Jak rozliczyć podatkowo transakcję sale & leaseback nieruchomości. CIT, VAT, PCC, podatek od nieruchomości, ceny transferowe

Dla spółki, która ma w bilansie wartościową halę produkcyjną, magazyn czy biuro, sale & leaseback bywa kuszącą odpowiedzią na pytanie, skąd wziąć gotówkę bez zaciągania kolejnego kredytu. Konstrukcja jest prosta: firma sprzedaje nieruchomość, po czym dalej z niej korzysta – na podstawie najmu, dzierżawy albo leasingu zwrotnego. Zamiast aktywa, które samo z siebie nie zarabia, pojawiają się środki – do wykorzystania na rozwój i inwestycje. Problem w tym, że to, co księgowo wygląda na zamianę nieruchomości na pieniądze, podatkowo rozpada się na kilka odrębnych zdarzeń. Sale & leaseback to ani „zwykła" sprzedaż, ani czyste finansowanie – i właśnie dlatego skutki trzeba analizować kompleksowo: na gruncie CIT, VAT, PCC, podatku od nieruchomości, a przy podmiotach powiązanych także w zakresie cen transferowych - pisze Joanna Henzel, Dyrektor, doradca podatkowy, TPA Poland.

Na czym polega sale & leaseback nieruchomości

W klasycznym układzie właściciel sprzedaje nieruchomość inwestorowi lub instytucji finansującej i od razu podpisuje z nią długoterminową umowę najmu, dzierżawy albo leasingu zwrotnego. Formalnie traci tytuł własności, faktycznie zostaje na miejscu – dalej prowadzi tam zakład, magazyn, sklep, biuro czy obiekt usługowy, tyle że jako najemca lub korzystający.



Z ekonomicznego punktu widzenia to zamiana środka trwałego na gotówkę rozpisana na dwie umowy. Pieniądze, które wcześniej „stały" w murach, można skierować na inwestycje, modernizację, rozwój, redukcję długu albo bieżącą płynność. W zamian pojawia się stały koszt – czynsz lub rata – i kilkunastoletnie zobowiązanie wobec nowego właściciela.



Taki ruch ma sens przede wszystkim tam, gdzie nieruchomość jest firmie potrzebna do działania, ale jej posiadanie samo w sobie nie daje nic poza unieruchomionym w niej kapitałem. Inaczej mówiąc: jeśli o wartości spółki decyduje to, co dzieje się wewnątrz hali, a nie sam fakt, że hala figuruje w jej księgach, sprzedaż połączona z najmem zwrotnym bywa racjonalnym sposobem na odzyskanie tych środków.

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Kluczowe korzyści biznesowe

Dostęp do środków finansowych bez zmiany adresu. Spółka pozyskuje środki odpowiadające wartości nieruchomości, a mimo to nie rusza się z dotychczasowego miejsca – bez przestojów, przeprowadzek i renegocjacji z kontrahentami przywiązanymi do lokalizacji.

Inny profil finansowania. W odróżnieniu od kredytu transakcja zwykle nie powiększa zadłużenia bankowego, może poprawić wybrane wskaźniki finansowe i zostawić wolne linie kredytowe.

Kapitał tam, gdzie pracuje najlepiej. W firmach produkcyjnych czy logistycznych nieruchomość jest operacyjnie nieodzowna, ale o wyniku decydują park maszynowy, technologia, sprzedaż i sprawność procesów, a nie tytuł własności do budynku. Sale & leaseback pozwala przesunąć środki do głównej działalności.

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Policzalność kosztów na lata. Umowa z góry ustala czynsz lub ratę, zasady indeksacji, podział obowiązków oraz rozliczanie kosztów eksploatacyjnych, co porządkuje planowanie i budżetowanie w długim horyzoncie.

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Ryzyka i ograniczenia sale & leaseback nieruchomości

Utrata własności nieruchomości. Przedsiębiorca nadal korzysta z obiektu, ale staje się najemcą albo korzystającym i musi zaakceptować ograniczenia wynikające z umowy z inwestorem.

Długoterminowy charakter zobowiązania. Umowy sale & leaseback są często zawierane na wiele lat, co może ograniczać elastyczność operacyjną. W razie zmiany modelu biznesowego, spadku skali działalności albo potrzeby relokacji, długoterminowa umowa może stać się istotnym obciążeniem.

