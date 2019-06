Kto ma dostęp do danych Twojej firmy w Biurze Informacji Kredytowej

Co to jest BIK i jakie ma zadania?

Jak możemy wyczytać na stronie internetowej tej instytucji, BIK to „największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych”. Największy oraz jedyny w swoim rodzaju: BIK został utworzony przez banki oraz Związek Banków Polskich, w oparciu o art. 105 ust. 4 ustawy Prawo Bankowe.

Zadaniem Biura jest gromadzenie informacji o kredytach zaciąganych w bankach, SKOKach i firmach pożyczkowych oraz udostępnianie ich, celem wsparcia analizy zdolności kredytowej osób i firm ubiegających się o kredyt lub pożyczkę.

reklama reklama



Skąd biorą się te dane? Właśnie od wszystkich wymienionych wyżej podmiotów. BIK jest platformą wymiany informacji o kredytobiorcach.Banki i SKOKi zgłaszają do BIK wszystkie „zdarzenia finansowe” związane z kredytem, w szczególności jego zaciągnięcie, spłatę kolejnych rat lub… brak tych spłat. Firmy pożyczkowe nie mają tego obowiązku: nie każda pożyczka „ląduje” w BIK.

Kto ma i może mieć dostęp do danych zgromadzonych w BIK?

Dostęp do danych na Twój temat – lub na temat Twojej firmy – zgromadzonych w Biurze Informacji Kredytowych ma kilka grup firm i instytucji. Pierwszą z nich są te, które same udzielają kredytów (lub świadczą podobne usługi), a więc:

- banki (komercyjne i spółdzielcze),

- SKOKi,

- firmy pożyczkowe,

- firmy leasingowe i faktoringowe związane z bankami.

Banki i SKOKi mogą bez pytania Cię o zdanie zwrócić się do BIK o informację na Twój temat wtedy gdy będziesz chciał skorzystać z ich oferty. Inaczej jest w przypadku firm pożyczkowych: te mogą bez pytania Cię o zgodę „sięgnąć” po Twoją historię kredytową w innych firmach pożyczkowych, natomiast potrzebują zgody, żeby uzyskać dostęp do informacji dotyczących Twoich zobowiązań wobec banków.

Także firmy leasingowe i faktoringowe związane z bankami zawsze potrzebują Twoje zgody, aby zapoznać się z Twoją historią zgromadzoną w BIK. Jeśli jej udzielisz, mogą sięgnąć po nią bezpośrednio do BIK.

Inaczej jest w przypadku drugiej grupy podmiotów, do których należą na przykład firmy leasingowe i faktoringowe, które nie są związane z żadnym bankiem. Te również mogą skorzystać z bogatych informacji na Twój temat w BIK, jednak tylko za pośrednictwem BIGów, czyli Biur Informacji Gospodarczej. A konkretnie jednego BIG: firmy BIG InfoMonitor, czyli spółki-córki… BIKu.

Warto tu zwrócić uwagę, że BIK i BIGi to różne instytucje. BIK gromadzi dane o kredytach i pożyczkach udzielanych przez instytucje finansowe, natomiast BIGi – o zobowiązaniach wobec firm z dowolnych sektorów gospodarki. Chyba najbardziej znany aspekt działalności BIGów to prowadzenie rejestrów dłużników. Zawierają one informacje o tych osobach fizycznych i firmach, od których wierzyciele nie dostali zapłaty w terminie.

Wracając do podmiotów pobierających dane z BIK: niezależnie od tego, jaką działalność prowadziłaby firma, która za pośrednictwem BIGu chciałaby zasięgnąć na Twój temat informacji w BIK, to musisz wyrazić pisemną zgodę na taki dostęp. Niekoniecznie musi to być odrębny formularz, co jest kolejnym powodem, by uważnie czytać dokumenty, które podpisujesz. W Polsce stosunkowo niewiele firm wykorzystuje historię kredytową w analizie swoich klientów – robią to na pewno niektórzy operatorzy komórkowi i firmy ubezpieczeniowe. Na Zachodzie jednak jest to podstawa działania wielu firm, które oferują usługi opłacane cyklicznie (np. na zasadach abonamentu). Być może więc grono instytucji zainteresowanych dokładną historią kredytową swoich klientów będzie się powiększać.

W ograniczonym zakresie do danych na temat wiarygodności finansowej Twojej firmy może mieć… dowolna firma korzystająca z usług BIK. W tym przypadku jednak wgląd jest ograniczony do informacji o zaległych zobowiązaniach oraz ogólnego wskaźnika „wiarygodności kredytowej”. Jak to wygląda w praktyce, możesz sprawdzić Ty sam.

Z danych BIK może korzystać również szereg instytucji wskazanych w ustawie Prawo Bankowe jako instytucje upoważnione: policja, sądy, prokuratura, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowa Administracja Skarbowa, komornicy sądowi itd.

Polecamy: INFORLEX Biznes

Dlaczego warto zajrzeć do BIK-u?

Powody, dla których do BIK zaglądają banki czy firmy pożyczkowe, są dość oczywiste – dlaczego jednak mogą robić to także wspomniane instytucje? Wyjaśnienie przynosi ustawa Prawo Bankowe, która określa, w jakich okolicznościach mogą one sięgać do Twoich danych. I zwykle są to okoliczności niezbyt przyjemne, na przykład: