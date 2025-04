Nie zgłosiłeś spadku do opodatkowania? Kiedy nastąpi przedawnienie? Czym grozi powołanie się na nabycie spadku przed urzędem po przedawnieniu?

Zdarza się, że spadkobiercy osób, które zmarły kilka, kilkanaście lat temu lub wcześniej nie złożyli zeznania podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Czy i kiedy następuje przedawnienie zobowiązania podatkowego w przypadku spadku niezgłoszonego do opodatkowania? Czy powołanie się na fakt nabycia spadku przed fiskusem powoduje odnowienie obowiązku podatkowego mimo przedawnienia?

Przedawnienie zobowiązań podatkowych - przepisy

Przedawnieniu ulegają na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zobowiązania podatkowe.

Na podstawie art. 68. § 1 Ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2 (chodzi o zobowiązanie podatkowe, które powstaje z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania), nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.



A w myśl art. 68. § 2 Ordynacji podatkowej, jeżeli podatnik:

1) nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego,

2) w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego,

to zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w § 1, nie powstaje, pod warunkiem że decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.



Warto też wiedzieć, że na podstawie art. 68. § 5 Ordynacji podatkowej, bieg terminu przedawnienia zawiesza się, jeżeli wydanie decyzji jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwa do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna lub orzeczenie sądu uprawomocniło się, nie dłużej jednak niż przez 2 lata.

Zobowiązanie podatkowe a obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn

Aby dobrze opisać zagadnienie przedawnienia zobowiązania podatkowego w podatku od spadków trzeba wyjaśnić, czym jest zobowiązanie podatkowe a czym obowiązek podatkowy.



Ordynacja podatkowa stanowi, że:

- obowiązkiem podatkowym jest wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach (art. 4).

- zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego (art. 5).



Zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn powstaje zasadniczo wskutek doręczenia decyzji naczelnika urzędu skarbowego ustalającej wysokość tego zobowiązania. Decyzja ta powinna być poprzedzona złożeniem przez podatnika zeznania podatkowego SD-3 (na złożenie zeznania jest miesiąc od dnia powstania obowiązku podatkowego).

Okres przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej wysokość podatku od spadków i darowizn liczy się od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W podatku od spadków i darowizn obowiązek podatkowy powstaje (na podstawie art. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn):



1) przy nabyciu w drodze dziedziczenia - z chwilą przyjęcia spadku;



2) przy nabyciu w drodze zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub z polecenia testamentowego - z chwilą wykonania zapisu zwykłego, dalszego zapisu lub polecenia;



2a) przy nabyciu tytułem zachowku - z chwilą zaspokojenia roszczenia;



2b) przy nabyciu w drodze zapisu windykacyjnego - z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, postanowienia częściowego stwierdzającego nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego, zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia lub wydania europejskiego poświadczenia spadkowego;



3) przy nabyciu praw do wkładów oszczędnościowych określonych w art. 1 ust. 2 - z chwilą śmierci wkładcy;



3a) przy nabyciu jednostek uczestnictwa określonych w art. 1 ust. 2 - z chwilą śmierci uczestnika funduszu inwestycyjnego;



4) przy nabyciu w drodze darowizny - z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy - z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń;



5) przy nabyciu z polecenia darczyńcy - z chwilą wykonania polecenia;



6) przy nabyciu w drodze zasiedzenia - z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie;



7) przy nabyciu w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności - z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności;



8) przy nabyciu w drodze nieodpłatnej służebności, renty oraz użytkowania - z chwilą ustanowienia tych praw.

Ważne Gdy nabycie następuje w częściach, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą nabycia poszczególnych części.



Przy nabyciu pod warunkiem zawieszającym obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ziszczenia się warunku. Naczelnik urzędu skarbowego może jednak ustalić należność podatkową, jaka przypadałaby w razie ziszczenia się takiego warunku, i należność tę zabezpieczyć.



Nabycie pod warunkiem rozwiązującym uważa się w rozumieniu ustawy za nabycie bezwarunkowe. W razie spełnienia się warunku rozwiązującego w ciągu 3 lat od dnia nabycia, decyzja ustalająca zobowiązanie podatkowe podlega uchyleniu.



