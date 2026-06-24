Pakiet zmian w VAT od transakcji zagranicznych – nowe projekty
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MF opublikowało dwa projekty zmian do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Jeden z nich to ViDA, czyli ustawa wdrażająca przepisy unijne, które mają zmienić zasady opodatkowania VAT sprzedaży prowadzonej na platformach cyfrowych. Regulacje te będą wprowadzane w kilku etapach, począwszy od 2027 r. Drugi projekt również wprowadza zmiany od 2027 r. Dotyczy opodatkowania eksportu i importu.
Projekt ViDA
Pakiet ViDA reguluje trzy główne obszary:
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- wymogi dotyczące sprawozdawczości cyfrowej dla celów VAT (DRR – Digital Reporting Requirements),
- opodatkowanie VAT niektórych rodzajów działalności prowadzonej z wykorzystaniem platform cyfrowych (DSR – Platform Economy),
- pojedynczą rejestrację VAT w obrębie Unii Europejskiej (SVR – Single VAT Registration).
Poszczególne elementy pakietu ViDA zaczną obowiązywać w różnych terminach. Harmonogram jego wdrożenia jest następujący:
- od 1 stycznia 2027 r. państwa członkowskie zobowiązane są wdrożyć przepisy uzupełniające rozwiązania ujęte w pakiecie VAT e-commerce (art. 2 dyrektywy 2025/516),
- od 1 lipca 2028 r. państwa członkowskie powinny wdrożyć regulacje dotyczące opodatkowania platform cyfrowych (DSR), pojedynczej rejestracji VAT (SVR), w tym nowej procedury szczególnej dotyczącej przemieszczania własnych towarów (tzw. procedura TOOG, ang. transfer of own goods), a także obowiązkowy mechanizm odwrotnego obciążenia w przypadku dostawców nieposiadających numeru identyfikacyjnego (art. 3 dyrektywy 2025/516),
- od 1 lipca 2029 r. państwa członkowskie zobowiązane są ostatecznie zakończyć stosowanie procedury magazynu typu call-off stock (art. 4 dyrektywy 2025/516),
- od 1 lipca 2030 r. państwa członkowskie zobowiązane są wdrożyć regulacje dotyczące fakturowania elektronicznego (art. 5 dyrektywy 2025/516)
Zmiany w opodatkowaniu importu i eksportu
Drugi projekt wprowadza natomiast zmiany w opodatkowaniu importu i eksportu towarów, dotyczą:
- deklaracji VAT-IM,
- dokumentowania eksportu na potrzeby stosowania stawki w wysokości 0%,
- procedury dotyczącej deklarowania i zapłaty podatku z tytułu importu towarów, tzw. procedura USZ.
Zmiany wejdą w życie 1 stycznia 2027 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących modyfikacji procedury USZ, które wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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Materiał powstał na podstawie artykułu Joanny Dmowskiej, opublikowanego w Biuletynie VAT.
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