Wysokość czynszu. Czynsz powinien być możliwy do udźwignięcia w długim okresie i odpowiadać prognozowanym przepływom pieniężnym. Zbyt wysoki poziom czynszu może znacząco ograniczyć korzyść płynnościową z transakcji.

Specyfika nieruchomości. Obiekty silnie dostosowane do jednego użytkownika, np. zakłady produkcyjne, centra technologiczne albo specjalistyczne magazyny, mogą być trudniejsze do ponownej komercjalizacji. To wpływa zarówno na wycenę, jak i na oczekiwaną przez inwestora stopę zwrotu.

Aspekty podatkowe

1. CIT – perspektywa sprzedającego i korzystającego

Po stronie sprzedającego sprzedaż nieruchomości może skutkować powstaniem dochodu podatkowego. Przychodem będzie co do zasady cena należna z tytułu sprzedaży, która powinna odpowiadać wartości rynkowej. Jeżeli cena bez uzasadnionej przyczyny odbiega od wartości rynkowej, organ podatkowy może zakwestionować rozliczenie i określić przychód według wartości rynkowej.



Kosztem uzyskania przychodu będzie zasadniczo podatkowa wartość netto zbywanej nieruchomości, czyli wartość początkowa pomniejszona o dokonane odpisy amortyzacyjne. W przypadku gruntu należy pamiętać, że grunt co do zasady nie podlega amortyzacji podatkowej. Kosztem przy jego sprzedaży będzie więc najczęściej historyczna cena nabycia albo inna podatkowa wartość początkowa.

Przykład Przykład: spółka posiada magazyn, którego podatkowa wartość początkowa wynosiła 30 mln zł. Do dnia sprzedaży dokonano odpisów amortyzacyjnych w wysokości 8 mln zł, więc podatkowa wartość netto budynku wynosi 22 mln zł. Jeżeli cena sprzedaży wynosi 40 mln zł, dochód podatkowy ze sprzedaży wyniesie 18 mln zł.

Jeżeli nieruchomość obejmuje zarówno grunt, jak i budynki lub budowle, warto już na etapie transakcji prawidłowo przypisać cenę sprzedaży do poszczególnych składników. Ma to znaczenie zarówno dla sprzedającego, jak i dla inwestora. Po stronie sprzedającego wpływa na ustalenie kosztu podatkowego, a po stronie inwestora – na przyszłą amortyzację.



Po zawarciu umowy najmu, dzierżawy albo leasingu zwrotnego dotychczasowy właściciel będzie ponosił okresowe opłaty za korzystanie z nieruchomości. Jeżeli nieruchomość jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, czynsz najmu albo raty leasingowe mogą co do zasady stanowić koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem że spełniają ogólną przesłankę związku z przychodem albo zachowaniem lub zabezpieczeniem źródła przychodów.

Przykład Przykład: spółka produkcyjna sprzedaje halę za 50 mln zł i zawiera 15–letnią umowę najmu tej samej hali. Roczny czynsz wynosi 4 mln zł netto. Jeżeli hala jest nadal wykorzystywana do działalności produkcyjnej, czynsz powinien co do zasady stanowić bieżący koszt podatkowy spółki.

W praktyce sale & leaseback może więc prowadzić do jednorazowego opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości, a następnie do rozpoznawania kosztów podatkowych w kolejnych latach w postaci czynszu albo rat leasingowych. Z punktu widzenia płynności transakcja może być korzystna, ale podatkowo może oznaczać konieczność zapłaty CIT od dochodu ze sprzedaży już w roku transakcji.

2. Leasing operacyjny i finansowy na gruncie CIT

Jeżeli transakcja jest strukturyzowana jako leasing zwrotny, konieczne jest ustalenie, czy dla celów podatku dochodowego umowa spełnia warunki leasingu operacyjnego czy finansowego. Kwalifikacja podatkowa nie zawsze musi pokrywać się z kwalifikacją bilansową.

W leasingu operacyjnym odpisów amortyzacyjnych dokonuje finansujący, czyli właściciel nieruchomości. Korzystający ujmuje w kosztach podatkowych opłaty leasingowe, o ile spełnione są warunki przewidziane dla leasingu operacyjnego oraz ogólne warunki zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych.



W leasingu finansowym amortyzacji dokonuje korzystający, jeżeli umowa spełnia warunki przewidziane dla tej formy leasingu. W takim modelu korzystający rozpoznaje w kosztach podatkowych przede wszystkim odpisy amortyzacyjne oraz część odsetkową rat leasingowych. Część kapitałowa raty nie jest kosztem podatkowym na bieżąco, ponieważ stanowi ekonomicznie spłatę wartości nieruchomości.



