To już się dzieje. KSeF zmienia sposób fakturowania polskich firm

Od 1 lutego 2026 roku przedsiębiorcy w Polsce zaczęli korzystać z jednolitego standardu elektronicznych faktur. Krajowy System e-Faktur (KSeF) zmienia sposób komunikacji w biznesie, automatyzuje procesy i wyznacza nowy cyfrowy język wymiany dokumentów.

Start nowego standardu komunikacji w biznesie

W niedzielę, 1 lutego 2026 roku, w Polsce z sukcesem rozpoczęła się nowa era elektronicznej komunikacji w biznesie. Od tego dnia przedsiębiorcy zaczynają posługiwać się wspólnym standardem we wzajemnej wymianie dokumentów – fakturą ustrukturyzowaną, znaną jako FA(3) lub po prostu faktura KSeF.

Jak podaje Ministerstwo Finansów – „od momentu uruchomienia KSeF zalogowało się do systemu około 320 000 użytkowników i wpłynęło do niego ponad 50 000 faktur”.

Jednolity format i centralny system obiegu faktur

Jednolity format, wprowadzony przez Ministerstwo Finansów, umożliwia powszechną komunikację elektroniczną między sprzedawcami a nabywcami towarów i usług na terenie całego kraju. Dzięki standaryzacji nie ma już znaczenia, z jakiego programu sprzedażowego korzysta wystawca ani w jakim systemie księgowym pracuje odbiorca. Każda faktura przesyłana jest poprzez Krajowy System e-Faktur. W tym procesie KSeF pełni rolę bezpiecznego ogniwa pośredniczącego w przekazywaniu dokumentu między podatnikami VAT.

Cywilizacyjna zmiana i nowy „język” e-faktur

To ogromna zmiana cywilizacyjna. Największą korzyścią z uruchomienia systemu jest radykalne skrócenie czasu dostarczenia dokumentów oraz pełna automatyzacja ich obsługi. W ciągu najbliższych miesięcy będziemy wspólnie uczyć się tego nowego standardu „języka”. Choć początki mogą opierać się na prostych komunikatach, z czasem nauczymy się w pełni wykorzystywać zaawansowane i użyteczne biznesowo dane zawarte w e-fakturach.

Wdrożenie KSeF: mapping, testy i szkolenia

Przy implementacji warto więc przeprowadzić szczegółowy mapping pól faktury i testy integracyjne z systemem ERP, aby uniknąć błędów konwersji danych. Niezbędne są scenariusze awaryjne i monitoring komunikacji z KSeF oraz szkolenia dla zespołów księgowych, które zapewnią szybkie wykrywanie i korektę nieprawidłowości.

Symfonia aktywnie uczestniczy w tym procesie. Od 1 lutego wystawiamy faktury w formacie KSeF, podobnie jak użytkownicy naszego oprogramowania dedykowanego do obsługi przedsiębiorstw. Pierwsze godziny pracy systemu to już ponad 10 tysięcy wystawionych faktur strukturyzowanych.

Pierwsze wnioski: uwierzytelnianie największym wyzwaniem

Obserwujemy też nastroje i wyciągamy pierwsze wnioski z pracy użytkowników: największe wyzwania pojawiają się po stronie uwierzytelniania, zwłaszcza w zakresie zarządzania tokenami i certyfikatami oraz ich odnowień. Dlatego przypominamy o dostępnych możliwościach uwierzytelnienia w KSeF — obsłudze tokenów/certyfikatów oraz integracjach API z wykorzystaniem profilu zaufanego lub innych mechanizmów autoryzacji — i zalecamy wcześniejsze przetestowanie konfiguracji.

Bogdan Zatorski, kierownik ds. analiz biznesowych i wymagań prawnych, Symfonia