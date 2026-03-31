KSeF obowiązkowy od 1 kwietnia. Firmy bez systemu nie wystawią faktur

KSeF obowiązkowy od 1 kwietnia. Firmy bez systemu nie wystawią faktur

31 marca 2026, 17:05
oprac. Adam Kuchta
KSeF obowiązkowy od 1 kwietnia. Firmy bez systemu nie wystawią faktur
System może nie wytrzymać naporu firm. Na dzień przed obowiązkiem KSeF działało w nim tylko 40% przedsiębiorców, a już od 1 kwietnia dołączają miliony. Eksperci ostrzegają: brak dostępu do systemu może oznaczać brak możliwości wystawiania faktur i realny paraliż biznesu.

Najważniejsze fakty:

• Od 1 kwietnia KSeF jest obowiązkowy dla większości firm.
• Bez KSeF nie można legalnie wystawiać faktur. Dokument bez numeru KSeF „nie istnieje” dla VAT.
• 1 lutego, w czasie pierwszego etapu wdrażania do KSeF, według KAS, zalogowało się ok. 320 tys. podmiotów, co spowodowało przeciążenia systemu.
• Obecnie powinno dołączyć do KSeF około 2,7 mln firm.
• Według danych Faktura.pl w dniu poprzedzającym obowiązek KSeF tylko 40% firm działało w systemie.
• Administracja przygotowuje na początek kwietnia scenariusze kryzysowe. Warto sprawdzać komunikaty Ministerstwa Finansów w tej sprawie.

KSeF od 1 kwietnia. Firmy bez systemu nie wystawią e-faktur

Od 1 kwietnia obowiązek korzystania z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) obejmuje kolejną grupę przedsiębiorców – w tym przede wszystkim małe i średnie firmy. Dla nich to koniec z papierowymi fakturami. To największa zmiana w rozliczeniach od lat i test realnego przygotowania. Firmy, które nie wdrożyły KSeF, nie mogą legalnie wystawiać faktur i zarabiać.

„Na dzień przed rozszerzeniem obowiązkowego korzystania z KSeF podłączonych do systemu było zaledwie ok. 40% użytkowników w naszym programie. Oznacza to, że istotna część przedsiębiorców wchodzi w nową rzeczywistość bez pełnego przygotowania – często na ostatnią chwilę. Skalę napięcia najlepiej widać po danych z obsługi klienta. Do naszego działu wsparcia trafia obecnie kilkadziesiąt zgłoszeń dziennie” – ocenia Kamil Fac z Faktura.pl

System już miał problemy. Teraz czeka go prawdziwy test

Problemy już przy 320 tys. firm. Teraz dołączają miliony. 1 lutego br., gdy od północy działał KSeF obowiązkowy dla dużych podmiotów, szef KAS (Krajowej Administracji Skarbowej) informował, że ok. 320 tys. użytkowników zalogowało się do systemu. Od 1 kwietnia system rozszerza się na praktycznie cały rynek – nawet do 2,8 mln przedsiębiorstw w Polsce.

Tymczasem problemy z systemem pojawiały się w marcu, jeszcze przed największym obciążeniem, kilka razy. Awarie miały miejsce 6, 13 czy 19 marca. Ministerstwo Finansów informowało o utrudnieniach w działaniu, zapowiadało prace serwisowe i uspokajało.

Równolegle resort publikował procedury na wypadek awarii, w tym scenariusze przejścia w tryb offline oraz sposób komunikowania przerw w działaniu systemu. Jeszcze przed wejściem obowiązkowości państwo przygotowywało się na sytuacje kryzysowe – które dziś, w pierwszych dniach kwietnia, przestają być jedynie wariantem teoretycznym.

Najbardziej zagrożeni: małe firmy bez przygotowania

Przedsiębiorcy, którzy do tej pory wystawiali faktury w prostym programie lub nawet na papierze, muszą dziś zmierzyć się z integracją, autoryzacją i poprawnością danych w systemie centralnym. Właśnie ta grupa najczęściej zgłasza dziś wątpliwości i ryzyko błędów jest u niej największe.

Brak KSeF = brak sprzedaży? Kluczowe pytanie przedsiębiorców

W marcu liczba pytań związanych z KSeF rosła bardzo szybko. Najważniejsze wątpliwości to te zasadnicze: czy firma może działać, jeśli nie połączy się z KSeF?

„Jeśli firma nie wdroży KSeF na czas, w praktyce nie będzie mogła legalnie wystawiać faktur — dokument bez nadania numeru KSeF „nie istnieje” dla VAT. Oznacza to naruszenie przepisów, ryzyko kar (ale dopiero od 2027 roku, 2026 rok to okres przejściowy) oraz problemy z kontrahentami, którzy nie odliczą VAT i mogą wstrzymać płatności. W skrajnym przypadku może to sparaliżować działalność, bo brak możliwości wystawiania faktur oznacza brak normalnego obrotu gospodarczego” – ostrzega Kamil Fac.

