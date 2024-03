Oprocentowanie lokat bankowych i kont oszczędnościowych - marzec 2024. Powrót 8%, średnio 5,57% [Tabela z najlepszymi ofertami banków]

Ile wynosi oprocentowanie najlepszych depozytów bankowych pod koniec marca 2024 roku? Jakie odsetki można uzyskać z lokat bankowych i kont oszczędnościowych? W marcu 2024 r., pierwszy raz od 14 miesięcy cześć banków poprawiła nieco oprocentowanie lokat i rachunków oszczędnościowych. Wynika to najprawdopodobniej z zapewnieniami Rady Polityki Pieniężnej o utrzymywaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Ale oczywiście taka sytuacja nie będzie trwała wiecznie. Tym bardziej, że obecnie coraz więcej banków centralnych obniża stopy procentowe albo zapowiada takie cięcia.

Banki podniosły w marcu 2024 r. oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych. Średnie oprocentowanie wynosi 5,57%

Od ponad roku (tj. od końca 2022 r.) oprocentowanie lokat bankowych i rachunków oszczędnościowych stale i nieubłaganie spadało. Dodatkowo szybko spadająca inflacja, powoduje też coraz powszechniejsze tąpnięcie oprocentowania detalicznych obligacji skarbowych przy okazji corocznej aktualizacji ich kuponu.

Z drugiej jednak strony gwałtownie hamująca inflacja powoduje, że osoby, które rok temu zakładały 12-miesięczne lokaty, mogą się dziś cieszyć z zysków, które niespodziewanie okazują się wyższe niż wskaźnik inflacji.



W marcu pierwsza dobra informacja napłynęła też z banków. Okazuje się bowiem, że średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych wzrosło. Teraz wynosi ono 5,57% – wynika z danych zebranych przez HREIT. To o 0,23 pkt. proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Jest to jednak dopiero pierwsza pozytywna zmiana po wcześniejszych 14 miesiącach konsekwentnego pogarszania oferty depozytowej.



Ale trzeba przypomnieć, że pod koniec 2022 roku przeciętne oprocentowanie promocyjnych depozytów wynosiło 7,54%. To o prawie 2 pkt. proc. więcej niż dziś.

Średnie oprocentowanie depozytów bankowych 2021-2024 HREIT - Heritage Real Estate Investment Trust

Kiedy stopy procentowe zaczną spadać?

Oprocentowanie depozytów bankowych zależy oczywiście w podstawowej mierze od tego co Rada Polityki Pieniężnej zrobi ze stopami procentowymi NBP. Dziś dominującym poglądem jest ten, że pomimo zejścia w okolice celu inflacyjnego (2,5% r/r), niebawem dynamika wzrostu cen dóbr i usług przyspieszy. Jest to główny powód utrzymywania w Polsce wyższych stóp procentowych. Ta zmiana paradygmatu jest pewnie ważnym powodem dla którego banki po 14 miesiącach cięcia oprocentowania depozytów, postanowiły w końcu zrobić krok w przeciwnym kierunku. Trudno dziś ocenić czy jest to pojedynczy wybryk, czy narodziny jakiegoś chociażby krótkoterminowego trendu.



Trzeba bowiem wiedzieć, że coraz liczniejsze grono banków centralnych tnie już stopy procentowe (Szwajcaria, Węgry, Czechy), a najważniejsze banki centralne (FED i EBC) już niebawem mogą do tego grona dołączyć. Jeśli w tym względzie nic się nie zmieni, to będzie to kolejny argument dla zwolenników powrotu RPP na ścieżkę cięcia stóp procentowych. Wtedy najpewniej banki również ograniczą oferowane nam oprocentowanie. Kluczowe wydaje się jednak to jak w kolejnych miesiącach kształtować się będzie w Polsce dynamika inflacji.

Dla porządku należy dodać, że gracze rynkowi pozostają wierni scenariuszowi, w którym jeszcze w bieżącym roku dojdzie w Polsce do cięcia stóp. Jest to o tyle ważne, że obstawiając najbardziej prawdopodobny scenariusz, ryzykują oni pieniędzmi. Z notowań kontraktów terminowych wynika, że pod koniec roku podstawowa stopa procentowa może być o około 25-50 punktów bazowych niższa niż dziś.

Oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych 2024. W marcu więcej banków podwyższyło procenty niż obniżyło. Powrót 8%

Z danych zebranych przez HREIT wynika, że w ciągu miesiąca 7 banków poprawiło ofertę promocyjnych depozytów, a tylko 4 instytucje obniżyły oprocentowanie. Na czele naszego zestawienia pojawiła się też znowu propozycja z oprocentowaniem na poziomie 8%. Minusem jest to, że jak to w przypadku promocyjnych depozytów zazwyczaj bywa, oferty te obarczone są dodatkowymi warunkami. Klasycznymi rozwiązaniami są: limit kwoty, krótki okres korzystania z promocyjnego oprocentowania oraz kierowanie tych ofert do nowych klientów lub co najmniej osób, które przynoszą do banku nowe środki. Nierzadko warunkiem koniecznym jest też aktywne korzystanie z dodatkowych produktów (karta, konto, aplikacja mobilna).



To jednak nie wszystkie „gwiazdki”, które banki mogą zastosować przy tworzeniu promocji. Coraz częściej spotkać możemy się z tym, że wymagane będzie od nas regularne zasilanie konta, utrzymywanie minimalnego salda na rachunku i aktywne korzystanie usług płatniczych (karta lub BLIK). Coraz powszechniejszą „innowacją” jest też wymaganie od osób zakładających depozyty udzielania tzw. zgód marketingowych. To znaczy, że promocyjne oprocentowanie będzie naliczane, ale dopiero wtedy, kiedy pozwolimy pracownikom banku kontaktować się z nami w sprawach sprzedaży innych produktów lub usług.