Natomiast ważny wyjątek od powyższej zasady określa art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. W myśl tego przepisu jeżeli nabycie niezgłoszone do opodatkowania stwierdzono następnie pismem, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą sporządzenia pisma; jeżeli pismem takim jest orzeczenie sądu, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia. W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia.

Przedawnienie w podatku od spadków w interpretacjach i orzecznictwie sądów

Jak rozumieć te przepisy w odniesieniu do podatku od spadku? Nierzadko spadkobiercy zapominają złożyć zeznania podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Kiedy mogą skorzystać z dobrodziejstwa przedawnienia?



Zobaczmy, jak interpretuje to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydawanych interpretacjach indywidualnych, a także jak rozumie te przepisy Naczelny Sąd Administracyjny.

Spadek sprzed 2007 roku

W interpretacji z 19 stycznia 2024 r. (0111-KDIB2-3.4015.246.2023.1.AD) Dyrektor KIS zgodził się z wnioskodawczynią, że nie musi ona płacić podatku od spadku z uwagi na przedawnienie. W tej sprawie wnioskodawczyni odziedziczyła część nieruchomości po matce zmarłej przed 2007 rokiem i nie złożyła zeznania podatkowego. Sądowe stwierdzenie nabycia spadku nastąpiło także przed 2007 rokiem.



Dyrektor KIS stwierdził, że przy nabyciu w drodze spadku, które nie zostało zgłoszone do opodatkowania ale zostało stwierdzone postanowieniem sądu, obowiązek podatkowy powstaje nie w dniu przyjęcia spadku (art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn) ale w dacie uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn). A w ciągu miesiąca od uprawomocnienia się ww. postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku po – wnioskodawczyni miała obowiązek złożenia zeznania SD-3 podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych tytułem dziedziczenia.



Ale w tej sytuacji – zdaniem organu podatkowego – ma zastosowanie art. 68 § 2 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym przedawnia się prawo do ustalenia zobowiązania podatkowego w sytuacji, gdy w nie złożono deklaracji w terminie, a od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy upłynęło 5 lat.



Wnioskodawczyni pytała też, czy złożenie przez nią do urzędu skarbowego wniosku o wydanie zaświadczenia, że zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia, nie spowoduje odnowienia obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn. Z uwagi na to, że w myśl ostatniego zdania art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn: W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia.



Jednak Dyrektor KIS stwierdził, że samo złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia nie jest powołaniem się przed organem na fakt nabycia.

Korekta deklaracji, czy zgłoszenia po upływie terminu przedawnienia nie wywoła skutków prawnych

W interpretacji z 12 stycznia 2023 r. (0111-KDIB2-2.4015.152.2022.1.MM) Dyrektor KIS rozpatrywał stan faktyczny, w którym wnioskodawca nabył spadek po matce zmarłej w 2013 roku (postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniło się w 2016 r.). Wnioskodawca w terminie złożył zgłoszenie na formularzu SD-Z2 (bowiem jako najbliższa rodzina chciał skorzystać ze zwolnienia z podatku na podstawie art. art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn) ale chciał skorygować to zgłoszenie. Dyrektor KIS stwierdził jednak, że możliwość dokonania korekty deklaracji podatkowych istnieje do momentu przedawnienia zobowiązania podatkowego. A w tej sprawie obowiązek podatkowy w związku z nabyciem spadku po matce wnioskodawcy powstał w 2016 r. (rok uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku), zatem upłynął już przewidziany w art. 68 Ordynacji podatkowej okres przedawnienia. Zatem prawo do ewentualnego ustalenia zobowiązania podatkowego z tytułu nabycia spadku uległo w tym przypadku przedawnieniu. A skoro doszło do przedawnienia zobowiązania podatkowego, to – zdaniem Dyrektora KIS – nie ma sensu składanie przez wnioskodawcę korekty zgłoszenia SD-Z2, ponieważ korekta ta nie wywoła żadnych skutków prawnych.

Powołanie się na fakt nabycia spadku przed organem podatkowym

Okazuje się jednak, że - zdaniem organów podatkowych - przedawnienie w podatku od spadków może nie być definitywne. Jak już wyżej wskazano, dość niejednoznaczne jest ostatnie zdanie art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn: W przypadku gdy nabycie nie zostało zgłoszone do opodatkowania, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą powołania się przez podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia.



