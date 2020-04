Litwa wprowadza E-rezydencję. Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców?

E-rezydencja Estonii

Według rankingu OECD, Estonia jest liderem w zakresie inteligentnego wykorzystywania technologii informatycznych w lokalnym systemie administracyjnym oraz podatkowym. Nie jest tajemnicą, że przyczyniło się ku temu wprowadzenie w grudniu 2014 roku programu e-Residency pozwalającego na zdalne założenie estońskiej spółki, jak również zdalne zarządzanie prowadzonym biznesem. Korzyści jakie oferuje system zaskoczyły nie tylko OECD ale również samych podatników. Nie spodziewano się że kierowanie firmą może odbywać z każdego miejsca na świecie, a takie czynności, jak deklarowanie podatków, składanie sprawozdań finansowych, udzielenie pełnomocnictwa, szyfrowanie danych czy dostęp do usług publicznych, mogą zostać wykonane zdalnie. Co istotne, korzyści płynące z programu są przeznaczone nie tylko dla Estończyków ale również dla obywateli innych państw, w tym dla obywateli naszego kraju.

Litwa podąża śladami sąsiada

Zmiany w litewskim prawie spowodują, że analogiczny program zostanie wprowadzony u kolejnego z naszych sąsiadów. Stanie się tak od 1 stycznia 2021 roku. Skutkiem tego e-Rezydent – którym może zostać także polski obywatel – otrzyma cyfrową identyfikację tożsamości, która zapewni dostęp online do szeregu usług administracyjnych, publicznych i komercyjnych. Możliwe będzie m.in. zdalne założenie spółki, otworzenie konta bankowego oraz składanie deklaracji podatkowych. Nowa inicjatywa ma za zadanie poprawić krajowe otoczenie biznesowe i przyciągnąć zagranicznych przedsiębiorców. Przemawiają za tym dane liczbowe jakie przekazała estońska administracja. Wynika z nich, że w Estonii przybyło 54 000 nowych przedsiębiorców ze 136 państw, głównie z Finlandii, Rosji, Niemiec, Francji, Turcji i Ukrainy. Płacone przez nich podatki liczone są w dziesiątkach milionów euro.

reklama reklama



Polski przedsiębiorca

Co to oznacza dla polskich przedsiębiorców? Bez wątpienia litewska e-Rezydencja (obok estońskiej) będzie stanowić wybawienie dla polskich freelancerów i osób wykonujących wolne zawody, którzy mają dość kolejnych obowiązków administracyjnych, kontroli podatkowych, wizyt w urzędach i – niestety – nadal funkcjonującej w naszym systemie wszechobecnej „papierologii”. E-Rezydencja pozwoli zatem polskiemu obywatelowi na błyskawiczne założenie litewskiej spółki, prowadzenie działalności za jej pośrednictwem oraz zdalne zarządzanie praktycznie z każdego miejsca na świecie. Dołączenie do tego niższych niż w Polsce obciążeń podatkowych spowoduje, że polski przedsiębiorca stanie przed prostym wyborem – albo działania w ramach innowacyjnego i przyjaznego systemu skarbowego, albo trwania w polskim systemie fiskalnym, nafaszerowanym w ostatnich latach wszelkiej maści sankcjami za każde popełnione przewinienie. Aby nie być gołosłownym, od 2020 roku wejdą w życie kolejne, związane z tzw. białą listą podatników VAT. Litewska e-Rezydencja jest zatem pozytywną wiadomością dla polskich przedsiębiorców i obok estońskiej będzie ona stanowić ciekawą alternatywę dla zmiany jurysdykcji podatkowej, w ramach której prowadzona będzie działalność gospodarcza.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na litewskie obciążenia podatkowe, która są niższe od tych obowiązujących w Polsce. Warto zatem wspomnieć o możliwości zastosowania 15% stawki na gruncie podatków dochodowych. Z kolei małe spółki zapłacą jeszcze mniej, bo jedynie 5% wygenerowanego zysku. Stawka VAT jest również niższa i wynosi 21%.

Polecamy: Tarcza antykryzysowa – Podatki i prawo gospodarcze. Pakiet 5 ebooków

Znamienny jest również fakt kilkudziesięciu miejsc, jakie dzielą Litwę i Polskę w rankingu na najbardziej skomplikowany system podatkowy (z korzyścią dla naszego sąsiada). Litewscy przedsiębiorcy potrzebują aż trzy razy mniej czasu na wypełnienie obowiązków podatkowych, niż ich polscy odpowiednicy. Dodać również trzeba, że litewski system przewiduje zwolnienie podatkowe w pierwszych latach prowadzenia działalności.

Powyższe okoliczności każą przyjąć, że litewska e-Rezydencja będzie skazana na podobny sukces, jaki osiągnął analogiczny program w Estonii. Co ważne będzie on w pełni dostępny dla polskich przedsiębiorców.

INTL Corporate Services