Prosta spółka akcyjna dopiero w 2021 r.

Na wtorkowym (7 stycznia br.) posiedzeniu sejmowa komisja sprawiedliwości poparła poselskie poprawki do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Efektem tego ma być przesunięcie do 1 marca 2021 roku wejścia w życie przepisów dotyczących prostej spółki akcyjnej. Jak podaje Ministerstwo Rozwoju, jest to konsekwencja odroczenia wprowadzenia elektronicznego postępowania rejestrowego.

Czym jest prosta spółka akcyjna?

Prosta spółka akcyjna to wyjście naprzeciw potrzebom innowacyjnych środowisk startupowych, których działalność do tej pory była mocno utrudniona. Mogły one bowiem funkcjonować jedynie jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjne. Większość przedsiębiorców decydowała się na tę pierwszą opcję, głównie ze względu na to, że była prostsza w obsłudze i mniej kosztowna aniżeli spółka akcyjna. Do głównych problemów, z którymi borykały się startupy, należały komplikacje przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej, problemy z pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego czy likwidacją spółki. Nowy rodzaj spółek kapitałowych, jakim jest prosta spółka akcyjna to, jak wskazuje Ministerstwo Rozwoju, nowoczesna forma będąca połączeniem cech spółki z o.o. z zaletami spółki akcyjnej.

Jakie korzyści?

Cechą wyróżniającą prostą spółkę akcyjną jest minimalny kapitał zakładowy. Powołanie spółki do życia wiąże się z pokryciem wkładu w wysokości co najmniej 1 zł. Nowy rodzaj spółki pozbawiony jest skomplikowanych wymogów organizacyjnych, nie ma tutaj obowiązku tworzenia rady nadzorczej, a do funkcjonowania spółki wystarczy jednoosobowy zarząd. Obok możliwości zarejestrowania spółki w sposób tradycyjny, pojawia się opcja szybkiej rejestracji drogą elektroniczną przy pomocy formularza. Ułatwienie dotyczy również elektronicznego podejmowania uchwał, odbywania zgromadzeń akcjonariuszy, a także ich rejestru, do prowadzenia którego dopuszczony zostaje blockchain, a więc rejestr rozproszony. Prosta spółka akcyjna to także łatwiejsze dysponowanie środkami spółki, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ochrony wierzycielom spółki.

- Prosta spółka akcyjna to innowacyjny krok dla polskiego biznesu, zwłaszcza z dwóch względów. Po pierwsze dzisiaj, żeby stworzyć jakiś nowy projekt, należy poświęcić kilka miesięcy na opracowanie koncepcji pozyskiwania kapitału. W przypadku prostej spółki akcyjnej wystarczy jeden dzień, aby wpisać akcjonariuszy i założyć spółkę, a inwestorzy mogą inwestować w startupy jeszcze na poziomie pomysłu. Po drugie, mamy tu do czynienia z prowadzeniem rejestru akcjonariuszy na blockchainie, czyli za pomocą rejestru rozproszonego, co oznacza, że będzie to wyjątkowo bezpieczne i trudne do manipulacji. Inwestorzy będą mogli korzystać z tokenów, które będą swoistymi prawami do akcji. Co ważne, ten nowy rodzaj spółki stanie się silną konkurencją dla platform crowdfundingowych, które do tej pory zajmowały się zbieraniem funduszy na realizację różnego typu projektów. Od marca taki sam proces każdy przedsiębiorca będzie mógł przeprowadzić sam, ponosząc niewielkie koszty - zwraca uwagę Cezary Chybowski, prezes Reliance Polska, właściciel portalu inwestycyjnego Obligain.

- Prosta spółka akcyjna może sprawić, że w przyszłości Polska stanie się pionierem innowacji technologicznych zarówno w Europie, jak i na świecie. PSA nie będzie miała statusu spółki publicznej, w związku z czym jej akcje nie będą mogły być notowane na giełdzie. Jednakże sądzę, że za jakiś czas powstaną giełdy, na których będziemy mogli tymi akcjami obracać – podsumowuje.