W interpretacji z 10 sierpnia 2022 r. (0111-KDIB2-2.4015.65.2022.1.MM) Dyrektor KIS wskazał, że niezależnie po ilu latach spadkobierca powoła się na fakt nabycia spadku, to zobowiązanie podatkowe może ulec odnowieniu.



W tej interpretacji Dyrektor KIS rozpatrywał sprawę pewnej spadkobierczyni, która nabyła spadek po matce zmarłej w 2013 r. (postanowienie sądu o nabyciu spadku stało się prawomocne 9 lipca 2016 r.). Spadkobierczyni nie złożyła ani zgłoszenia SD-Z2 ani deklaracji SD-3.



Dyrektor KIS uznał, że w tej sprawie nastąpiło przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego. Ale zdaniem organu podatkowego - mając na uwadze zdanie drugie art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn – nie można przesądzić, że definitywnie nastąpiło przedawnienie prawa do ustalenia zobowiązania podatkowego. Z chwilą „powołania się” przez podatnika przed organem podatkowym na fakt nabycia może dojść do odnowienia obowiązku podatkowego.



Zdaniem Dyrektora KIS, przez „powołanie się”, o którym mowa w art. 6 ust. 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn, należy rozumieć wskazanie, odwołanie się do czegoś w celu wykazania zasadności własnego stanowiska, tezy. Chodzi tu o świadome działanie podatnika, który powołuje się na określoną czynność cywilnoprawną z zamiarem wykazania czegoś przed organem podatkowym. Podobnie zinterpretował to „powołanie się” np. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 10 grudnia 2015 r. (II FSK 2490/13).



Zatem zdaniem organu podatkowego, złożenie w organie podatkowym wniosku o wydanie zaświadczenia, że zobowiązanie podatkowe z tytułu dziedziczenia wygasło wskutek przedawnienia, nie spełni przesłanki powołania się na fakt nabycia spadku. Takie działanie nie spowoduje – zdaniem Dyrektora KIS - odnowienia obowiązku podatkowego.

Ważne Ale uwaga! Poniżej omawiamy aktualne stanowisko NSA, zgodnie z którym w przypadku sądowych stwierdzeń nabycia spadku (nawet jeżeli podatnik nie zgłosił spadku organowi podatkowemu do opodatkowania):

- termin przedawnienia wynosi 3 lata,

- nie może dojść do odnowienia obowiązku podatkowego po upływie przedawnienia.

NSA: 3-letni termin przedawnienia nawet gdy spadkobierca nie zgłosił spadku do opodatkowania

Naczelny Sąd Administracyjny w już utrwalonej linii orzeczniczej stoi na stanowisku, że nawet jeżeli spadkobierca nie zgłosił spadku do opodatkowania (nie złożył deklaracji SD-3), a spadek został potwierdzony sądownie, to termin przedawnienia wynosi 3 lata od końca roku, w którym nastąpiło to sądowe stwierdzenia nabycia spadku. Bowiem na podstawie odrębnych przepisów sądy mają obowiązek informować organy podatkowe o stwierdzeniach nabycia spadku.



Co więcej, jeżeli nastąpiło to 3-letnie przedawnienie, to już nie może dojść do odnowienia obowiązku podatkowego. Zdaniem NSA, nie można traktować "rozłącznie" podstawy ponownego powstania obowiązku podatkowego z art. 6 ust. 4 zdanie drugie ustawy o podatku od spadków i darowizn bez uwzględnienia konsekwencji zastosowania art. 6 ust. 4 zdanie pierwsze tej ustawy.



