Facebook przedstawia światu Librę, nową kryptowalutę

Za stworzeniem kryptowaluty stoi nie tylko amerykański gigant, ale grupa ponad dwudziestu partnerów, m.in.: Uber, PayPal, PayU, Ebay, VISA, Mastercard czy Spotify. Wszyscy interesariusze wchodzą w skład Libra Association – niezależnej organizacji non-profit, która odpowiada za zarządzanie projektem.

Z technicznego punktu widzenia Libra ma być tzw. stablecoinem, czyli aktywem o stabilnej wartości. Będzie wspierana „rezerwą realnych aktywów”, np. przez instytucje finansowe, co ma zapewnić jej stabilność.

Calibra do rozliczeń

Do przeprowadzania rozliczeń używana będzie Calibra, mobilna aplikacja stworzona przez Facebook’a na blockchainie Libra. Ma być ona integralną częścią komunikatorów Messenger i WhatsApp i to właśnie za jej pomocą użytkownicy będą korzystać z cyfrowej waluty. Calibra to także nazwa nowo powstałego podmiotu należącego do grupy Facebook.

Według przekazanych informacji Libra ma być rozwiązaniem dla osób nieposiadających dostępu do jakiejkolwiek bankowości. Według szacunków Banku Światowego na całym świecie jest blisko 1,7 mld takich osób. Z tego punktu widzenia należy traktować ją jako próbę stworzenia globalnego systemu płatności online. Libra nie będzie miała ograniczeń i będzie funkcjonować w taki sam sposób w każdym miejscu na ziemi. W dokumentacji projektowej wyraźnie zaznaczono, że system ma być skalowalny do poziomu globalnego.

Prywatność danych

Założenia projektu są interesujące, należy jednak zwrócić uwagę na kilka niejasności. Pierwszą i najważniejszą jest prywatność – Facebook deklaruje, że nie będzie korzystać z danych dotyczących transakcji. W ostatnim czasie skandale dotyczące bezpieczeństwa przetwarzanych danych mocno zachwiały reputacją firmy, a informacje o zakupach i przepływach pieniężnych użytkowników są idealne do ich profilowania i targetowania kampanii reklamowych. Kolejnym problemem mogą być regulacje obejmujące sektor płatności, regulatorzy w Europie i USA nie patrzą przychylnie na Facebook’a, a w Chinach przoduje koncern Alibaba ze swoim rozwiązaniem AliPay.

Libra z dotarciem do bazy ponad 2 mld użytkowników ma szansę stać się najbardziej dostępną kryptowalutą. Jeśli osiągnie sukces, znacząco wzmocni przemysł kryptowalutowy i nieodwracalnie zmieni rynek płatności i globalnego handlu.

Konrad Ziółkowski, key account manager w Rödl & Partner