Zobacz również:

Najczęstsze pytania o KSeF. To sprawdzają dziś przedsiębiorcy

1. Co zrobić, jeśli nie mogę się zalogować?

Najpierw sprawdź podstawy: czy działa profil zaufany, podpis kwalifikowany lub logowanie przez bank/mObywatel. Jeśli problem nadal występuje, możliwe, że jest to chwilowa niedostępność KSeF albo błąd techniczny. Trzeba spróbować ponownie lub sprawdzić komunikaty Ministerstwa Finansów. W sytuacji pilnej możesz tymczasowo wystawić fakturę w trybie offline, a po odzyskaniu dostępu przesłać ją do KSeF w wymaganym terminie. Sprzedaż może być kontynuowana, ale obowiązki wobec KSeF trzeba później uzupełnić. Na wypadek takich sytuacji warto mieć wsparcie w postaci dobrze zintegrowanego z systemem programu, który często upraszcza logowanie i komunikację z KSeF, ograniczając takie problemy.

2. Czy mogę prowadzić działalność i wystawiać faktury w kwietniu, jeśli nie dołączyłem do KSeF?

To zależy od Twojej sytuacji. Jeśli w kwietniu 2026 r. masz już obowiązek korzystania z KSeF i nie mieścisz się w limicie, to nie — nie możesz prawidłowo wystawiać faktur poza systemem, więc działasz niezgodnie z przepisami. Natomiast jeśli korzystasz z okresu przejściowego i Twoja sprzedaż nie przekracza 10 000 zł miesięcznie, możesz jeszcze wystawiać faktury poza KSeF. To jednak rozwiązanie tymczasowe — po przekroczeniu limitu albo po zakończeniu okresu przejściowego i tak musisz przejść na KSeF.

3. Czy muszę coś akceptować? Czy księgowa może to zrobić za mnie?

Przedsiębiorca musi się samodzielnie zarejestrować w KSeF przez Profil Zaufany, mObywatela, pobierając token KSeF lub certyfikat. Nie może tego zrobić za niego księgowa, ponieważ nie ma ona dostępu do rządowego konta klienta.

Najczęstsze problemy: nie technologia, a brak kompetencji cyfrowych

Najczęstsze problemy wynikają z braku obycia z narzędziami cyfrowymi, a nie z samego KSeF. Wielu użytkowników nie wie, jak się zalogować (np. czym jest profil zaufany), myli się przy wyborze sposobu logowania albo nie rozumie komunikatów systemu.

„Często pojawiają się bardzo podstawowe trudności — logujący się nie wiedzą, gdzie zapisał się plik XML lub PDF, jak go znaleźć na komputerze, albo jak go ponownie wysłać. Problemem bywa też samo wystawienie faktury — użytkownicy nie rozumieją różnicy między PDF a dokumentem w KSeF, nie wiedzą, dlaczego system odrzucił plik albo co oznacza błąd w strukturze. Do tego dochodzi brak nawyku pracy w trybie online — np. co oznacza przypadkowe wylogowanie i utrata danych czy trudność w odnalezieniu wystawionych faktur w KSeF” – podsumowuje Kamil Fac.

Scenariusz kryzysowy jest realny. Pierwsze dni mogą być decydujące

W pierwszym dniu działania obowiązkowego KSeF dla dużych firm (1 lutego 2026 r.) doszło do poważnych problemów z logowaniem, spowodowanych głównie awarią Profilu Zaufanego i ograniczeniami limitów zapytań. Mimo zapewnień o stabilności, wielu przedsiębiorców nie mogło wystawić ani odebrać faktur, co wymusiło korzystanie z trybów awaryjnych. Jeżeli te problemy powtórzą się w pierwszych dniach kwietnia, skala problemu może być bezprecedensowa i realnie wpłynąć na płynność działania tysięcy firm.

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Księgowość
KSeF obowiązkowy od 1 kwietnia. Firmy bez systemu nie wystawią faktur
31 mar 2026

System może nie wytrzymać naporu firm. Na dzień przed obowiązkiem KSeF działało w nim tylko 40% przedsiębiorców, a już od 1 kwietnia dołączają miliony. Eksperci ostrzegają: brak dostępu do systemu może oznaczać brak możliwości wystawiania faktur i realny paraliż biznesu.
KSeF od 1 kwietnia: ostatnie wskazówki skarbówki - logowanie, samofakturowanie, limit 10 tys. zł, tryby awaryjne, certyfikaty. Jak nadać uprawnienia swojej księgowej?
31 mar 2026

W komunikacie z 31 marca 2026 r. (w przeddzień objęcia obowiązkowym systemem KSeF większości podatników VAT) Ministerstwo Finansów udzieliło wyjaśnień jak zalogować się do KSeF, wystawiać i odbierać faktury oraz jak korzystać z najważniejszych funkcji tego systemu fakturowania w codziennej działalności gospodarczej.
Skarbówka i organy nadzorcze patrzą na realną działalność firmy. Dlaczego w 2026 r. „papierowe” struktury to prosta droga do problemów?
31 mar 2026