Dlatego już na etapie strukturyzacji transakcji należy ustalić, czy strony chcą osiągnąć efekt najmu, leasingu operacyjnego czy leasingu finansowego. Każdy z tych modeli może prowadzić do innego rozkładu przychodów i kosztów podatkowych w czasie.

3. CIT – perspektywa inwestora lub finansującego

Po stronie inwestora nabycie nieruchomości prowadzi do ustalenia wartości początkowej środków trwałych. Jeżeli inwestor nabywa grunt wraz z budynkiem lub budowlami, cenę nabycia należy odpowiednio przypisać do poszczególnych składników. Grunt nie będzie podlegał amortyzacji, natomiast budynki i budowle mogą być amortyzowane podatkowo, jeżeli spełniają warunki uznania ich za środki trwałe.

Przychodem inwestora będzie następnie czynsz najmu, opłaty leasingowe albo inne wynagrodzenie za udostępnienie nieruchomości korzystającemu. W zależności od struktury umowy inwestor będzie rozpoznawał przychody według zasad właściwych dla najmu, dzierżawy albo leasingu.

Inwestor powinien również przeanalizować, czy nabyta nieruchomość może powodować obowiązek zapłaty podatku od przychodów z budynków. Może to mieć znaczenie zwłaszcza przy dużych obiektach komercyjnych, biurowych, handlowych, magazynowych albo logistycznych oddanych w całości lub części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub podobnej umowy.

4. VAT – sprzedaż nieruchomości

Najbardziej wrażliwym podatkowo obszarem sale & leaseback nieruchomości jest VAT. Sprzedaż nieruchomości może być opodatkowana VAT, zwolniona z VAT albo pozostawać poza zakresem VAT, jeżeli przedmiotem transakcji jest przedsiębiorstwo albo zorganizowana część przedsiębiorstwa.



W pierwszej kolejności należy ustalić, co jest przedmiotem sprzedaży. Inaczej analizuje się grunt niezabudowany, inaczej grunt zabudowany, a jeszcze inaczej zespół składników majątkowych, który może stanowić przedsiębiorstwo albo zorganizowaną część przedsiębiorstwa.



W przypadku gruntu niezabudowanego kluczowe jest ustalenie, czy jest to teren budowlany. Sprzedaż terenu budowlanego będzie zasadniczo opodatkowana VAT. Sprzedaż gruntu niezabudowanego innego niż teren budowlany może korzystać ze zwolnienia.

Przykład Przykład: spółka sprzedaje niezabudowaną działkę objętą miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jako teren przeznaczony pod zabudowę magazynową. Taka sprzedaż będzie co do zasady traktowana jako sprzedaż terenu budowlanego i będzie opodatkowana VAT.

W przypadku budynków i budowli kluczowe znaczenie ma pierwsze zasiedlenie oraz okres, jaki upłynął od tego momentu. Jeżeli dostawa budynku, budowli albo ich części następuje po upływie co najmniej dwóch lat od pierwszego zasiedlenia, transakcja może korzystać ze zwolnienia z VAT. W określonych przypadkach strony mogą jednak zrezygnować ze zwolnienia i wybrać opodatkowanie VAT, jeżeli spełnione są warunki formalne.

Przykład Przykład: spółka od 7 lat wykorzystuje halę produkcyjną w działalności opodatkowanej VAT i nie ponosiła istotnych nakładów modernizacyjnych. Sprzedaż hali może korzystać ze zwolnienia z VAT. Jeżeli jednak nabywca jest czynnym podatnikiem VAT i będzie wykorzystywał nieruchomość do działalności opodatkowanej, strony mogą rozważyć wybór opodatkowania VAT.

Wybór opodatkowania może być korzystny zwłaszcza wtedy, gdy nabywca ma prawo do odliczenia VAT. Pozwala to zachować neutralność VAT po stronie nabywcy i zasadniczo uniknąć podatku od czynności cywilnoprawnych. Jeżeli jednak nabywca nie ma pełnego prawa do odliczenia VAT, opodatkowanie transakcji może pogorszyć jej ekonomikę.

