REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF przyniesie gospodarce korzyści? Eksperci wskazują na przykład innego kraju

KSeF przyniesie gospodarce korzyści? Eksperci wskazują na przykład innego kraju

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
03 lutego 2026, 13:45
KSeF przyniesie gospodarce korzyści? Eksperci wskazują na przykład innego kraju
KSeF przyniesie gospodarce korzyści? Eksperci wskazują na przykład innego kraju
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

KSeF przyniesie gospodarce realne korzyści: przyspieszy realizację należności, a także ograniczy nadużycia i oszustwa - ocenili eksperci Allianz Trade. Wskazali przykład Włoch, gdzie wprowadzenie podobnego systemu przyczyniło się do rekordowego zmniejszenia luki VAT.

Korzyści wprowadzenia KSeF

Ekonomiści Allianz Trade zwrócili uwagę, że komentarze na temat pierwszych dni działania KSeF skupiały się na problemach technicznych i kosztach administracyjnych, natomiast korzyści z wprowadzenia systemu zeszły na dalszy plan. Tymczasem elektroniczne fakturowanie – cyfrowe tworzenie, wymiana i przechowywanie faktur w standardowym formacie – szybko staje się normą w wielu krajach, pozwalając m.in. ograniczyć nadużycia i zwiększyć ściągalność podatków.

REKLAMA

REKLAMA

Przykład Włoch: Sukces e-fakturowania

Doświadczenia Włoch są wymowne: po wprowadzeniu w 2019 r. obowiązku stosowania e-fakturowania pomiędzy firmami we Włoszech odnotowano największy w UE spadek zaległości i nieprawidłowości w zakresie VAT – o 10,7 proc. (12,7 mld euro) w 2021 r. w porównaniu z 2020 r., co wyraźnie sugeruje, że raportowanie faktur w czasie rzeczywistym pomogło wyeliminować luki podatkowe i wykryć oszustwa” - wskazali autorzy analizy.

Korzyści związane z e-fakturowaniem

Ekonomiści Allianz Trade zwrócili uwagę, że fakturowanie elektroniczne umożliwia bezpośrednie i natychmiastowe przetwarzanie faktur – dane przepływają wprost pomiędzy systemami kupującego i sprzedającego – co przyspiesza zatwierdzanie i płatności.

„Może to w wymierny sposób poprawić wskaźniki kapitału obrotowego, takie jak średni okres spłaty należności (DSO), jednocześnie obniżając koszty zarządzania należnościami. Szybsze ściąganie należności oznacza lepszą płynność finansową dla sprzedawców, zmniejszając zależność od akcji kredytowej i obniżając ryzyko kryzysów płynnościowych, które mogą prowadzić do niewypłacalności” - wskazali.

REKLAMA

Autorzy analizy przytoczyli szacunki McKinsey, z których wynika, że powszechne stosowanie e-faktur mogłoby skrócić terminy płatności o około 20 proc. i obniżyć koszty przetwarzania faktur o około 30 proc. Z kolei analizy branżowe wskazują, że przejście z fakturowania ręcznego na automatyczne może znacznie zmniejszyć opóźnienia w płatnościach i koszty administracyjne.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Eksperci wskazali, że powszechne stosowanie e-faktur z czasem może też ułatwić dostęp do nowych opcji finansowania. „Dzięki zweryfikowanym fakturom cyfrowym przedsiębiorstwa mogą łatwiej korzystać z faktoringu lub finansowania faktur, aby uzyskać wcześniejsze płatności. W Ameryce Łacińskiej obowiązkowe dane dotyczące e-faktur umożliwiły świadczenie usług finansowych, które ograniczają opóźnienia w płatnościach. W Europie, wraz z upowszechnieniem się danych dotyczących e-faktur, ubezpieczyciele należności handlowych i kredytodawcy mogą również korzystać z dostępu w czasie rzeczywistym do informacji o przychodach i wzorcach płatniczych firm, co poprawia ocenę ryzyka kredytowego” - zauważyli.

W analizie zauważono, że wdrożenie i przyjęcie systemów e-faktur w Europie jest jednak nadal fragmentaryczne, a poszczególne systemy krajowe tworzą „systemową mozaikę”.