Polski rynek kapitałowy i sukcesyjny znajduje się obecnie w punkcie zwrotnym. Miniona dekada to czas, w którym dla polskiego biznesu w końcu dostępne stały się rozwiązania funkcjonujące wcześniej tylko za granicą takie jak spółka holdingowa, fundacja rodzinna czy – choć to trochę inna sytuacja – alternatywna spółka inwestycyjna. Obecnie można stwierdzić, że okres agresywnego wykorzystywania samych konstrukcji prawnych dobiegł końca, ustępując miejsca fazie weryfikacji ich operacyjnej treści. Organy podatkowe oraz organy nadzorcze, jak na przykład KNF, coraz wyraźniej dążą do oceny rzeczywistej substancji biznesowej (business substance) danego biznesu, odchodząc od analizy wyłącznie strony formalnej dokumentacji.
KSeF w małej firmie od 1 kwietnia 2026 r. – co zrobić, by uniknąć chaosu fakturowego. Koniec z antydatowaniem faktur i nieformalnego anulowania sprzedaży
31 mar 2026

Drugim etap wdrażania Krajowego Systemu e-Faktur, który rozpocznie się 1 kwietnia 2026 r. może przynieść małym firmom, a zwłaszcza mikroprzedsiębiorcom sporo nerwów, ale nie musi oznaczać paraliżu. Najbliższe dni będą przede wszystkim testem – dla samego systemu, narzędzi logowania oraz firm, które dopiero uczą się nowego modelu fakturowania. Najgorsze, co dziś można zrobić, to działać w panice - pisze Joanna Łuksza, kierownik Zespołu Ekspertów Księgowych w IFIRMA.PL.

Faktury ustrukturyzowane w KSeF w kwietniu 2026 r. - większość nie wystawi, niewielu odbierze. 4 grupy podatników VAT
31 mar 2026

Profesor Witold Modzelewski uważa, że większość podatników VAT obowiązanych od 1 kwietnia 2026 r. do wysyłania faktur do KSeF, tego nie zrobi. A również ci, którzy zdecydują się na wystawianie faktur przy pomocy KSeFu, będą w większości nadal wystawiać równolegle faktury papierowe i elektroniczne.
FESL 10.03 „Przemysł czasu wolnego w MŚP” – nawet 1 mln zł i więcej na zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na Śląsku
31 mar 2026

Transformacja regionów pogórniczych wchodzi w kolejny etap. W II-III kwartale 2026 roku planowany jest nabór w ramach działania FESL 10.03 „Wsparcie MŚP na rzecz transformacji - Przemysł czasu wolnego w MŚP”, który ma wspierać przedsiębiorców inwestujących w tereny zdegradowane i poprzemysłowe w województwie śląskim. To instrument finansowy skierowany do sektora MŚP, umożliwiający realizację inwestycji o wartości przekraczającej 1 mln zł dofinansowania, ukierunkowanych na rozwój turystyki postindustrialnej, rekreacji oraz nowych funkcji gospodarczych w przestrzeniach po działalności przemysłowej. Działanie wpisuje się w Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji oraz strategię „Śląskie 2030 – Zielone Śląskie”, premiując projekty proekologiczne, tworzące miejsca pracy i wykorzystujące dziedzictwo przemysłowe regionu.
KSeF dla wszystkich. Ukryte ryzyka mogą kosztować firmy miliony
31 mar 2026

Brak kar to tylko iluzja bezpieczeństwa. Już od 1 kwietnia KSeF obejmie większość firm w Polsce, a eksperci ostrzegają: błędy w e-fakturach mogą uderzyć w płynność finansową i narazić przedsiębiorców na poważne konsekwencje podatkowe.
KSeF od 1 kwietnia uderza w MŚP. Firmy tracą zaufanie, a chaos dopiero nadchodzi
31 mar 2026

Prima Aprilis bez żartów dla biznesu. Od 1 kwietnia obowiązek KSeF obejmuje sektor MŚP, ale nastroje przedsiębiorców wyraźnie się pogarszają. Zaufanie do systemu spada, a eksperci ostrzegają: największe problemy dopiero przed nami.

Zmieniłeś przeznaczenie lokalu? Jak zapomnisz o korekcie deklaracji, będzie kara
31 mar 2026

Zmieniłeś sposób użytkowania lokalu, na przykład wydzieliłeś część mieszkania na gabinet albo po latach prowadzenia firmy w lokalu wróciłeś do funkcji czysto mieszkalnej? Każda z tych sytuacji uruchamia 14-dniowy zegar. Jeśli w tym czasie nie złożysz korekty deklaracji DN-1, grozi ci nie tylko zaległość podatkowa z odsetkami, lecz także grzywna na podstawie Kodeksu karnego skarbowego. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, aż do momentu, gdy urząd się odezwie.
To się dzieje! Nowe ceny paliw na stacjach. Tyle maksymalnie zapłacisz dzisiaj za benzynę i diesla: za litr benzyny 95 nie więcej niż 6,16 zł, za litr oleju napędowego - 7,60 zł
31 mar 2026

Od dzisiaj kierowcy zapłacą mniej za paliwo – ale tylko do określonego poziomu. Rząd wprowadził ceny maksymalne i obniżył VAT do 8 proc. Sprawdź, ile dokładnie dzisiaj zapłacisz za benzynę i diesla oraz jakie kary grożą za przekroczenie nowych limitów.
