Znaczenie ESG w zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami. Od kiedy i jak wdrażać nowe przepisy?

Od 2024 roku duże przedsiębiorstwa publiczne w Unii Europejskiej, takie jak spółki giełdowe, banki oraz zakłady ubezpieczeń, zostaną zobligowane do raportowania kwestii środowiskowych, społecznych oraz związanych z zarządzaniem (ESG) na mocy nowych wytycznych dyrektywy CSRD.

Wdrażanie przepisów dot. ESG (dyrektywa CSRD)

Przepisy będą wdrażane etapowo:

2024 rok : Obowiązek raportowania dotyczy dużych jednostek interesu publicznego, zatrudniających powyżej 500 pracowników i spełniających przynajmniej jedno z dwóch kryteriów finansowych: suma bilansowa powyżej 25 mln euro lub przychody netto przekraczające 50 mln euro.

: Obowiązek raportowania dotyczy dużych jednostek interesu publicznego, zatrudniających powyżej 500 pracowników i spełniających przynajmniej jedno z dwóch kryteriów finansowych: suma bilansowa powyżej 25 mln euro lub przychody netto przekraczające 50 mln euro. 2025 rok : Raportowanie obejmie wszystkie duże przedsiębiorstwa, w tym spółki prywatne, które spełniają co najmniej dwa z trzech kryteriów: średnia liczba pracowników powyżej 250, suma bilansowa przekraczająca 25 mln euro lub przychody netto powyżej 50 mln euro.

: Raportowanie obejmie wszystkie duże przedsiębiorstwa, w tym spółki prywatne, które spełniają co najmniej dwa z trzech kryteriów: średnia liczba pracowników powyżej 250, suma bilansowa przekraczająca 25 mln euro lub przychody netto powyżej 50 mln euro. 2026 rok: Nowe zasady dotkną również małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) notowanych na giełdzie, które będą mogły skorzystać z możliwości opóźnienia pełnego raportowania do 2029 roku.

Społeczna odpowiedzialność jako fundament ESG

Wprowadzenie zasad ESG (Environmental, Social, Governance) w biznesie staje się nieodzownym elementem budowania odpowiedzialnych i zrównoważonych organizacji. Jednym z kluczowych elementów tego podejścia jest odpowiedzialność społeczna, która obejmuje między innymi różnorodność i inkluzywność w miejscu pracy. W kontekście ESG, zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami staje się istotnym aspektem zarówno z perspektywy prawnej, jak i reputacyjnej.

Korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami

W dobie rosnącej świadomości społecznej i presji regulacyjnej, ESG stało się priorytetem dla wielu firm. Inwestorzy, konsumenci i regulatorzy coraz częściej wymagają od przedsiębiorstw nie tylko wyników finansowych, ale także działań na rzecz społecznej odpowiedzialności. Kluczowym elementem tej odpowiedzialności jest zatrudnianie osób z grup marginalizowanych, w tym osób z niepełnosprawnościami.



Włączenie osób z niepełnosprawnościami do zespołu przyczynia się do tworzenia bardziej zróżnicowanego i innowacyjnego środowiska pracy, a jednocześnie stanowi wyraz przestrzegania zasad równości i praw człowieka. Firmy, które stosują takie podejście, są lepiej postrzegane przez klientów, partnerów biznesowych i inwestorów. Jednak osiągnięcie wskaźników zatrudnienia osób niepełnosprawnych może stanowić wyzwanie, zwłaszcza dla firm, które nie mają doświadczenia w tym obszarze.

Kroki wdrażania ESG na podstawie doświadczeń HR Quality Polska

Implementacja ESG w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami wymaga dobrze zaplanowanego, wieloetapowego podejścia, opartego na doświadczeniu i wsparciu na wielu etapach procesu – od audytów, poprzez rekrutację, aż po szkolenia i doradztwo. Poniżej przedstawiamy kroki wdrażania ESG w obszarze zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, które sprawdzają się w codziennej współpracy HR Quality Polska z klientami dążącymi do realizacji tych celów.

