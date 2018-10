Dostosowanie monitoringu do wymogów RODO

Monitoring do kontroli

Po niemal 5 miesiącach od daty rozpoczęcia obowiązywania RODO, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zapowiada przeprowadzenie kontroli stosowania monitoringu w szkołach oraz przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Tymczasem w Austrii nałożona została pierwsza kara pieniężna za nieprzestrzeganie przepisów RODO – właśnie w zakresie stosowania monitoringu wizyjnego.

W myśl znowelizowanych przepisów Kodeksu pracy cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu powinny być ustalone w układzie zbiorowym pracy lub regulaminie pracy (lub też obwieszczeniu, jeśli pracodawca nie ma obowiązku uchwalenia regulaminu pracy). Ponadto Kodeks pracy wskazuje, że monitoring wizyjny może być stosowany wyłącznie dla realizacji następujących celów:

zapewnienia bezpieczeństwa pracowników; ochrony mienia; kontroli produkcji; zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

Każdy przedsiębiorca musi zatem pamiętać, aby po pierwsze określić cele stosowania monitoringu zgodnie z powyższym katalogiem, a także zadbać o stronę formalną, tj. dostosować regulamin pracy lub układ zbiorowy pracy do wymogów Kodeksu pracy. Warto więc przeprowadzić inwentaryzację kamer oraz analizę ich ustawienia pod kątem zgodności z celami stosowania monitoringu, a także zasadami wynikającymi z art. 5 RODO.

Minimalizm danych priorytetem

Jedną z takich zasad jest zasada minimalizacji danych, określona w art. 5 ust. 1 lit. c) RODO, zgodnie z którą dane osobowe muszą być adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane. W przypadku monitorowania pomieszczeń należy pamiętać o wynikającym z Kodeksu pracy generalnym zakazie monitorowania pomieszczeń sanitarnych, szatni, palarni, stołówek czy pomieszczeń udostępnianych organizacjom związkowym, a w przypadku monitoringu terenu wokół budynku bardzo istotnym jest takie umieszczenie kamer, aby swoim zasięgiem obejmowała wyłącznie obszar zakładu pracy, a nie np. ulicę naprzeciwko.

Dodatkowo Kodeks pracy wymaga, aby obszar monitorowany był stosownie oznaczony, np. piktogramami informującymi o stosowaniu monitoringu wizyjnym – dotyczy to także monitoringu stosowanego w pomieszczeniach.

Monitoring wizyjny jest obecnie tematem popularnym w całej Europie, gdyż przepisy RODO bardzo mocno wpłynęły na sposób jego stosowania, wiele krajów zdecydowało się także na uchwalenie bardziej szczegółowych przepisów dotyczących monitoringu. Należy jednak pamiętać, że głównym zadaniem RODO jest ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych oraz jednakowe stosowanie przepisów w całej Europie.