5. Ryzyko uznania transakcji za zbycie przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W transakcjach nieruchomościowych istotne jest ryzyko uznania, że przedmiotem sprzedaży nie jest pojedyncza nieruchomość, ale przedsiębiorstwo albo zorganizowana część przedsiębiorstwa. W takim przypadku transakcja może pozostawać poza zakresem VAT, a jednocześnie może podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

W typowym sale & leaseback sprzedający przenosi na inwestora nieruchomość, ale zachowuje działalność operacyjną, pracowników, kontrakty, należności, zobowiązania, know–how i zaplecze organizacyjne. W takim modelu ryzyko kwalifikacji transakcji jako zbycia przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest zwykle ograniczone.

Ryzyko wzrasta natomiast wtedy, gdy wraz z nieruchomością przenoszone są składniki pozwalające nabywcy samodzielnie kontynuować określoną działalność, np. umowy z najemcami, umowy zarządzania, umowy serwisowe, dokumentacja operacyjna, personel albo inne elementy tworzące funkcjonalnie wyodrębnioną całość.

6. VAT – najem, dzierżawa albo leasing zwrotny

Drugi etap transakcji, czyli odpłatne udostępnienie nieruchomości dotychczasowemu właścicielowi, również wymaga odrębnej analizy VAT.

W przypadku nieruchomości komercyjnych najem i dzierżawa są co do zasady opodatkowane VAT według stawki podstawowej. Dotyczy to typowo obiektów biurowych, magazynowych, logistycznych, produkcyjnych i handlowych.

W praktyce trzeba również prawidłowo rozliczyć opłaty dodatkowe, takie jak opłaty eksploatacyjne, media, podatek od nieruchomości, ubezpieczenie, koszty zarządzania czy utrzymania części wspólnych. W zależności od sposobu ukształtowania umowy mogą one stanowić element kompleksowej usługi najmu albo odrębne świadczenie. Ma to wpływ na podstawę opodatkowania, moment powstania obowiązku podatkowego i ewentualnie stawkę VAT.

W przypadku leasingu finansowego nieruchomości skutki VAT mogą być inne niż przy leasingu operacyjnym. Jeżeli umowa przewiduje przeniesienie własności nieruchomości na korzystającego albo ekonomicznie prowadzi do takiego skutku, leasing finansowy może być traktowany dla celów VAT podobnie do dostawy towarów. W takim modelu VAT może być należny wcześniej niż przy klasycznej usłudze najmu lub leasingu operacyjnego.

Sama nazwa umowy nie jest więc rozstrzygająca. Istotne są jej rzeczywiste postanowienia, w szczególności okres trwania, zasady płatności, opcja wykupu, obowiązek przeniesienia własności, wartość rezydualna oraz rozkład ryzyk i korzyści.

7. Znaczenie orzecznictwa dotyczącego leasingu zwrotnego

W praktyce istotne jest ustalenie, czy sale & leaseback stanowi dla celów VAT dwie odrębne czynności – sprzedaż nieruchomości oraz późniejsze jej odpłatne udostępnienie – czy jedną kompleksową usługę finansowania.



W sprawie Mydibel Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej analizował specyficzny model belgijski, w którym transakcja miała przede wszystkim charakter finansowy, a nieruchomości pozostawały w posiadaniu korzystającego i były nadal wykorzystywane w jego działalności gospodarczej. Wyrok ten stał się punktem odniesienia w dyskusji, czy leasing zwrotny może być traktowany jako jedna usługa finansowa.



W polskiej praktyce klasyczny leasing zwrotny nie powinien być jednak automatycznie uznawany za jedną zwolnioną usługę finansową. W typowym modelu występują dwie odrębne czynności: sprzedaż nieruchomości oraz jej późniejsze odpłatne udostępnienie. Każda z nich powinna być oceniana odrębnie dla celów VAT.



Ma to duże znaczenie praktyczne. Uznanie całej transakcji za usługę finansową zwolnioną z VAT mogłoby ograniczyć prawo do odliczenia VAT i istotnie zmienić ekonomikę transakcji. Z tego względu dokumentacja powinna jasno odzwierciedlać rzeczywisty przebieg transakcji: przeniesienie prawa do rozporządzania nieruchomością jak właściciel oraz późniejsze, odrębne świadczenie usługi najmu, dzierżawy albo leasingu.

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych

Kwalifikacja VAT sprzedaży nieruchomości bezpośrednio wpływa na skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych.



