Strona główna » Księgowość » KSeF » KSeF zmienia zasady gry. Te limity mogą sparaliżować Twoją firmę

KSeF zmienia zasady gry. Te limity mogą sparaliżować Twoją firmę

18 marca 2026, 14:32
ksef faktury limity firmy
KSeF zmienia zasady gry. Te limity mogą sparaliżować Twoją firmę
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur to nie tylko cyfrowa rewolucja w księgowości. To także twarde ograniczenia techniczne, które mogą realnie wpłynąć na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw – od rozmiaru faktur, przez brak załączników, aż po limity wysyłki. Eksperci ostrzegają: kto nie przygotuje procesów wcześniej, może mieć poważne problemy.

1 MB – granica, której nie wolno przekroczyć

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) to nie tylko zmiana w księgowości, ale także istotna ingerencja w sposób działania całych procesów biznesowych i systemów IT. Choć system ma docelowo usprawnić obieg dokumentów, jednocześnie narzuca podatnikom konkretne ramy techniczne. W praktyce wyzwaniem może okazać się nie tylko treść faktury, ale również jej rozmiar i częstotliwość komunikacji firmy z KSeF. O kluczowych niuansach technicznych, które mogą mieć realny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
VAT 2026. Komentarz

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów, pojedynczy dokument XML przesyłany do systemu nie może „ważyć” więcej niż 1 Mb. Choć dla standardowej faktury jest to limit trudny do wyczerpania, sytuacja zmienia się w przypadku faktur zbiorczych, obejmujących tysiące pozycji towarowych.

„Większość przedsiębiorców nie musi obawiać się limitu wielkości pliku, jednak firmy z sektora retail, logistyki czy energetyki, wystawiające faktury za tysiące usług czy produktów na jednym dokumencie, muszą zweryfikować w swoich procesach czy nie przekroczą ograniczeń narzuconych przez KSeF” – wskazuje Michał Sosnowski, Business Development Director z Exorigo-Upos.

Koniec z PDF-ami. Rewolucja w załącznikach

Największą zmianą operacyjną jest całkowita rezygnacja z załączników w formacie PDF czy JPG. KSeF przyjmuje wyłącznie ustrukturyzowane dane tekstowe, co oznacza to, że specyfikacje, protokoły odbioru czy kosztorysy nie mogą być „przypięte” do e-faktury. Dodatkowe informacje muszą zostać zawarte w przeznaczonych na to polach tekstowych (np. DodatkowyOpis) lub przekazane kontrahentowi odrębnym kanałem.

REKLAMA

Szkolenie: CIT w 2026 r.
Autopromocja

Szkolenie:
CIT w 2026 r.

Sprawdź

Alternatywą staje się umieszczanie w treści faktury linków do zewnętrznych repozytoriów danych. W szczególnych przypadkach, po wcześniejszym uzyskaniu zgody Urzędu Skarbowego na stosowanie ustrukturyzowanego załącznika (poprzez wysłanie formularza ZGL_ZAL w e-US), można przekazać kontrahentowi dodatkowe informacje w opcjonalnym węźle Zalacznik. E-faktura zawierająca ustrukturyzowany załącznik pozwala na wysłanie większego pliku XML – maksymalnie 3 Mb.

„Należy pamiętać, że nawet przy stosowaniu węzła ‘Zalacznik’ nadal obowiązuje limit 10 tys. pozycji na jednej fakturze – tyle wierszy (FaWiersz) dopuszcza schema FA(3). Choć zwiększony limit wielkości pliku XML teoretycznie pozwalałby na ujęcie większej liczby pozycji, w praktyce to właśnie limit wierszy jest osiągalny szybciej niż limit 3 Mb. To problem, który był wielokrotnie sygnalizowany Ministerstwu Finansów. Oba ograniczenia są niepraktyczne i często wymuszają kosztowne zmiany procesów biznesowych, w których faktura stanowi jedynie końcowy etap złożonego łańcucha zdarzeń. W efekcie są to obszary, w których KSeF zamiast pomagać – realnie utrudnia działanie firm” – zauważa Michał Sosnowski.