„To rozdrobnienie oznacza, że przedsiębiorstwa prowadzące działalność transgraniczną stoją w najbliższej perspektywie przed złożonym wyzwaniem zapewnienia zgodności z przepisami. Poszczególne kraje mają bowiem własne formaty, np.: Włochy - FatturaPA XML, Francja Chorus Pro/PDP, Niemcy - XRechnung/ZUGFeRD, a także różne daty ich wprowadzenia” - zwrócili uwagę.

Ujednolicenie systemów e-faktur w UE do 2030 roku

Unia Europejska postanowiła rozwiązać ten problem. Według planu do 2030 r. krajowe systemy fakturowania elektronicznego powinny zostać ujednolicone zgodnie ze wspólnymi standardami, co ma zapewnić ich interoperacyjność. Od 2028 r. dostępna będzie z kolei jedna rejestracja VAT w UE (One-Stop-Shop), a organy podatkowe zaczną wymieniać dane dotyczące faktur za pośrednictwem ujednoliconej sieci w celu monitorowania handlu wewnątrz UE w czasie rzeczywistym.

„W miarę jak fakturowanie elektroniczne stanie się standardem, spodziewamy się, że jego wpływ netto na ściągalność należności będzie pozytywny. Dzięki cyfryzacji i standaryzacji fakturowania firmy będą mogły sprawniej kierować obiegiem swoich należności, ponieważ kiedy faktury są opłacane szybciej, dostawcy muszą udzielać kupującym mniejszego kredytu. To z kolei może w dłuższej perspektywie zmniejszyć ryzyko niewypłacalności i liczbę upadłości spowodowanych brakiem płynności finansowej” - stwierdzili eksperci Allianz Trade.

Planowane wdrożenie KSeF

KSeF został uruchomiony o północy z soboty na niedzielę, 1 lutego br. Jako pierwsi obowiązkiem wystawiania faktur w systemie zostali objęci przedsiębiorcy, których wartość sprzedaży wraz z podatkiem przekroczyła w 2024 r. 200 mln zł. Od 1 lutego 2026 r. wszystkie podmioty odbierają faktury za pośrednictwem systemu KSeF.

W drugim etapie wprowadzania KSeF, który rozpocznie się 1 kwietnia br., system obejmie pozostałe firmy - z wyjątkiem tych najmniejszych, które mają być nim objęte od 1 stycznia 2027 r. Za najmniejsze firmy przepisy uznają takie, które mają w miesiącu obroty podlegające dokumentowaniu poprzez KSeF nie większe niż 10 tys. zł miesięcznie. Tym samym od 1 kwietnia system obejmie dużą część osób pracujących na tzw. samozatrudnieniu, które wystawiają faktury na rzecz innych firm.

oprac. Anna Rymkiewicz
Powiązane
Nowa era komunikacji biznesowej, KSeF stał się faktem
Nowa era komunikacji biznesowej, KSeF stał się faktem
Profil Zaufany znów działa. Ministerstwo Finansów uspokaja po problemach z KSeF
Profil Zaufany znów działa. Ministerstwo Finansów uspokaja po problemach z KSeF
KSeF: faktury od dużych firm odbierane w nowym trybie od lutego, a wielu przedsiębiorców jako MŚP szykowało się na zmiany od kwietnia 2026 r. [TSL]
KSeF: faktury od dużych firm odbierane w nowym trybie od lutego, a wielu przedsiębiorców jako MŚP szykowało się na zmiany od kwietnia 2026 r. [TSL]
Źródło: PAP
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Księgowość
KSeF po pierwszych dniach. Przedsiębiorcy: Łatwo nie jest - potrzeba dużo cierpliwości
03 lut 2026

Daleko do świętowania i z dużą ilością problematycznych sytuacji. Księgowe i księgowi, a także doradcy gospodarczej zrzeszeni w Północnej Izbie Gospodarczej mówią o „czarnym poniedziałku”, „setkach pytań” i „niezliczonych wątpliwościach” ze strony przedsiębiorców, którzy zaczynają poruszać się w Krajowym Systemie e-Faktur. – Po tych dwóch dniach jeszcze ciężko mówić czy czeka nas paraliż lub szeroko-problemowe sytuacje. Na pewno jednak, jeżeli ktoś mówił, że KSeF to będzie „bułka z masłem” mylił się. Nie jest łatwo – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
KSeF przyniesie gospodarce korzyści? Eksperci wskazują na przykład innego kraju
03 lut 2026

