Wytyczne Komisji Europejskiej dla transportu w czasie pandemii koronawirusa

Założenie poniższych zmian jest jedno: usprawnienia. Sytuacja, z jaką zmaga się Europa jest wyjątkowa. Jednak wprowadzenie jednolitych regulacji ma na celu usprawnić ruch na granicach państw oraz poprawić terminowość dostaw towarów pierwszej potrzeby, czyli artykułów medycznych oraz żywności.

Zielone światło na przejściach granicznych

Na przejściach granicznych powinny powstać „zielone pasy”, czyli przestrzeń, która przeznaczona jest dla każdego rodzaju przewożonego towaru. W tych właśnie miejscach kontrola drogowa oraz badania lekarskie nie będą trwały dłużej niż 15 minut. – Na wspomnianych pasach kierowcy pojazdów towarowych będą proszeni o podanie jedynie dokumentu identyfikującego ich osobę (np. dowód osobisty), prawa jazdy oraz w razie potrzeby, pismo od pracodawcy. Ponadto uważa się, że elektroniczne składanie oraz wyświetlanie dokumentów jest wystarczające – mówi Mariusz Hendzel, ekspert Kancelarii

Transportowej ITD-PIP. Co ważne: wszystkie poniższe zasady powinny mieć jednolite zastosowanie wobec obywateli UE, jak i wobec obywateli państw trzecich, jeżeli tylko ma to zapewnić swobodny przepływ towarów wewnątrz Unii, jak i do niej.

reklama reklama



NOWOŚĆ na Infor.pl: Prenumerata elektroniczna Dziennika Gazety Prawnej KUP TERAZ!

Polecamy: INFORLEX Biznes

Zawieszone zakazy

Komisja Europejska uznała również, że wszystkie państwa powinny niezwłocznie podjąć działania mające na celu czasowe zawieszenie wszystkich rodzajów ograniczeń dostępu do dróg obowiązujących na ich terytorium. Mowa tutaj o chociażby zakazach weekendowych, nocnych czy też sektorowych.

Kwarantanna, a kierowca zawodowy

Pomimo tego, że kierowcy zawodowi od samego początku byli zapewniani o tym, że nie będzie wobec nich stosowana kwarantanna, życie pokazało, że wytyczne te nie zawsze były respektowane. Dlatego też Komisja Europejska ustanawia, że pracownikom transportu, niezależnie od ich obywatelstwa i miejsca zamieszkania, należy pozwolić na swobodne przekraczanie granic wewnętrznych. KE sugeruje również, że należy znieść ograniczenia takie jak: ograniczenia podróży oraz kwarantanna pracowników transportu. – Pandemia koronawirusa utrudnia życie kierowcom zawodowym zarówno na przygranicznych drogach, jak i w trasie. Dlatego też Komisja wzywa Państwa Członkowskie do tego, aby zapewniły dostępność odpowiednich urządzeń sanitarnych i dostaw żywności dla pracowników transportu na głównych szlakach transportowych – kontynuuje ekspert.

Zaświadczenia lekarskie – bezcelowa praktyka

Niektóre kraje wymagały lub sugerowały posiadanie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia kierowcy. Natomiast organ wykonawczy Unii Europejskiej uznał, że dalsze praktykowanie tego typu działań jest bezcelowe. Po pierwsze, dostęp do lekarzy jest znacznie utrudniony, a po drugie, wspomniane wcześniej zaświadczenie nie jest gwarancją braku infekcji wywołanej przez koronawirusa. COVID-19, w niektórych przypadkach, przebiega bowiem bezobjawowo, a wydana nawet dwa dni temu opinia lekarska, może mijać się z prawdą.

Brak certyfikatu zawodowego to nie problem

Przekraczanie granic, będąc kierowcą zawodowym, wydawało się być znacznie łatwiejsze. Pracownik bowiem może przedstawić stosowny certyfikat i tym samym nie być objęty kwarantanną. Komisja zwraca jednak uwagę, że transport międzynarodowy to nie tylko tzw. „transport ciężki”, ale również i setki tysięcy busów oraz innych pojazdów poniżej 3,5 tony. Dlatego też wprowadza się zasadę, w myśl której, kiedy certyfikat wygaśnie, lub kierowca nim nie dysponuje, można w zastępstwie wymagać listu od pracodawcy, w którym to przedsiębiorstwo ustala stosunek pracy. Oczywistym jest, że pracownik będzie musiał dodatkowo wylegitymować się dokumentem tożsamości. Załącznik dostępny jest na ostatniej stronie zaleceń Komisji UE.