Audyt polityki zatrudnienia

Pierwszym krokiem na drodze do realizacji celów ESG jest szczegółowy audyt polityki zatrudnienia. Polega on na analizie obecnych praktyk firmy, w tym polityk HR, warunków pracy oraz zgodności z przepisami dotyczącymi zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Celem jest identyfikacja barier, które mogą utrudniać proces rekrutacji i integracji oraz wskazanie obszarów wymagających modyfikacji, aby umożliwić pełne wdrożenie polityk inkluzyjnych.

Rekrutacja dostosowana do potrzeb firmy i kandydatów

Rekrutacja osób z niepełnosprawnościami wymaga specjalistycznej wiedzy oraz indywidualnego podejścia. Skuteczna rekrutacja uwzględnia zarówno kwalifikacje, jak i specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnościami, co pozwala na znalezienie odpowiednich pracowników i stworzenie im warunków do pełnej integracji w firmie.

Szkolenia wspierające kulturę inkluzywności

Wprowadzenie ESG z uwzględnieniem zatrudniania osób z niepełnosprawnościami wymaga wsparcia całego zespołu. Szkolenia dotyczące zarządzania różnorodnością i najlepszych praktyk stanowią ważny element w budowaniu świadomej, inkluzyjnej kultury organizacyjnej. Programy szkoleniowe mogą obejmować aspekty prawne oraz praktyczne wskazówki dotyczące budowania otwartego środowiska pracy, co sprzyja tworzeniu bardziej przyjaznych i efektywnych zespołów.



Pomagamy firmom zrozumieć, jak skutecznie zarządzać różnorodnością w miejscu pracy oraz jak adaptować środowisko pracy tak, aby było dostępne i przyjazne dla osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Dzięki temu pracodawcy mogą tworzyć bardziej otwarte i inkluzywne zespoły, co bezpośrednio przekłada się na wyższą efektywność i lojalność pracowników. Jednym z kluczowych elementów integracji osób z niepełnosprawnościami jest edukacja i przygotowanie zespołu na nowe wyzwania.

Szkolenia pomagają pracodawcom i ich pracownikom zrozumieć specyfikę zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz pokonywać bariery komunikacyjne i organizacyjne. Szkolenia te obejmują m.in. aspekty prawne, najlepsze praktyki w zarządzaniu różnorodnością oraz praktyczne porady, jak budować inkluzywną kulturę organizacyjną.

Długoterminowe doradztwo i monitorowanie postępów

Wdrażanie ESG to proces długoterminowy, który wymaga regularnego monitorowania oraz adaptacji polityk organizacyjnych. Nie ograniczamy się jedynie do rekrutacji i szkoleń. Długofalowe doradztwo obejmuje wsparcie w raportowaniu zgodnym z wymogami prawnymi oraz monitorowanie wskaźników różnorodności i inkluzyjności, co pomaga firmom mierzyć postępy i dostosowywać działania do zmieniających się wymagań. Dzięki temu firmy mogą zapewnić swoim pracownikom odpowiednią wiedzę i umiejętności, które pozwolą na stworzenie przyjaznego środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnościami, minimalizując potencjalne konflikty i obawy wynikające z niewiedzy.

Długofalowe korzyści z wdrożenia ESG

Realizacja polityk ESG, w tym zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami, przyczynia się do pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa jako odpowiedzialnego społecznie. Zwiększa to jej atrakcyjność w oczach inwestorów oraz klientów, co więcej, różnorodność w miejscu pracy sprzyja innowacyjności, a zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami pozytywnie wpływa na zaangażowanie wszystkich pracowników.



Ponadto, odpowiednie przygotowanie firmy do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, minimalizuje ryzyko prawne związane z naruszeniem przepisów antydyskryminacyjnych oraz ułatwia firmom dostosowanie się do wymogów raportowania ESG.



Małgorzata Urbanowska, Ekspert ds. zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami

