniowej, a od 2022 r. również ryczałtowcy. Maksymalna kwota odliczenia wynosi 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich przedsięwzięć termomodernizacyjnych realizowanych przez podatnika. Inwestycja musi zostać zakończona w ciągu trzech kolejnych lat od końca roku, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podstawą do odliczenia są faktury wystawione przez czynnych podatników VAT, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w dochodzie danego roku może być przenoszona przez kolejne sześć lat podatkowych.

Podstawa prawna • art. 5a pkt 18b i 18c, art. 26h ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 163; ze zm.).

Źródło

• interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 16 lutego 2026 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.1047.2025.2.EC).