Zacytujmy wyrok NSA z 27 września 2023 r. (sygn. III FSK 2441/21):



(…) obowiązek podatkowy w sprawie powstał w związku z uprawomocnieniem się postanowienia Sądu Rejonowego o stwierdzeniu nabycia spadku, a zatem 9 maja i 4 grudnia 2013 r., dlatego też organ podatkowy miał wówczas kompetencje do ustalenia zobowiązania podatkowego, stosując regulację z art. 6 ust. 4 zdanie pierwsze u.p.s.d. Zwrócić należy uwagę, że na podstawie art. 84 ust. 2 O.p. w związku z § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu aktu i sposobu ich przekazywania (Dz. U. Nr 156, poz. 1640 ze zm.), stwierdzenie nabycia spadku jest zdarzeniem prawnym, o którym sądy są zobowiązane informować organy podatkowe. Właściwy Naczelnik Urzędu Skarbowego został zatem poinformowany o wydanym postanowieniu w przedmiocie stwierdzenia nabycia spadku, które dawałoby ewentualną podstawę do powstania zobowiązania podatkowego. Zgłoszenie nabycia spadku nie stanowi więc jedynej podstawy do powzięcia informacji o zobowiązaniach podatkowych podmiotu. Organ podatkowy dysponując odpowiednim, prawomocnym orzeczeniem sądowym, jest w stanie prowadzić rzetelne i skuteczne postępowanie podatkowe.



Naczelny Sąd Administracyjny stwierdza, że skoro postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku uprawomocniły się odpowiednio 9 maja i 4 grudnia 2013 r., a nabycie to nie zostało zgłoszone do opodatkowania, to został spełniony warunek z art. 6 ust. 4 zdanie pierwsze u.p.s.d. w zakresie określenia ponownego momentu powstania obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn w związku z nabyciem spadku w drodze dziedziczenia. Nie można zatem traktować "rozłącznie" podstawy ponownego powstania obowiązku podatkowego z art. 6 ust. 4 zdanie drugie u.p.s.d. bez uwzględnienia konsekwencji zastosowania art. 6 ust. 4 zdanie pierwsze u.p.s.d., co znajduje potwierdzenie w piśmiennictwie (G. Liszewski (w:) S. Bogucki, G. Liszewski, P. Smoleń, J. Szczygieł, K. Winiarski, Podatek od spadków i darowizn. Komentarz, Warszawa 2021, s. 265).



Ordynacja podatkowa przewiduje dwa sposoby powstania zobowiązań podatkowych. Pierwszy sposób to powstanie zobowiązania podatkowego z mocy przepisów prawa przez zaistnienie zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania (art. 21 § 1 pkt 1 o.p.). Drugi sposób to powstanie zobowiązania podatkowego z mocy wydanej decyzji przez doręczenie decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość tego zobowiązania (art. 21 § 1 pkt 2 o.p.). W rozpoznawanej sprawie zobowiązanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn powstało w sposób uregulowany w art. 21 § 1 pkt 2 o.p.



Przyznanie zasadności zastosowania tak określonego momentu ponownego powstania obowiązku podatkowego winno stanowić podstawę do właściwej oceny, w odniesieniu do art. 68 § 1 o.p. wraz z zastosowaniem 3-letniego okresu przedawnienia, wskazywanego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (zob. np. wyrok NSA z 6 października 2017 r., II FSK 2366/15). Zgodnie z tą regulacją zobowiązanie podatkowe, o którym mowa w art. 21 § 1 pkt 2 o.p., nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W konsekwencji w sytuacji prawnej określonej w art. 6 ust. 4 u.p.s.d. nie ma zastosowania termin 5-letni przedawnienia, o którym mowa w art. 68 § 2 pkt 1 i 2 o.p. (zob. np.: wyroki NSA: z 18 kwietnia 2014 r., II FSK 1182/12; z 17 lipca 2015 r., II FSK 1485/13; z 19 września 2017 r., II FSK 2120/15; z 8 grudnia 2020 r., II FSK 2173/18; z 5 maja 2021 r., III FSK 1811/21; z 22 czerwca 2022 r., III FSK 5058/21).



Skarżąca nabyła spadek w dacie uprawomocnienia się postanowień Sądu Rejonowego, czyli odpowiednio 9 maja i 4 grudnia 2013 r., 3-letni termin przedawnienia rozpoczął bieg 31 grudnia 2013 r., a upłynął 31 grudnia 2016 r. W rozpatrywanej sprawie przedawniła się zatem kompetencja organu do wydania decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od spadków i darowizn w stosunku do skarżącej.



W tym wyroku NSA oddalił skargę kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie.

Tak samo NSA argumentował w podobnej sprawie w wyroku z 27 lipca 2023 r. (sygn. III FSK 2228/21).