Jeżeli sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana VAT, podatek od czynności cywilnoprawnych zasadniczo nie powinien wystąpić. Jeżeli jednak sprzedaż korzysta ze zwolnienia z VAT, może podlegać podatkowi od czynności cywilnoprawnych według stawki 2% od wartości rynkowej nieruchomości. Podobnie, jeżeli transakcja pozostaje poza zakresem VAT jako zbycie przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, konieczna jest odrębna analiza skutków w podatku od czynności cywilnoprawnych.

Przykład Przykład: spółka sprzedaje budynek biurowy za 60 mln zł. Transakcja korzysta ze zwolnienia z VAT i strony nie wybierają opodatkowania VAT. Nabywca powinien uwzględnić potencjalny koszt podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2%, czyli 1,2 mln zł.

Jeżeli te same strony skutecznie wybiorą opodatkowanie VAT, a nabywca ma pełne prawo do odliczenia VAT, VAT może być dla niego neutralny, a podatek od czynności cywilnoprawnych zasadniczo nie wystąpi. Trzeba jednak uwzględnić wpływ VAT na finansowanie transakcji do czasu jego odliczenia albo zwrotu.

9. Podatek od nieruchomości

Sale & leaseback wpływa również na rozliczenia podatku od nieruchomości. Co do zasady podatnikiem jest właściciel nieruchomości. Po sprzedaży obowiązek podatkowy przechodzi więc na inwestora jako nowego właściciela, przy czym moment jego powstania należy ustalić zgodnie z przepisami właściwymi dla podatku od nieruchomości.



Ekonomicznie strony często przenoszą ciężar podatku od nieruchomości na korzystającego, np. poprzez opłaty eksploatacyjne albo odrębne rozliczenie w umowie najmu. Nie zmienia to jednak faktu, że formalnym podatnikiem pozostaje właściciel.

Przykład Przykład: inwestor nabywa magazyn i wynajmuje go zwrotnie sprzedającemu. Inwestor rozlicza podatek od nieruchomości wobec gminy, ale umowa najmu przewiduje, że najemca zwraca mu ekonomicznie równowartość tego podatku. Dla celów VAT taki zwrot może być traktowany jako element wynagrodzenia za usługę najmu, jeżeli jest związany z korzystaniem z nieruchomości.

10. Inwestor zagraniczny i podatek u źródła

Jeżeli inwestorem albo finansującym jest podmiot zagraniczny, transakcja wymaga dodatkowej analizy międzynarodowej. Dochody z nieruchomości położonych w Polsce mogą podlegać opodatkowaniu w Polsce, nawet jeżeli właściciel nieruchomości ma siedzibę za granicą.



W praktyce należy zweryfikować, czy zagraniczny inwestor powinien zarejestrować się w Polsce dla celów podatkowych, rozliczać polski CIT od dochodów z najmu albo leasingu oraz VAT od usług związanych z nieruchomością.



Należy również sprawdzić, czy płatności na rzecz zagranicznego inwestora nie zawierają elementów podlegających podatkowi u źródła, np. odsetek, opłat finansowych albo innych świadczeń objętych tym podatkiem. Sam czynsz za najem nieruchomości położonej w Polsce nie powinien być automatycznie utożsamiany z odsetkami czy należnościami licencyjnymi, ale konkretna struktura finansowania i dokumentacja umowna mogą wymagać dodatkowej weryfikacji.

11. Ceny transferowe

Jeżeli sale & leaseback jest realizowany pomiędzy podmiotami powiązanymi, konieczna jest analiza cen transferowych. Dotyczy to zarówno ceny sprzedaży nieruchomości, jak i wysokości czynszu, rat leasingowych, opłat dodatkowych, opcji wykupu, zasad indeksacji oraz innych istotnych warunków umowy.



Warunki transakcji powinny odpowiadać zasadzie ceny rynkowej. W praktyce oznacza to potrzebę przygotowania rynkowej wyceny nieruchomości oraz analizy poziomu czynszu albo rat leasingowych. Warto również porównać warunki umowy z warunkami stosowanymi w podobnych transakcjach pomiędzy podmiotami niepowiązanymi.

Przykład Przykład: spółka sprzedaje nieruchomość podmiotowi powiązanemu za 80 mln zł, mimo że niezależna wycena wskazuje wartość 65 mln zł. Następnie zawiera umowę najmu z czynszem istotnie wyższym niż rynkowy. W takim przypadku organ podatkowy może badać zarówno rynkowość ceny sprzedaży, jak i rynkowość czynszu. Ryzyko może obejmować doszacowanie dochodu, zakwestionowanie części kosztów albo obowiązki dokumentacyjne w zakresie cen transferowych.

