Czy faktury VAT RR też będą musiały być wystawiane w KSeF?

A co z fakturami VAT RR dla rolników ryczałtowych? Czy też będą wystawiane w KSeF?

Odpowiedź: Do 30 czerwca 2024 r. nie ma możliwości wystawiania faktur VAT RR dla rolników ryczałtowych w KSeF. Zmieni się to od 1 lipca 2024 r. Faktury VAT RR będą mogły być wystawiane przy użyciu KSeF. Rozwiązanie to będzie miało charakter fakultatywny.

Aby faktury VAT RR i faktury VAT RR KOREKTA były wystawiane przy użyciu KSeF, dostawca (rolnik ryczałtowy) będzie musiał wyrazić na to zgodę. Ponadto żeby korzystać z KSeF, nie wystarczy PESEL rolnika. Konieczne będzie posiadanie przez niego numeru NIP. Rolnicy, którzy nie mają NIP, będą musieli wystąpić o jego nadanie do urzędu skarbowego, korzystając z formularza NIP-7.

Podstawa prawna:

art. 116 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 1570; ost.zm. Dz.U. z 2023 r. poz. 1852 – w wersji obowiązującej od 1 lipca 2024 r.