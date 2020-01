Jak wybrać księgowość dla spółki limited

Usługi księgowe, to nie tylko wprowadzenie kilku danych finansowych spółki i kliknięcie przycisku “wyślij”. Na księgowych spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo spółki. Nie warto zatem decydować się na pierwszą lepszą firmę, którą znajdziesz w internecie. Jeśli zastanawiasz się nad przeniesieniem firmy do Anglii lub już posiadasz spółkę, z tego artykułu dowiesz się na co zwrócić uwagę przy wyborze księgowego w UK.