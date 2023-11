Odmowa wypłaty odszkodowania przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe? Dlaczego zawsze warto jest odwołać się do Rzecznika Finansowego?

Zdarzają się sytuacje, w których Towarzystwa Ubezpieczeniowe bezpodstawnie odmawiają wypłaty należnego odszkodowania lub świadczenia. Sytuacje te wynikają często z nienależytej interpretacji postanowień Ogólnych Warunków Umowy (OWU), z błędnej kwalifikacji prawnej danego zdarzenia przez pracownika Towarzystwa Ubezpieczeniowego, z braku stosownych dokumentów, o które powinien wcześniej wezwać do uzupełnienia ubezpieczyciel etc. W każdej z tych oraz innych sytuacji odmownych, warto jest odwołać się do Rzecznika Finansowego, czyli instytucji, która stoi na straży należytego wykonywania swoich obowiązków m.in. przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, które funkcjonuję na terenie naszego kraju.

