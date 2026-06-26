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Zmiany w zgłoszeniach celnych od 1 lipca 2026 r. Nowelizacja rozporządzenia już w Dzienniku Ustaw

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26 czerwca 2026, 10:49
cło, prawo celne, odprawa celna, zgłoszenie celne
Zmiany w zgłoszeniach celnych od 1 lipca 2026 r. Nowelizacja rozporządzenia już w Dzienniku Ustaw
Shutterstock

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Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował w komunikacie, że w Dzienniku Ustaw poz. 837 zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 22 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych.

Co się zmienia?

Zmieniony został § 14 nowelizowanego rozporządzenia poprzez odesłanie do zgłoszenia H7, które zawiera zredukowany zestaw danych z wyłączeniem towarów podlegających zakazom i ograniczeniom.

Uchylono możliwości dokonywania zbiorczego zgłoszenia celnego w procedurze uregulowań szczególnych, z obowiązkiem prowadzenia ewidencji określonej w § 14 ust. 3–5 zmienianego rozporządzenia.

Departament Ceł Ministerstwa Finansów wyjaśnia, że zgłoszenie USZ oparte o ww. ewidencję było ściśle związane z instytucją zwolnienia z należności celnych dla towarów o wartości do 150 EUR. W tym modelu zgłoszenie celne mogło pełnić podwójną funkcję, tj. zgłoszenia w rozumieniu przepisów celnych oraz zbiorczej deklaracji podatkowej dla potrzeb podatku od towarów i usług ze stawką podstawową 23%. Było to możliwe, ponieważ jedyną należnością publicznoprawną związaną z przywozem był podatek VAT, który zgodnie z art. 138i ustawy o VAT mógł być rozliczany w sposób zbiorczy, za okresy miesięczne. W konsekwencji dopuszczalne było przyjęcie uproszczonego modelu, w którym zgłoszenie celne zastępowało miesięczną deklarację podatkową, co ulegnie zmianie od dnia 1 lipca 2026 r., w związku z objęciem tych towarów należnościami celnymi w wysokości 3 EUR za pozycję zgłoszenia. Podstawową funkcją zgłoszenia w procedurze uregulowań szczególnych będzie obliczenie należnego cła 3 EUR i jego pobór na podstawie jednostkowych zgłoszeń (nie zbiorczych) w terminie określonym w unijnym kodeksie celnym. Zgłoszenie celne z zastosowaniem procedury uregulowań szczególnych (kod uszczegóławiający procedurę F49) będzie ściśle powiązane z konkretną operacją przywozu dla konkretnej przesyłki i konkretnego odbiorcy (importera).

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Będą też zmiany w VAT
Ministerstwo informuje też, że obecnie procedowane są zmiany legislacyjne ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym uregulowań szczególnych (m.in. zmiany art.138i tej ustawy), co oznacza że obsługa zgłoszeń celnych w procedurze USZ (z kodem F49), będzie możliwa najwcześniej od dnia wejścia w życie zmian tej ustawy. Projekt tej nowelizacji jest dostępny pod linkiem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12409804.

Ponadto w celu zapewnienia zakończenia procedury uregulowań szczególnych dla towarów wpisanych do ewidencji złożeniem zbiorczego zgłoszenia celnego, o którym mowa w uchylonym § 14 ust. 3, przed wejściem w życie nowej regulacji w § 14, skrócony został termin dla jego złożenia do dnia 30 czerwca 2026 r., co wynika z konieczności wdrożenia z dniem 1 lipca 2026r. zmian w systemach informatycznych obsługujących zgłoszenia celne i w systemach współpracujących.

Kiedy nowe przepisy wchodzą w życie

Wyżej wskazane rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 22 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2026 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2 rozporządzenia, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli 25 czerwca 2026 r.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów i Gospodarki z 22 czerwca 2026 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń celnych - Dziennik Ustaw z 24 czerwca 2026 r. poz. 837.

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
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