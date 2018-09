Pracujący na etacie chcą zakładać własne firmy

Według ekspertów Tax Care, którzy przeprowadzili badanie „Indeks przedsiębiorczości”, boom na przedsiębiorczość to m.in. efekt rozczarowania Polaków pracą na etatach. Zaledwie co czwarty zatrudniony w oparciu o umowę o pracę jest zadowolony ze swojej sytuacji zawodowej. Tymczasem sporą satysfakcję ze swojej pracy czerpie co drugi właściciel firmy. Być może po części właśnie dlatego działalność gospodarcza przyciąga etatowców – co czwarta z nich deklaruje, że w ciągu najbliższych 24 miesięcy otworzy własną firmę.

- Można przypuszczać, że w ciągu najbliższych dwóch lat pracodawcy w Polsce znajdą się w jeszcze trudniejszej sytuacji niż obecnie, jeśli faktycznie tak duża grupa osób zdecyduje się zrealizować swoje przedsiębiorcze plany. Już teraz liczba zarejestrowanych jednoosobowych firm w Polsce przekracza 3 miliony. I choć nie wszystkie z nich utrzymują się na rynku, to dane statystyczne świadczą o imponującej chęci do pracy na własny rachunek. Taki stan rzeczy i deklaracje nie powinny dziwić – własna firma co prawda stanowi duże wyzwanie i wymaga od „przedsiębiorczego” zestawu określonych cech charakteru, ale jednocześnie przynosi dużą satysfakcję. Co więcej, dziś – przede wszystkim dzięki technologii – biznes prowadzi się po prostu łatwiej i szybciej niż kilkanaście lat temu – mówi Adam Głos, prezes zarządu Tax Care.

Młodzi kowale własnego losu

Wyniki badania Tax Care sugerują, że przedsiębiorczość młodych ludzi opiera się głównie na entuzjazmie i silnej wierze we własne możliwości. Największe oczekiwania wobec faktu posiadania własnej firmy widać właśnie wśród osób w wieku poniżej 30. roku życia. Młodsi częściej niż osoby z przedziału 31–45 uważają, że osiągnięcie sukcesu biznesowego zależy głównie od nich samych. Tymczasem dla rynku pracy i powodzenia własnej firmy cenniejsze wydają się być cechy częściej występujące u osób starszych. Na przykład te w wieku 31+ częściej zauważają zmiany na rynku i zapobiegają ich negatywnym skutkom niż osoby poniżej 30. Z kolei jeszcze starsi: w wieku 46+ częściej niż osoby młodsze zachęcają innych, aby myśleli nieszablonowo przy rozwiązywaniu problemów biznesowych.

Biznes w wielkim mieście z pierwiastkiem męskim

Przedsiębiorczości sprzyja bycie mężczyzną i zamieszkiwanie w dużym mieście. Z podsumowań odpowiedzi na pytania, wynika, że mężczyźni są w niektórych aspektach bardziej przedsiębiorczy niż kobiety: częściej podejmują działania przedsiębiorcze w obszarze związanym z podejmowaniem decyzji i koncentracją na przyszytych efektach swojej pracy. Deklarują też większy refleks w szybkim podejmowaniu decyzji nawet w sytuacji, kiedy nie są pewni jej rezultatów. Większa grupa panów niż pań myśli też o wprowadzaniu ulepszeń w swoich miejscach pracy i ustalając krótkoterminowe cele biznesowe, częściej wybiega w przyszłość. Jednak pomimo męskiego charakteru biznesu, przyciąga on również kobiety i to niemałą grupę – co trzecia badana kobieta deklaruje, że w ciągu najbliższych dwóch lat rozpocznie własną działalność gospodarczą. Wśród mężczyzn odsetek ten jest nieco wyższy – deklaracje otwarcia swojej firmy składa co drugi badany. Osoby prowadzące działalność gospodarczą w dużych miastach są częściej niż osoby z małych miejscowości zadowolone z pracy, mają więcej pomysłów na rozwiązywanie problemów, częściej też wprowadzają swoje pomysły w życie i koncentrują się na budowaniu przynależności do zespołu.