Limity, które mogą zablokować biznes

Dla podmiotów generujących ogromne ilości dokumentów, KSeF przewiduje tzw. sesje wsadowe. Tutaj również obowiązują ograniczenia – łączna wielkość skompresowanej paczki dokumentów (ZIP) nie może przekroczyć 100 MB.

„Przekroczenie tych parametrów skutkuje odrzuceniem całej sesji przez bramkę ministerstwa, co w praktyce może oznaczać niedopełnienie obowiązku wystawienia faktury w terminie” – dodaje Paweł Pustelnik, odpowiedzialny za system SmartKSeF w Exorigo-Upos.

W handlu detalicznym, gdzie podczas obsługi klienta na kasie liczą się milisekundy, kluczowe jest korzystanie z trybu interaktywnego wystawiania faktur w KSeF. Pozwala on na szybkie przesłanie faktury do systemu i niemal natychmiastowe uzyskanie numeru KSeF.

„Jesteśmy pozytywnie zaskoczeni tempem wystawiania faktur przez KSeF co pozwala na quasi-online’owy proces, ale tutaj również obowiązują nas narzucone limity – maksymalnej liczby faktur, jaką można wystawić w ciągu sekundy, minuty i godziny. Na obecnym etapie nawet w zwykłych dniach handlowych ogólnokrajowi retailerzy wystawiają znacznie więcej faktur niż dopuszczają limity. Wspieramy naszych klientów w uzyskaniu zgody Urzędu Skarbowego na zwiększenie limitów w celu usprawnienia obsługi klienta detalicznego. Co istotne – pierwsi użytkownicy już taką zgodę otrzymali” – zaznacza Paweł Pustelnik.

Bez optymalizacji ani rusz

Eksperci podkreślają, że kluczem do płynnego przejścia na KSeF jest audyt danych przesyłanych w plikach XML. Dobrym punktem odniesienie są dane historyczne, które pozwalają się zorientować, czy istnieje realne ryzyko zablokowania lub wstrzymania wystawiania faktur w KSeF oraz na ile jest to incydentalne zdarzenie.

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur to nie tylko zmiana formalna, lecz realne wyzwanie operacyjne dla firm. Oprócz poprawnego wypełniania faktur, przedsiębiorcy muszą uwzględniać limity techniczne – zarówno pod względem liczby pozycji, jak i wielkości plików – oraz wybrać optymalny tryb komunikacji z systemem. Świadomość tych ograniczeń i wcześniejsze przygotowanie procesów pozwala w pełni wykorzystać możliwości, jakie daje nowy system e-faktur.

KOMPLET PODATKI 2026
Autopromocja

KOMPLET PODATKI 2026

Sprawdź

Waloryzacja 2026 skrywa więcej, niż się wydaje. Te liczby zaskoczą miliony seniorów
Waloryzacja 2026 skrywa więcej, niż się wydaje. Te liczby zaskoczą miliony seniorów
Masz 14 dni od zakupu telewizora. Potem nawet 915 zł kary – przepisy nie pozostawiają wątpliwości
Masz 14 dni od zakupu telewizora. Potem nawet 915 zł kary – przepisy nie pozostawiają wątpliwości
Podatek u źródła (WHT) a należności licencyjne: kompletne omówienie, aktualne zasady i praktyczne wskazówki
Podatek u źródła (WHT) a należności licencyjne: kompletne omówienie, aktualne zasady i praktyczne wskazówki
Księgowość
KSeF zmienia zasady gry. Te limity mogą sparaliżować Twoją firmę
18 mar 2026

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur to nie tylko cyfrowa rewolucja w księgowości. To także twarde ograniczenia techniczne, które mogą realnie wpłynąć na codzienne funkcjonowanie przedsiębiorstw – od rozmiaru faktur, przez brak załączników, aż po limity wysyłki. Eksperci ostrzegają: kto nie przygotuje procesów wcześniej, może mieć poważne problemy.
