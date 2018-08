Opodatkowanie handlu kryptowalutami - w Polsce i Wielkiej Brytanii

Jak rozliczać kryptowaluty w Polsce?

Aktualnie przedsiębiorcy prowadzący firmy w Polsce w zakresie handlu kryptowalutami zobowiązani są do zapłaty nie tylko podatku dochodowego, ale także PCC . Podatek od czynności cywilnoprawnych należy uiścić od każdej pojedynczej transakcji zakupu i wymiany kryptowalut, a dodatkowo w odniesieniu do każdej takiej transakcji przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia do urzędu skarbowego deklaracji PCC-3. Ma na to czas do 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego.

Aktywny handel wiąże się z koniecznością dokonywania wielu transakcji na giełdach kryptowalut, co oznacza że zgodnie z polskimi regulacjami prawnymi na dopełnienie formalności trzeba poświęcić dużo czasu, przez co działalność zamiast przynosić spodziewane profity może stać się nierentowna.

Ministerstwo Finansów przygotowało kampanię, która ma na celu zniechęcenie Polaków do handlu kryptowalutami. Wirtualne waluty w opinii Ministerstwa są niesłusznymi prawami majątkowymi. W UK prawo podatkowe jest sprzyjające dla osób zajmujących się wydobyciem i handlem kryptowalutami.

Handel wirtualnymi walutami w Wielkiej Brytanii

Dobrym rozwiązaniem może okazać się założenie spółki Limited (tzw. spółki LTD) w Anglii. Brytyjskie regulacje prawne nie pozostawiają miejsca na domysły w odniesieniu do rozliczenia handlu kryptowalutami, co oznacza że nie trzeba wnioskować o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej w tym zakresie. Osoby specjalizujące się w wydobywaniu i obracaniu kryptowalutami, które zarejestrowały firmę na Wyspach nie muszą obawiać się, że w razie kontroli urzędnicy zakwestionują ich sposób rozliczeń, dzięki czemu zyskują spokój i mogą w pełni skupić się na swoim biznesie.

Każda osoba zajmująca się w ramach działalności handlem kryptowalutami może zarejestrować spółkę Limited w Anglii. Nie trzeba bowiem być brytyjskim rezydentem, aby móc rozliczać się na Wyspach, wystarczające będzie ukończenie 16 roku życia. W spółce Limited zgodnie z brytyjskimi przepisami wymagany jest jeden Dyrektor i jeden Udziałowiec, a obie funkcje mogą być pełnione przez tą samą osobę. Sekretarzem w spółce LTD nie może zostać Dyrektor, jednak nie jest to funkcja obligatoryjna.

Spółka Limited posiada osobowość prawną, a udziałowcy odpowiadają za firmowe zobowiązania wyłącznie do wysokości wniesionego wkładu. Nie zdefiniowano minimalnej kwoty kapitału założycielskiego, co oznacza że nie ma konieczności ponoszenia wysokich kosztów już na etapie rejestracji firmy. Dodatkowo warto mieć na uwadze, że kapitał ten jest deklarowany, nie musi być wpłacany na firmowy rachunek bankowy. Co więcej, nie ma przeciwwskazań aby kapitał założycielski został wniesiony do spółki w postaci wirtualnej waluty. W Anglii obowiązuje zdecydowanie wyższa kwota wolna od podatku niż w Polsce, która aktualnie wynosi 11 850 funtów, w przeliczeniu na walutę polską to około 57 000 zł. Dodatkowo do momentu przekroczenia 8 424 funtów rocznie, możliwe jest zwolnienie ze składek na ubezpieczenia.

