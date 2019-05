Ceny połączeń telefonicznych w UE 2019 - od 15 maja taniej

Od 15 maja 2019 r. obowiązują nowe (niższe) maksymalne stawki za międzynarodowe rozmowy i wiadomości SMS w obrębie UE. Osoby dzwoniące ze swojego kraju do innego państwa UE zapłacą maksymalnie 19 eurocentów plus VAT za minutę (czyli maksymalnie 1 złoty brutto za minutę połączenia) i 6 eurocentów plus VAT za wiadomość SMS (tj. maksymalnie 31 groszy brutto za wysłaną wiadomość SMS).