Dokumentacja powinna wyjaśniać biznesowe powody transakcji, sposób ustalenia ceny, kalkulację czynszu, profil funkcjonalny stron, podział ryzyk oraz przewidywane korzyści ekonomiczne. Szczególnie istotne jest wykazanie, że transakcja nie służy wyłącznie przeniesieniu dochodu albo wygenerowaniu sztucznych kosztów podatkowych.

12. Raportowanie schematów podatkowych i klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Sale & leaseback nie jest automatycznie schematem podatkowym. Nie można jednak wykluczyć obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych, zwłaszcza jeżeli transakcja jest niestandardowa, transgraniczna, realizowana pomiędzy podmiotami powiązanymi albo jej istotnym celem jest osiągnięcie korzyści podatkowej.



Należy również uwzględnić ogólną klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Ryzyko jej zastosowania będzie ograniczone, jeżeli transakcja ma realne uzasadnienie gospodarcze, np. pozyskanie finansowania, poprawę płynności, obniżenie zadłużenia bankowego, finansowanie inwestycji albo restrukturyzację bilansu. Ryzyko wzrasta natomiast wtedy, gdy głównym lub jednym z głównych celów transakcji jest korzyść podatkowa, a ekonomiczne uzasadnienie transakcji jest słabe.



Z tego względu warto przygotować uzasadnienie biznesowe transakcji, obejmujące m.in. analizę potrzeb finansowych, porównanie z alternatywnymi źródłami finansowania, plan wykorzystania środków ze sprzedaży oraz wpływ transakcji na płynność i strukturę bilansu.

13. Dokumentacja i due diligence podatkowe

Przed przeprowadzeniem transakcji sale & leaseback rekomendowane jest podatkowe due diligence nieruchomości i struktury transakcji. Powinno ono obejmować w szczególności:

historię nabycia nieruchomości;

prawo do odliczenia VAT przy nabyciu, budowie albo modernizacji;

datę pierwszego zasiedlenia;

nakłady modernizacyjne i ich wpływ na VAT;

status gruntu jako terenu budowlanego albo innego gruntu;

ryzyko uznania transakcji za zbycie przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa;

możliwość rezygnacji ze zwolnienia z VAT;

skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych;

skutki CIT po stronie sprzedającego i inwestora;

kwalifikację umowy jako najmu, leasingu operacyjnego albo leasingu finansowego;

podatek od nieruchomości;

podatek od przychodów z budynków;

obowiązki w zakresie cen transferowych;

obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych.

Dokumentacja transakcyjna powinna być spójna z rzeczywistym modelem biznesowym. Umowa sprzedaży, umowa najmu albo leasingu, wycena nieruchomości, model finansowy, uchwały korporacyjne i analiza podatkowa powinny potwierdzać, że transakcja ma realne uzasadnienie gospodarcze i została przeprowadzona na warunkach rynkowych.

Podsumowanie

Sale & leaseback nieruchomości może być skutecznym narzędziem finansowania i poprawy płynności, ale wymaga starannego przygotowania podatkowego. Największe znaczenie praktyczne mają zwykle:

opodatkowanie dochodu ze sprzedaży nieruchomości w CIT;

możliwość zaliczania czynszu albo rat leasingowych do kosztów podatkowych;

kwalifikacja umowy jako najmu, leasingu operacyjnego albo leasingu finansowego;

ustalenie, czy sprzedaż nieruchomości jest opodatkowana VAT, zwolniona z VAT albo poza zakresem VAT;

decyzja, czy warto rezygnować ze zwolnienia z VAT;

wpływ kwalifikacji VAT na podatek od czynności cywilnoprawnych;

rozliczenie podatku od nieruchomości i opłat eksploatacyjnych;

rynkowość transakcji w przypadku podmiotów powiązanych;

potencjalne obowiązki w zakresie raportowania schematów podatkowych.

W praktyce ten sam model biznesowy może prowadzić do odmiennych skutków podatkowych w zależności od historii nieruchomości, statusu stron, treści umów, prawa do odliczenia VAT, kwalifikacji leasingu oraz sposobu udokumentowania transakcji.



Dlatego sale & leaseback powinien być analizowany podatkowo przed podpisaniem dokumentów transakcyjnych, a nie dopiero na etapie rozliczenia faktur.



Joanna Henzel, Dyrektor, doradca podatkowy, TPA Poland