KSeF przyniesie gospodarce realne korzyści: przyspieszy realizację należności, a także ograniczy nadużycia i oszustwa - ocenili eksperci Allianz Trade. Wskazali przykład Włoch, gdzie wprowadzenie podobnego systemu przyczyniło się do rekordowego zmniejszenia luki VAT.

Zwrot akcyzy za paliwo rolnicze 2026. Rolnicy mogą już składać wnioski – stawka wzrosła
03 lut 2026

Rolnicy od 2 lutego do 2 marca 2026 r. mogą ubiegać się o zwrot części kosztów paliwa wykorzystywanego w produkcji rolnej. W tym roku obowiązuje nowa stawka zwrotu – 1,48 zł za litr oleju napędowego. Sprawdź, kto może złożyć wniosek i jakie dokumenty trzeba przygotować.
Profil Zaufany znów działa. Ministerstwo Finansów uspokaja po problemach z KSeF
03 lut 2026

Czasowe trudności z logowaniem do Krajowego Systemu e-Faktur nie wpłynęły na działanie systemu ani liczbę wystawianych faktur – zapewnia Ministerstwo Finansów. Profil Zaufany jest już w pełni dostępny.

REKLAMA

Pracownik znalazł błąd w PIT-11. Czy złożoną informację można skorygować?
03 lut 2026

Złożenie informacji PIT-11 do urzędu skarbowego nie oznacza zakończenia działań płatnika związanych z rozliczaniem podatników uzyskujących u niego przychody. Kolejnym krokiem jest przekazanie informacji samym podatnikom, czyli np. pracownikom i zleceniobiorcom. To zaś zazwyczaj wiąże się z pytaniami i uwagami z ich strony.
Jaką stawkę ryczałtu trzeba stosować do usług marketingowych? Podatnicy klasyfikują je korzystnie, a co na to organy podatkowe?
02 lut 2026

Zastosowanie prawidłowej stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy m.in. od prawidłowej klasyfikacji świadczonej usługi do odpowiedniego grupowania PKD. Jak wiele swobody ma w tym zakresie podatnik?
Ryczałt od najmu prywatnego nieruchomości w 2026 roku. Jak małżonkowie rozliczają podatek od wynajmu wspólnego mieszkania?
02 lut 2026

Od czasu wprowadzenia reformy zwanej „Polskim ładem” osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie wynajmu opodatkowują osiągane z tego tytułu przychody wyłącznie ryczałtem, zgodnie z przepisami ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Nowa era komunikacji biznesowej, KSeF stał się faktem
02 lut 2026

Od 1 lutego 2026 roku przedsiębiorcy w Polsce zaczęli korzystać z jednolitego standardu elektronicznych faktur. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zmienia sposób komunikacji w biznesie, automatyzuje procesy i wyznacza nowy cyfrowy język wymiany dokumentów.

REKLAMA

W 2026 roku można odzyskać wydatki na samochód. Nie tylko bieżące, ale i wstecz. Jak to zrobić?
02 lut 2026

Choć rozliczenia podatkowe trzeba składać w odpowiednich momentach określonych w obowiązujących przepisach, to należy pamiętać, że później można na podstawie obowiązujących przepisów odpowiednio je skorygować. Dotyczy to oczywiście tych przypadków, w których istnieją do tego przesłanki.
KSeF rusza pełną parą. System obsłużył już 1,9 mln użytkowników i setki tysięcy faktur
02 lut 2026

Na godz. 10 w poniedziałek w Krajowym Systemie e-Faktur przyjęto 720 tys. faktur, a ok. 1,9 mln osób uwierzytelniło się w systemie - poinformował szef Krajowej Administracji Skarbowej Marcin Łoboda. Jak dodał, system jest stabilny i nie odnotowano utrudnień.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA