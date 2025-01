Wózki widłowe objęte ubezpieczeniem OC. Wszystkie, czy tylko wprowadzone do ruchu drogowego? Zmiany niedawno weszły w życie

Wózki widłowe również są objęte ubezpieczeniem OC mimo, że nie należą do typowych środków transportu. Do niedawna ten obowiązek dotyczył wyłącznie wózków wprowadzonych do ruchu drogowego, jednak 6 listopada 2024 r. ten stan rzeczy uległ zmianie. Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych wprowadziła nową definicję ruchu, która istotnie wpływa także na posiadaczy wózków widłowych.