Dla porządku musimy dodać, że w naszym zestawieniu zajmujemy się tylko „czystymi depozytami”. Pomijamy więc oferty, w ramach których ponosimy dodatkowe ryzyko inwestowania w fundusze inwestycyjne, zaciągamy kredyt na zakup auta lub w pakiecie z lokatą bierzemy kartę kredytową. Warto w tym miejscu przypomnieć, że w naszym rankingu zbieramy co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach, ale też rachunkach oszczędnościowych. Skupiamy się na takich, w ramach, których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy. Kluczowe jest dla nas bezpieczeństwo, a więc lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). I choć przyjmujemy oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), to robimy to tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe Nazwa banku Nazwa produktu Oprocen- towanie w skali roku Max kwota z danym oprocen- towaniem Okres lokaty lub promocyjnego oprocentowania Oferta dla nowych klientów lub środków? Wymagane produkty dodatkowe Credit Agricole Lokata powitalna 8,00%*,** 25 tys. zł 180 dni tak konto** Nest Bank Lokata Witaj 7,10%*,** 25 tys. zł 6 miesięcy tak konto Nest Bank Nest Konto Oszczędnościowe 7,10%** 100 tys. zł 90 dni tak konto VeloBank Lokata Mobilna Na Start 7,00%* 50 tys. zł 2 miesiące tak aplikacja mobilna VeloBank Elastyczne Konto Oszczędnościowe 7,00%* 50 tys. zł 3 miesiące tak - Bank Pekao Konto oszczędnościowe 7,00% 100 tys. zł 152 dni nie konto** Alior Bank Konto Mega Oszczędnościowe 7,00%** 100 tys. zł 4 miesiące tak konto, karta ** mBank Starter oszczędnościowy 6,50%** 50 tys. zł 3 miesiące nie konto Citi Bank Handlowy Lokata Powitalna 6,50% 200 tys. zł 6 miesięcy tak konto** Bank Millennium Oszczędnościowe Profit 6,25%** 100 tys. zł 90 dni tak konto** Toyota Bank PL Indeksowane Konto Oszczędnościowe 5,87% 400 tys. zł zmienne nie Konto** Toyota Bank PL Lokata Plus 5,70% 10 x 40 tys. zł 3 miesiące nie konto** Aion Bank Konto oszczędnościowe 5,60% bez limitu od 1.02 do 31.03.2024 nie aplikacja mobilna** ING Bank Śląski OKO (bonus) 5,50% 200 tys. zł 3 miesiące tak konto ING Bank Śląski OKO (bonus na start) 5,50% 200 tys. zł 3 miesiące tak konto Santander Consumer Bank Rachunek oszczędnościowy 5,50% 50 tys. zł do 17.04.2024 tak - BFF Lokata Facto 5,25% bez limitu 3 miesiące nie - Inbank Lokata standardowa 5,15% 1 mln zł 6 miesięcy nie - Inbank Lokata Na Start 5,10% 50 tys. zł 3 miesiące tak - Citi Bank Handlowy Konto SuperOszczędnościowe 5,00% 20 tys. zł zmienne nie konto** BNP Paribas Konto Lokacyjne 5,00% 200 tys. zł do 30.04.2024 tak konto** BNP Paribas Lokata Filmowa 5,00% 200 tys. zł 3 miesięcy tak konto** BFF Lokata Facto 5,00% bez limitu 6 miesięcy nie - Bank Millennium Lokata Horyzont Zysku 5,00% bez limitu 6 miesięcy tak konto** Alior Bank Lokata mobilna 5,00%* 50 tys. zł 100 dni nie konto, aplikacja mobilna BOŚ Lokata na Nowe Środki (BOŚBank24 i aplikacja mobilna) 5,00% bez limitu 4 miesiące tak konto Santander Consumer Bank Rachunek oszczędnościowy 5,00% 50 tys. zł do 17.04.2024 nie - Santander Bank Polska Lokata zimowa 5,00% 50 tys. zł 3 miesiące nie konto**, aplikacja mobilna PKO BP Rachunek Oszczędnościowy Plus 5,00% 250 tys. zł 90 dni tak konto mBank Rachunek oszczędnościowy 4,80% 500 tys. zł 90 dni tak konto** Credit Agricole Lokata na nowe pieniądze 4,75% 100 tys. zł 90 dni tak konto** BOŚ Lokata na Nowe Środki (w placówkach) 4,75% bez limitu 3/6 miesięcy tak konto PKO BP Lokata mobilna 4,50% 50 tys. zł 3 miesiące nie konto** aplikacja mobilna Bank Pekao Lokata standardowa 4,00% bez limitu 12 miesięcy nie Konto** Santander Bank Polska Lokata terminowa 3,50% 1 mln zł 3 miesiące nie - Bank Pocztowy Lokata Zysk w Porządku progresywne 1,5-4,5% bez limitu 36 miesięcy*** nie konto *Należy wyrazić zgody marketingowe **Wymagania dla wyższego oprocentowania lub uniknięcia kosztów (np. wpływy na konto, transakcje płatnicze, min. saldo) *** lokata progresywna na 36 miesięcy, ale uwzględniamy ją w zestawieniu, bo utrzymanie jej przez pełne okresy miesięczne daje prawo do zachowania dotychczas naliczonych odsetek. Po 12 miesiącach średnio 1,75%. Opracowanie HREIT na podstawie ankiet (termin nadsyłania informacji 21.03.2024) i stron internetowych banków

Bartosz Turek, główny analityk HRE Investment Trust