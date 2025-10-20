KSeF za 3 miesiące wejdzie w życie. Czego księgowi boją się najbardziej?

KSeF to wciąż głęboka niepewność. Za 3 miesiące wchodzi w życie. Czego księgowi boją się najbardziej? Przedstawiamy wyniki badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie fillup k24.

KSeF - księgowi nie są gotowi do zmiany

Zaledwie trzy miesiące przed wejściem w życie KSeF-u księgowi wciąż czują więcej lęku niż pewności. Jak wynika z najnowszego badania „Księgowi i przedsiębiorstwa wobec KSeF”, przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie fillup k24, aż 47,5% księgowych nie potrafi ocenić swojego poziomu przygotowania, a kolejne 27% przyznaje, że nie jest gotowych na zmiany. Księgowi znajdują się w stanie głębokiej niepewności przed KSeF. Najbardziej obawiają się 3 rzeczy.

Z badania wynika też, że:

największe obawy budzą trudności techniczne (44%), problemy z integracją systemów (38,6%) oraz strach przed odpowiedzialnością za błędy w KSeF (35%),

najlepiej przygotowani są księgowi prowadzący własną działalność (aż 54% deklaruje gotowość),

najwięcej niepewności panuje wśród pracowników etatowych działów księgowych – ponad połowa z nich ma wątpliwości co do stopnia przygotowania.

Księgowi w stanie głębokiej niepewności

Jakiej gotowości na KSeF spodziewamy się na 3 miesiące przed godziną zero? Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie fillup k24 ściągają nas na ziemię. Prawie połowa księgowych (47,5%) nie potrafi jednoznacznie stwierdzić, czy jest przygotowana na nadchodzącą rewolucję, a niemal ⅓ mówi wprost, że nie jest. Co teraz budzi w branży największe obawy? Czy mimo wszystko są księgowi, którzy śpią spokojnie albo chociaż – spokojniej niż reszta?

Zmagania z KSeF-em są intensywne. – Pozytywny scenariusz jeszcze nie jest udziałem większości, chociaż odsetek profesjonalistów, którzy czują się przygotowani sięga 25%. Niestety „w pełni przygotowani” nadal stanowią margines (3,5%). Widzimy, że zdecydowanie przeważają silne niepokoje – do 47,5% niezdecydowanych trzeba bowiem doliczyć 27% księgowych, którzy kiepsko oceniają swój stan gotowości. W sumie – dla prawie 75% księgowych najbliższe miesiące będą prawdziwą walką o biznesowe być albo nie być – mówi Monika Piątkowska, doradca podatkowy z fillup k24.

na jakim etapie przygotowań do ksef znajduje się firma Na jakim etapie przygotowań do ksef znajduje się firma? Źródło zewnętrzne

Najlepiej przygotowani czują się samozatrudnieni

Ciekawe wnioski płyną z głębszej analizy powyższych odpowiedzi. Okazuje się, że to w grupie księgowych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą mamy najwięcej przygotowanych ekspertów – prawie 54%. Za słabo przygotowanych w tej grupie uważa się niecałe 8%, zaś nieprzygotowanych nie ma wcale!

Największą niepewność czują natomiast księgowi o statusie pracowników w organizacjach – ponad połowa z nich ma wątpliwości odnośnie do swojego stanu przygotowania, a aż ⅓ czuje się słabo przygotowana lub nawet w ogóle. – To wynik, który powinien zaalarmować zarządy. KSeF to potężna zmiana nie tylko na linii księgowy–klient, ale też w obrębie zespołów księgowych. Formatuje dotychczasowy schemat codziennej pracy, budzi wiele obaw, prowokuje mnóstwo pytań, które czasem pozostają bez odpowiedzi. Być może trzeba więcej uwagi poświęcić komunikacji z zespołem czy przepracowaniu procedur – dodaje Monika Piątkowska.

ksef podział zarządzających pracowników KSef - podział zarządzających pracowników Źródło zewnętrzne

KSeF - czego księgowi boją się najbardziej?

Na podium znalazły się:

trudności techniczne, np. awarie systemu, brak stabilności działania KSeF – 44% problemy z integracją programów księgowych z KSeF – 38,6% strach przed ponoszeniem odpowiedzialności za niezawinione błędy w systemie – 35%.

ksef największe obawy księgowych KSeF - największe obawy księgowych Źródło zewnętrzne

Nie wszyscy księgowi podchodzą jednak do obaw jednakowo. Analizując odpowiedzi księgowych z niezależnych biur oraz księgowych pracujących w kancelariach czy działach prawnych, widzimy, że ci pierwsi są nastawieni zdecydowanie bardziej krytycznie.

Największe rozbieżności między tymi dwiema grupami dotyczą:

obawy o bezpieczeństwo danych (różnica ponad 14 p.p.)

obawy przed zwiększeniem obciążeń administracyjnych (różnica 13 p.p.)

strachu przed ponoszeniem odpowiedzialności za błędy w systemie nie wynikające z winy księgowego (różnica 11 p.p.)

przekonania o niewystarczającym przygotowaniu klientów (różnica prawie 10 p.p.)

– Trudno się dziwić tym rozbieżnościom. Księgowi prowadzący JDG stawiają czoła bardziej zróżnicowanym przypadkom niż ci z działów księgowych w firmach. Co do zasady inna też jest natura relacji zawodowych z klientami. W związku z tym odpowiedzialność prawna oraz komunikacja na linii księgowy–przedsiębiorcy są dużo bardziej złożone, obarczone większym ryzykiem – wyjaśnia Zuzanna Kwiatkowska, księgowa współpracująca z fillup k24.

ksef obawy księgowych KSef - obawy księgowych Źródło zewnętrzne