Zalecenia dla kierowców i przedsiębiorstw

Przedstawione zostały również wytyczne dla branży transportowej oraz właściwych organów publicznych zaangażowanych w transport towarowy po wybuchu COVID-19. Pierwszą z nich jest, aby regułę dystansu społecznego przenieść do branży. - A zatem kierowca powinien bezwzględnie unikać opuszczania kabiny, a w sytuacjach, które tego wymagają, zachować zalecany przez WHO odstęp od innych. Pracodawcy są zobowiązani zapewnić kierowcom środek dezynfekujący oraz mydło. Dobrą praktyką jest również noszenie sprzętu ochronnego w postaci rękawiczek w każdej sytuacji, która wymaga interakcji społecznych. Komisja zachęca do korzystania z dokumentów cyfrowych i zaleca pracodawcom, aby przesyłali dokumenty z wyprzedzeniem do firm, które owych dokumentów wymagają podczas załadunku/rozładunku. Ponadto należy pamiętać, aby zdezynfekować kabinę pojazdu przed każdym nowym użyciem – mówi ekspert Kancelarii Transportowej ITD-PIP, Mariusz Hendzel.

Nowe zalecenia przy załadunkach i rozładunkach

Miejsca, gdzie odbywa się załadunek lub rozładunek towarów, są wyjątkowo narażone na przenoszenie infekcji. Chociażby wymiana dokumentów, bez zachowania nadzwyczajnych środków ostrożności, może okazać się działaniem niezwykle niebezpiecznym. Dlatego też Komisja zaleca, aby kierowcy pozostali w kabinie podczas załadunku oraz rozładunku. Wszelkie działania powinny być wykonywane przez miejscowy personel firmy wysyłającej lub przyjmującej towary. W sytuacjach, które wymagają obecności kierowcy celem nadzorowania działań, jest on zobowiązany do pozostawania w bezpiecznej odległości od innych pracowników oraz do noszenia rękawiczek oraz dokładnej dezynfekcji po wykonanym zadaniu.

– Wspomniane wcześniej dokumenty, których przekazywanie z rąk do rąk jest rzeczywistym zagrożeniem, powinny być przekazywane drogą elektroniczną. Jeżeli nie jest to możliwe, zaleca się, aby kierowcy oraz pracownicy firm używali rękawiczek jednorazowych lub myli ręce płynem antybakteryjnym czy też mydłem z wodą – kontynuuje Mariusz Hendzel.

Zachowanie kierowcy podczas przerw i odpoczynków

Czas spędzany podczas przerw i odpoczynków powinien polegać na zupełnej izolacji od innych osób. – Jest to trudny czas dla nas, dla ludzi. Dla ludzi, którzy przecież wchodzą w interakcje, a obecność

drugiej osoby jest naturalna i jak najbardziej pożądana.. Niestety, pandemia, z którą musimy się zmierzyć, zmusza nas do nowych zachowań. Dlatego też tak ważne jest, aby kierowca podczas odpoczynków zachowywał dystans społeczny. To nie jest czas na rozmowy z innymi kierowcami czy też pracownikami parkingów. Posiłki należy obowiązkowo spożywać w odosobnieniu, na ile to możliwe na wolnym powietrzu, ale z dala od innych osób. Zaleca się również aby nie jeść w dostępnych, zamkniętych pomieszczeniach. Znacznie lepszym wyborem jest skonsumowanie obiadu w kabinie ciężarówki. Pamiętajmy również o dezynfekcji. – przestrzega ekspert.

Zachowanie podczas kontroli i oczekiwania na granicach

Zachowanie w miejscach, gdzie odbywają się kontrole graniczne lub podczas kontroli drogowej, powinno naśladować te, które zalecane jest w przypadku rozładunku lub załadunku towarów. A zatem kierowca nie opuszcza kabiny ciężarówki, przekazanie dokumentów odbywa się ze szczególną ostrożnością, a następstwem tej wymiany jest dokładna dezynfekcja rąk lub uprzednie zastosowanie rękawiczek jednorazowych. W przypadku, gdy kierowca jest proszony o wypełnienie dokumentów, powinien zrobić to nie opuszczając pojazdu.

Powyższe wytyczne to zalecenia Komisji Europejskiej. Ich wprowadzenie w każdym z krajów członkowskich jest uzależnione od decyzji poszczególnych państw, nie jest to zatem działanie obligatoryjne.

Koronawirus: Komisja Europejska przedstawia praktyczne rozwiązania, które zapewnią stały przepływ towarów w całej UE dzięki zielonym korytarzom

Kancelaria transportowa ITD-PIP